جنجال عکس تازه ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی آرژانتین
در روزهای گذشته، تصویری منتسب به گونسالو هیگواین، مهاجم پیشین رئال مادرید و تیم ملی آرژانتین در فضای مجازی پر بازدید شده است.
در این عکس، مهاجم پیشین تیم ملی آرژانتین در یک فروشگاه لوازم ورزشی در میامی دیده میشود؛ با ریشی بسیار پرپشت، لباس بدون آستین و پوششی راحت. ظاهری که فاصله زیادی با چهره شناختهشدهای دارد که سالها برای ریورپلاته، رئال مادرید، ناپولی، یوونتوس، میلان، چلسی، اینتر میامی و تیم ملی آرژانتین گلزنی میکرد.
مارکا در گزارشی مینویسد که جنجالها بر سر این عکس، نه بهدلیل گذر زمان بلکه بیشتر به ظاهر نامرتب او مربوط میشود؛ موضوعی که بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی به آن اشاره کردهاند.
برخی حتی اصالت عکس را زیر سوال بردند و از دیدن «پیپیتا» در وضعیتی متفاوت با سالهای پایانی فوتبال حرفهایاش ابراز شگفتی کردند.
هیگواین در پایان فصل ۲۰۲۲ در لباس اینتر میامی از فوتبال خداحافظی کرد؛ پس از بیش از ۱۷ سال فعالیت حرفهای و به ثمر رساندن بیش از ۳۰۰ گل برای باشگاهها و تیم ملی.
از آن زمان، این بازیکن آرژانتینی زندگیای بسیار کمحاشیهتر در پیش گرفته و از کانون رقابت و توجه روزانهای که ستارههای بزرگ فوتبال با آن روبهرو هستند فاصله گرفته است.
این نخستینبار هم نیست که تغییر ظاهر این مهاجم آرژانتینی خبرساز میشود. در سال ۲۰۲۱ و دوران حضورش در اینتر میامی نیز ریش پرپشت و ریزش موی او موجی از نظرها، میمها و شوخیها را در شبکههای اجتماعی به راه انداخت و تصویرش را وایرال کرد.
دادستانی میلان تحقیقاتی را درباره جانلوکا روکی، مسئول سابق تعیین داوران در سری آ و سری ب فوتبال ایتالیا، آغاز کرده است؛ پروندهای که به دخالت در انتصاب داوران برای برخی مسابقات، از جمله بازیهای مربوط به اینتر، مربوط میشود و یادآور رسوایی کالچوپولی و یوونتوس در سال ۲۰۰۶ است.
بر اساس گزارش لا رپوبلیکا، تماس تلفنی دوم آوریل ۲۰۲۵ در ورزشگاه سنسیرو، بهعنوان یکی از نقاط کلیدی تحقیقات دادستانی میلان درباره جانلوکا روکی، مسئول سابق تعیین داوران سری آ و سری ب، مورد توجه قرار گرفته است.
به نوشته این روزنامه، روکی در جریان دیدار رفت نیمهنهایی جام حذفی ایتالیا، در گفتوگو با فردی که نقشی در فوتبال دارد، به دیدگاههای باشگاه اینتر درباره برخی داوران اشاره کرده است.
در این بازسازی، دادستان از واژههای «مطلوب» و «نامطلوب» برای توصیف نگاه اینتر به آندرهآ کولومبو و دانیله دووری استفاده کرده است.
لا رپوبلیکا همچنین نوشت در این مکالمه، نام جورجو شنونه، مسئول ارتباط با داوران باشگاه اینتر، مطرح شده، اما او تحت تحقیق قرار ندارد. این روزنامه تاکید کرده است که هیچیک از مدیران رسمی باشگاه اینتر در تحقیقات دادستانی میلان تحت پیگرد نیستند.
به نوشته گاردین، روکی متهم است داورانی را برای برخی مسابقات انتخاب کرده که برای اینتر «مطلوبتر» تلقی میشدند. با این حال، گاردین تأکید میکند که هیچیک از مدیران یا خود باشگاه اینتر تحت تحقیق نیستند و تمرکز دادستانی صرفاً بر داوران است.
در واکنش، جوزپه ماروتا، رییس باشگاه اینتر، با رد هرگونه ارتباط باشگاه با این پرونده، گفته است: «ما همه چیز را از رسانهها میفهمیم و از این اظهارات شگفتزده شدهایم. ما داوران مطلوب یا نامطلوب نداریم و اطمینان داریم که کاملا منصفانه عمل کردهایم. مطمئن هستیم که اینتر در این موضوع دخیل نیست و در آینده هم نخواهد بود.»
این پرونده بیست سال پس از رسوایی کالچوپولی مطرح شده و روکی در پی آغاز تحقیقات، خود را از سمتش معلق کرده است.
به نوشته روزنامه ItaliaOggi دادستان میلان، مائوریتسیو آشیونه، روکی را به اعمال فشار احتمالی در اتاق VAR و هماهنگی در انتصاب داوران برای برخی مسابقات، از جمله بازی بولونیا-اینتر و دیدار نیمهنهایی جام حذفی اینتر-میلان، متهم کرده است.
دادستانی فدراسیون فوتبال ایتالیا پیشتر تصمیم به بایگانی پرونده گرفته بود.
رویترز هفته گذشته گزارش داد که روکی، خودخواسته و فوری خود را از ریاست کمیته تعیین داوران معلق کرده است.
در بیانیهای که او به انجمن داوران ایتالیا ارایه کرده، آمده است: «این تصمیم، هرچند دردناک و دشوار، با هدف آن است که روند رسیدگی قضایی بهدرستی طی شود؛ روندی که مطمئنم از آن سربلند و قویتر از قبل بیرون خواهم آمد.» رویترز همچنین نوشت آندرهآ گروَسونی، ناظر VAR، نیز اقدام مشابهی انجام داده است.
به نوشته گاردین دادستان مدعی است روکی در اواخر فصل گذشته با افرادی درباره انتصاب داوران برخی بازیهای اینتر گفتوگو کرده است.
گاردین همچنین به بخش دیگری از تحقیقات درباره دیدار اودینزه-پارما در مارس ۲۰۲۵ اشاره کرد که در آن، به ادعای دادستان، روکی در روند تصمیمگیری VAR درباره اعلام پنالتی دخالت کرده است.
وکلای روکی و گروَسونی اعلام کردهاند از جزییات دقیق اتهامات اطلاع کامل ندارند و این اتهامات را رد کردهاند. همچنین مقامهای فدراسیون فوتبال ایتالیا تاکید کردهاند که تحقیقات در مراحل ابتدایی قرار دارد.
این تحولات بیست سال پس از رسوایی کالچوپولی رخ میدهد؛ پروندهای که با شنودهای تلفنی درباره انتصاب داوران آغاز شد و به سقوط یوونتوس به سری ب و کسر امتیاز از چند باشگاه در سال ۲۰۰۶ انجامید؛ سالی که ایتالیا، قهرمان جام جهانی شد!
در حالی که مدیران باشگاه استقلال مدعی شدهاند بازیکنان خارجی این تیم به زودی به ایران میآیند، ایسنا گزارش داده است آنها «تا زمان مشخص شدن تکلیف مطالبات و بازیهای لیگ برتر به ایران نمیآیند.» سرپرست استقلال پیشتر گفته بود بازیکنان خارجی باید تا ۱۳ اردیبهشت به ایران بازگردند.
بیژن طاهری گفته بود بازیکنان خارجی استقلال «باید به تهران بیایند و برای آغاز تمرینات استقلال در ۲۰ اردیبهشت آماده شوند.»
همچنین علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال، در این باره گفته است: «درباره خارجیهای استقلال، شرایط چون استیبل نبوده نیامدهاند، اما چون پروازها در حال انجام است، از آنها خواستهایم که بیایند.»
با این حال، ایسنا نوشته است «بازیکنان خارجی استقلال فعلا تمایلی به حضور در ایران ندارند.»
از سوی دیگر، پیشتر روزنامه خبرورزشی گزارش داده بود رستم آشورماتوف و داکنز نازون از مسئولان باشگاه استقلال خواستهاند به ایران نیایند و «با توجه به اینکه لیگ برتر تا پایان جام جهانی آغاز نخواهد شد، همچنان در خدمت کادر فنی تیمهای ملی خود باقی بمانند تا با آمادگی بیشتری راهی جام جهانی شوند.»
حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ به کابوسی امنیتی و سیاسی برای مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
اخراج تحقیرآمیز مهدی تاج از کانادا و هشدارهای صریح مقامات آمریکایی درباره عدم صدور ویزا برای افراد دارای سوابق در سپاه پاسداران، نشان میدهد که بسیاری از مدیران، مربیان و حتی ستارههای تیم ملی با سد محکم ورود به خاک ایالات متحده روبهرو خواهند شد.
در کنار بحران ویزا و لغو بازیهای تدارکاتی به دلایل سیاسی، هراس از فضای ورزشگاههای آمریکا که کانون تجمع مخالفان است، این مسابقات را به یک تهدید امنیتی تبدیل کرده است.
در حالی که رسانههای داخلی نسبت به «تحقیر احتمالی» هشدار میدهند، تصمیم نهایی درباره حضور یا انصراف از این رقابتها به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است تا میان مصلحت سیاسی و حضور در «دهان شیر» یکی را انتخاب کند.
تایید فیفا و چراغ سبز ترامپ
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، بار دیگر بر حضور ایران در جام جهانی تابستان امسال تاکید کرد. او گفت: «ایران قطعا در جام جهانی شرکت خواهد کرد و بازیهایش در خاک آمریکا برگزار میشود. دلیل آن ساده است؛ ما باید مردم را متحد کنیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در واکنش به سخنان رییس فیفا گفت: «بگذارید بازی کنند. جانی دوست من است و درباره این موضوع صحبت کرد. من به او گفتم هر کاری میخواهی بکن؛ میتوانی آنها را داشته باشی یا نداشته باشی.»
ترامپ همچنین افزود که احتمالا تیم خوبی دارند و باورش سخت است، اما فکر میکند باید اجازه داد بازی کنند.
تحقیر در کانادا و بحران ویزا
با وجود این چراغسبزها، واقعیت برای مقامات ایرانی بسیار تلخ است. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، پس از اخراج تحقیرآمیز از خاک کانادا به تهران بازگشت.
پلیس کانادا از ورود او، دبیرکل فدراسیون و همراهانشان جلوگیری کرد. این اخراج پس از گزارش ایراناینترنشنال و فاش شدن سوابق مهدی تاج در اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفت؛ نهادی که در فهرست گروههای «تروریستی» کانادا قرار دارد.
این بحران در آمریکا جدیتر است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرده است که واشینگتن میان ورزشکاران و افراد دارای پیوندهای امنیتی تفاوت قائل میشود.
او گفت: «آنها نمیتوانند تروریستهای سپاه را تحت عنوان خبرنگار یا مربی وارد کشور ما کنند.»
با این اوصاف، بازیکنانی مانند احسان حاجصفی، مهدی طارمی، شجاع خلیلزاده و دانیال اسماعیلیفر که خدمت سربازی را درتیمهای سپاه گذراندهاند، به همراه سعید الهویی، دستیار قلعهنویی، کار بسیار سختی برای دریافت ویزا و ورود به خاک آمریکا خواهند داشت.
هشدار رسانههای داخلی؛ سفر تاج زنگ خطر بود
رسانههای داخلی ایران نیز نسبت به این وضعیت هشدار دادهاند. روزنامه «خبر ورزشی» در گزارشی نوشت که اتفاق کانادا هشداری بود تا مشخص شود فوتبال از سیاست جدا نیست.
این رسانه افزود که حضور در این جام جهانی، رفتن به «دهان شیر با دست بسته» است.
وقتی مقامات رسمی اجازه ورود ندارند و پاداشهای فیفا نیز به دلیل تحریمها قابل برداشت نیست، حضور در مسابقات جز «تحقیر» دستاوردی نخواهد داشت.
ورزشگاههایی در تسخیر مخالفان
ایران قرار است در شهرهای لسآنجلس و سیاتل بازی کند؛ شهرهایی که کانون تجمع مخالفان جمهوری اسلامی هستند.
برخلاف جام جهانی قطر، این بار هواداران حکومتی شانسی برای دریافت ویزای آمریکا ندارند. پیشبینی میشود فضای ورزشگاهها، بهویژه پس از حوادث دیماه ۱۴۰۴، بهطور کامل علیه جمهوری اسلامی باشد.
همزمان با کنگره فیفا در ونکوور نیز معترضان با پرچمهای شیر و خورشید تجمع کردند و خواستار اخراج تیمی شدند که آن را نماینده سپاه میدانند، نه مردم ایران.
فروپاشی برنامههای فنی
در کنار بحران سیاسی، تیم ملی از نظر فنی نیز در بنبست است. نه تنها بازی تدارکاتی با تیمهای مطرح و تراز اول جهان انجام نشده، بلکه تیمهایی مانند مقدونیه و آنگولا نیز به دلیل مسائل سیاسی از بازی با ایران انصراف دادند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، اعلام کرد که اگر تیمی برای بازی پیدا شود، ممکن است زودتر به آمریکا بروند؛ در غیر این صورت تیم تنها ۱۰ روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا خواهد شد.
تصمیم نهایی در دست شورای عالی امنیت ملی
در نهایت، سرنوشت حضور ایران در این تورنمنت در اختیار فدراسیون فوتبال نیست. تصمیم نهایی در سطوح عالی حاکمیتی و به دست شورای عالی امنیت ملی گرفته خواهد شد.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش، با ابراز مخالفت ضمنی تاکید کرد: «اگر مصلحت نباشد، به جام جهانی نمیرویم.»
اکنون باید دید جمهوری اسلامی تن به حضور در فضایی کاملا خارج از کنترل خود میدهد یا در آخرین لحظات از حضور در مسابقات انصراف خواهد داد.
به گزارش رسانههای داخل ایران، مهدی تاج، رییس فدراسیون، و هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، صبح امروز به ایران بازگشتند.
پلیس کانادا از ورود تاج، ممبینی و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آنها پس از ساعتها حضور در فرودگاه، از کانادا اخراج شدند.
اخراج آنها پس از انتشار گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تیآرپی صادر شده است. این نوع ویزا برای افرادی صادر میشود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان بهطور موقت لغو میشود.
انتشار این گزارش بهسرعت واکنشهایی سیاسی در اتاوا را برانگیخت و دولت کانادا را با پرسشهایی درباره چرایی صدور مجوز ویژه برای یک مقام پیشین سپاه پاسداران روبهرو کرد.
لئو هوساکوس، رهبر اپوزیسیون در سنای کانادا، سهشنبه صبح با استناد به گزارش ایراناینترنشنال، دولت را درباره ورود تاج تحت فشار قرار داد.
مهدی تاج سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد. دولت کانادا از خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با برگزاری کنگره فیفا در ونکوور، گروهی از معترضان خواستار محرومیت تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی شدند، اما فیفا و دولت آمریکا بر حضور این تیم در رقابتها تاکید کردند.
به نوشته رویترز، حدود ۳۰ معترض با تجمع مقابل محل برگزاری کنگره، تاکید کردند که تیم ملی ایران نماینده مردم این کشور نیست و آن را به سپاه پاسداران نسبت دادند. پوریا محمودی، از سازماندهندگان این تجمع، گفت: «این تیم نماینده ایران نیست، بلکه نماینده جمهوری اسلامی است» و افزود حضور آن در جام جهانی به «عادیسازی وضعیت داخلی ایران» کمک میکند.
این اعتراضات در حالی مطرح میشود که ایران به رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه برگزار میشود، راه یافته، اما حضورش بهدلیل تنشهای سیاسی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل با چالشهایی روبهرو شده است.
فیفا و آمریکا: ایران بازی خواهد کرد
جیانی اینفانتینو اعلام کرد که ایران در این رقابتها حضور خواهد داشت و بازیهای خود را در ایالات متحده انجام میدهد. دونالد ترامپ نیز با این تصمیم موافقت کرد و گفت: «بگذارید بازی کنند.»
در همین حال، مقامهای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جمله مهدی تاج نتوانستند در کنگره فیفا شرکت کنند، زیرا با وجود داشتن ویزا، از ورود آنها به کانادا جلوگیری شد. مقامهای کانادایی اعلام کردند افراد مرتبط با سپاه پاسداران - که در این کشور بهعنوان سازمان تروریستی شناخته میشود - اجازه ورود ندارند.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس کانادا از ورود مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آنها کانادا را ترک کردند.
زمینه تنشها و واکنشها
معترضان با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران و کشته شدن معترضان، از فیفا خواستند همانگونه که روسیه را از جام جهانی محروم کرد، ایران را نیز کنار بگذارد. در مقابل، فیفا بر ضرورت «وحدت» تاکید کرده و از تغییر برنامه مسابقات خودداری کرده است.
در بیرون از محل برگزاری نشست، معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خروشید ایران و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، خواستار تغییر وضعیت سیاسی در ایران شدند.
به گزارش رویترز، در حالی که فیفا و دولت آمریکا بر حضور ایران در جام جهانی تاکید دارند، فشارهای سیاسی و اعتراضات نشان میدهد که مشارکت ایران در این رقابتها به موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز در سطح بینالمللی تبدیل شده است.