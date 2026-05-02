او گفت: «سلاح‌های لیزری جدید داریم، آنها را خواهید دید. پهپادها وارد سامانه لیزری می‌شوند و فقط می‌سوزند، ناگهان نابود می‌شوند. همچنین مسلسل‌های بسیار ویژه با گلوله‌های در مقیاس بزرگ داریم که با رایانه هدایت می‌شوند. وقتی وارد می‌شوند، آنها را از کار می‌اندازند. شگفت‌انگیز است.»

او درباره اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت: «آنها هنوز تعدادی موشک دارند. هنوز مقداری ظرفیت ساخت موشک دارند. ما حدود ۸۵ درصد از ظرفیت تولید آنها برای موشک‌های جدید را از بین برده‌ایم. حدود ۸۲ درصد را نابود کرده‌ایم، اما این یعنی هنوز موشک دارند. ما بیشتر کارخانه‌های ساخت پهپاد آنها را از بین برده‌ایم، اما هنوز مقداری ظرفیت پهپادی دارند.»

ترامپ گفت: «محاصره جمهوری اسلامی باورنکردنی بوده است. آنها اصلا قادر به صادرات انرژی‌ نیستند و از نظر اقتصادی در حال فروپاشی هستند.»

او خاطرنشان کرد: «اما با وجود همه اینها، هنوز خطر وجود دارد. در جنگ همیشه خطر هست. در جنگ هرگز نمی‌دانید چه اتفاقی می‌افتد. به روسیه نگاه کنید. قرار بود جنگ اوکراین چند روزه تمام شود، اما هنوز هم ادامه دارد.»