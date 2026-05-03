همزمان با ادامه جدال لفظی میان مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا درباره وضعیت ترافیک دریایی در تنگه هرمز و سرنوشت جنگ، فرماندهی مرکزی ایالات متحده با اعلام اینکه از آغاز محاصره در ۲۳ فروردین ۴۹ کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کرده است، تاکید کرد: «نیروهای آمریکا به اجرای کامل عملیات محاصره متعهدند.»

از سوی دیگر تانکر ترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتی‌ها، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از ابتدای ماه آوریل (۱۲ فروردین) ۲۵ نفتکش حامل نفت خام از آب‌های سرزمینی ایران خارج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از این تعداد، آمریکا هفت نفتکش را در دریای عرب و اقیانوس هند به سمت ایران بازگرداند، دو نفتکش دیگر نیز در اقیانوس هند به دست نیروهای آمریکایی توقیف شدند و ۱۵ نفتکش که بیشتر آنها در نیمه نخست آوریل (نیمه دوم فروردین) از ایران خارج شده بودند، به مقاصد یا نقاط تعیین‌شده اولیه رسیدند.

وزارت جنگ ایالات متحده سوم اردیبهشت اعلام کرد سومین کشتی حامل نفت مرتبط با جمهوری اسلامی را در آب‌های بین‌المللی توقیف کرد. در این اطلاعیه به مکان دقیق توقیف، مبداء و مقصد نفتکش توقیف‌شده اشاره نشده بود.

افزون بر این، تانکر ترکرز در پست یکشنبه ۱۳ اردیبهشت خود نوشت که یک نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفتکش ایران با بیش از ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام، پس از دور زدن سامانه‌های رهگیری آمریکا به آب‌های شرق دور رسیده است. ارزش محموله این شناور حدود ۲۲۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

مزاحمت‌های مشکوک برای کشتی‌های تجاری و باری در تنگه هرمز

این تحولات در حالی گزارش می‌شود که مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دو رویداد امنیتی در آب‌های اطراف ایران و امارات متحده عربی در روز یکشنبه خبر داده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، وابسته به ارتش این کشور، از حمله به یک کشتی باری در نزدیکی بندر سیریک در سواحل دریای عمان و همین‌طور «ایجاد مزاحمت غیرعادی» در مسیر یک کشتی تجرای در محدوده آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی خبر داد.

این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک کشتی باری یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز، هدف حمله قرار گرفته است.»

به گفته کاپیتان این کشتی «چند قایق کوچک» به آن حمله کرده‌اند با این حال تمامی خدمه کشتی در سلامت هستند.

این مرکز حدود یک ساعت بعد، در پستی دیگر نوشت که یک کشتی تجاری در حال عبور از آب‌های منطقه راس‌الخیمه در امارات متحده عربی، از فعالیت‌های مشکوک و مزاحمت غیرعادی در مسیر خود خبر داده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود که به کشتی‌ها توصیه شده با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این مرکز گزارش دهند.

در هیچ‌یک از اطلاعیه‌های مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به هویت عاملان حمله یا ایجاد مزاحمت برای کشتی‌ها اشاره نشده است.

سخنگوی وزارت دفاع کویت نیز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور صبح شنبه یک عملیات نفوذ دریایی به آب‌های سرزمینی کویت را خنثی کردند.

بر اساس این گزارش که جزئیات اندکی در آن ارائه شده بود، چهار فرد که قصد ورود غیرقانونی از طریق دریا را داشتند، به‌دست نیروهای امنیتی کویت بازداشت شدند.

محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران بعد از ظهر ۲۳ فروردین (به وقت ایران و بامداد ۲۴ فروردین به وقت شرق آمریکا) آغاز شد . سنتکام اعلام کرد که تمام کشتی‌هایی که در حال حرکت به مقصد بندرهای ایران یا از مبدا این بندرها باشند، توقیف می‌شوند و محموله‌های بشردوستانه مشمول محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی نخواهند شد.

شرکت‌های تحلیل داده‌های کشتیرانی در گزارش‌هایی درباره ۴۸ ساعت نخست محاصره دریایی گزارش دادند که در این مدت دست‌کم سه نفتکش مرتبط با ایران از تنگه هرمز عبور کردند.

مقام‌های ایالات متحده در روزهای گذشته بارها بر اثرگذاری محاصره بندرهای جنوب ایران تاکید کرده و گفته‌اند که این محاصره ضربه‌ای کاری بر پیکر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.

بسنت: در حال خفه کردن سپاهیم و اموال مردم ایران را برایشان حفظ می‌کنیم

در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، صبح یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری فاکس این محاصره را ادامه فرمان دونالد ترامپ مبنی بر «فشار حداکثری» به جمهوری اسلامی خواند که از بهار سال گذشته آغاز و سه هفته پیش تشدید شد.

او به برنامه «ساندی مورنینگ فیوچرز» گفت: «می‌توان گفت ما در ۱۲ ماه گذشته در حال دویدن در یک ماراتن بودیم و حالا به سمت خط پایان می‌دویم. ما در حال خفه کردن این رژیم هستیم. آنها دیگر حتی نمی‌توانند حقوق سربازانشان را پرداخت کنند.»

بسنت با تاکید بر اینکه همه بخش‌های دولت آمریکا در اجرای محاصره دخیل‌اند و فشار بر «هر کسی» که تلاش کند برای «کمک به سپاه پولی به ایران منتقل کند» افزایش یافته است، گفت: «سپاه نهادی فاسد است. آنها سال‌هاست از مردم ایران دزدی کرده‌اند. پول‌هایی در خارج از کشور دارند. ما رد آن پول‌ها را پیدا کرده‌ایم، به این کار ادامه خواهیم داد و این دارایی‌ها را برای مردم ایران که در سوی دیگر این درگیری هستند، حفظ خواهیم کرد.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «رژیم ایران کنترل اوضاع را در دست ندارد.»

کوین هست، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، نیز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس بر اثرگذاری محاصره تاکید کرد و گفت که تلاش‌های آمریکا فشار زیادی به حکومت ایران وارد می‌کند.

او همچنین گفت که جمهوری اسلامی با یک «اَبَر تورم» مواجه‌ است.

خبرگزاری رویترز ۱۲ اردیبهشت به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت که ترامپ در نشست‌های خصوصی احتمال محاصره دریایی طولانی‌مدت جنوب ایران، احتمالا برای چند ماه دیگر را مطرح کرده است تا صادرات نفت جمهوری اسلامی را بیش از پیش محدود و تهران را به توافق هسته‌ای وادار کند.