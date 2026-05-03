تشدید فضای امنیتی در ادارهها و ارگانهای دولتی تهران
سایت رویداد۲۴، ضمن اشاره به تشدید فضای امنیتی در تهران، گزارش داد که شنبه فضای بسیاری از ادارهها و ارگانهای دولتی تحت تاثیر دستورالعملهای رسمی و غیررسمی اما جدی قرار داشت و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور «آمادهباش کامل» داده شده بود.
بر اساس گزارش این رسانه، منابع آگاه در صداوسیمای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که به کارمندان این مجموعه هشدار داده شده بود لوازم شخصی و ضروری خود را جمعآوری کنند و برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری آماده باشند.
سایت رویداد۲۴ نوشت شنبه تمامی ادارات شهرداری تهران، از ساختمانهای اصلی تا شهرداری نواحی و مناطق، تعطیل بودند و مراجعهکنندگان به این واحدها با در بسته روبهرو میشدند.
بر اساس این گزارش، جمعهشب بخشنامهای فوری برای دورکاری کارمندان شهرداری بهدلیل آنچه «نگرانیهای امنیتی» خوانده شده، به همه بخشها و مناطق ۲۲گانه تهران صادر شد؛ اما یکشنبه تصمیمگیری به مدیران میانی سپرده شد و بخش بزرگی از بدنه اداری به محل کار فراخوانده شد.