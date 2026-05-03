ایرانیان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند
جمعی از ایرانیان مقیم بریتانیا بار دیگر مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند و علیه حکومت شعار دادند.
گزارش آیدین مقیمی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
تیم فوتبال شالکه ۰۴ شب گذشته با پیروزی خانگی یک بر صفر مقابل فورتونا دوسلدورف، سه هفته پیش از پایان لیگ، بازگشت خود به بوندسلیگا را قطعی کرد؛ صعودی که با هدایت میرون موسلیچ و ثبت رکورد ۱۲ بازی بدون شکست رقم خورد.
شالکه پس از سه سال به سطح اول فوتبال آلمان بازگشته است. این تیم چند فصل پیش حتی در آستانه سقوط به لیگ دسته سوم قرار داشت.
بحران مالی، تیمی متشکل از بازیکنان قرضی، شکستهای پیدرپی و حتی تهدید بازیکنان از سوی هواداران، سه سالی سیاه و تلخ را برای یکی از ریشهدارترین باشگاههای فوتبال آلمان رقم زد.
فصل گذشته که بهعنوان بدترین فصل تاریخ باشگاه توصیف میشود، با تمسخر هواداران به پایان رسید؛ بنری با جمله «تعطیلات خوبی داشته باشید، بازندهها» نماد آن فضای سنگین بود. حتی برخی بازیکنان از پوشیدن دوباره پیراهن شالکه هراس داشتند.
اما دیشب، بازیکنان شالکه پس از صعود و پایکوبی در رختکن، به سالن کنفرانس خبری موسلیچ یورش بردند و با شعار «دیگر هرگز لیگ دسته دوم» با آبجو، سرمربی تیم را شستند!
جشن خیابانی هواداران شالکه در گلزنکیرشن
بازگشت شالکه به بوندسلیگا، شهر گلزنکیرشن را به یکی از پرشورترین جشنهای خیابانی سالهای اخیر تبدیل کرد؛ جشنی که در عین حال، بخشهایی از شهر را عملاً فلج کرد.
رسانههای آلمان نوشتهاند که هزاران هوادار تا نیمهشب در خیابانهای اطراف ورزشگاه، شالکه مایله و مناطق مختلف شهر به شادی، رقص و آواز پرداختند.
حجم جمعیت به حدی بود که در مقاطعی حرکت ترامواها متوقف شد؛ هواداران روی ریلها تجمع کرده بودند. همچنین در مناطقی از شهر، تردد بهطور کامل متوقف شد.
این پنجمین بازگشت باشگاه به سطح اول فوتبال آلمان است. برخلاف صعود قبلی، این بار از هجوم گسترده به زمین جلوگیری شد، هرچند یک تماشاگر ۴۹ ساله هنگام تلاش برای ورود به زمین بهشدت آسیب دید.
سایت رویداد۲۴، ضمن اشاره به تشدید فضای امنیتی در تهران، گزارش داد که شنبه فضای بسیاری از ادارهها و ارگانهای دولتی تحت تاثیر دستورالعملهای رسمی و غیررسمی اما جدی قرار داشت و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور «آمادهباش کامل» داده شده بود.
بر اساس گزارش این رسانه، منابع آگاه در صداوسیمای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که به کارمندان این مجموعه هشدار داده شده بود لوازم شخصی و ضروری خود را جمعآوری کنند و برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری آماده باشند.
سایت رویداد۲۴ نوشت شنبه تمامی ادارات شهرداری تهران، از ساختمانهای اصلی تا شهرداری نواحی و مناطق، تعطیل بودند و مراجعهکنندگان به این واحدها با در بسته روبهرو میشدند.
بر اساس این گزارش، جمعهشب بخشنامهای فوری برای دورکاری کارمندان شهرداری بهدلیل آنچه «نگرانیهای امنیتی» خوانده شده، به همه بخشها و مناطق ۲۲گانه تهران صادر شد؛ اما یکشنبه تصمیمگیری به مدیران میانی سپرده شد و بخش بزرگی از بدنه اداری به محل کار فراخوانده شد.
تانکر ترکرز گزارش داد که عراق دومین محموله نفت کوره خود را از طریق کامیون به سوریه منتقل کرد تا از راه دریا صادر شود.
به گزارش این پایگاه که محمولهها در جهان را ردیابی میکند بسته شدن تنگه هرمز باعث شده بغداد چنین اقداماتی را انجام دهد.
با این حال، به نوشته این پایگاه، افزایش قیمت نفت هزینههای چنین مسیری را پوشش میدهد و به صرفه است.
نخستین محموله زمینی هفته گذشته به مقصد اسپانیا ارسال شد.
اواخر فروردین، مقامات مرزی عراق اعلام کردند که این کشور پس از بیش از یک دهه، گذرگاه مرزی الیعربیه-ربیعه با سوریه را بازگشایی کرد.
تنشها در خاورمیانه منجر به کاهش صادرات نفت عراق و توقف فعالیت شماری از شرکتهای نفتی شده است.
پیشتر باسم محمد، معاون وزیر نفت عراق، اعلام کرد این کشور قادر است ظرف هفت روز پس از پایان بحران تنگه هرمز، تولید و صادرات نفت خود را به سطح عادی بازگرداند.
او افزود تولید فعلی نفت عراق حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز است که از این میزان، روزانه نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه از طریق خط لوله جیحان صادر میشود.
علیرضا استقامتی، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: «اساتید برای استفاده از امکانات موجود ناچارند بهصورت نوبتی و در صف از اینترنت استفاده کنند.»
او ادامه داد: «در چند نقطه دانشگاه امکان استفاده از اینترنت فراهم است؛ اما در خارج از دانشگاه، بهویژه در ساعات شب که بسیاری از فعالیتهای علمی و آمادهسازی سخنرانیها و کلاسها انجام میشود، دسترسی به اینترنت با اختلال مواجه است.»
استقامتی اضافه کرد: «ما سالها به این روال عادت داشتیم که شبها در منزل برای کارهای علمی، از جمله آمادهسازی ارائه سخنرانیها، آموزش دروس و مرور منابع روز از اینترنت استفاده کنیم؛ اما در حال حاضر شبها لپتاپهایمان خاموش است و نمیتوانیم فعالیت علمی داشته باشیم.»