100 %

کمیته صلح نوبل از مقامات جمهوری اسلامی خواست که فورا نرگس محمدی را برای دسترسی به خدمات پزشکی آزاد کنند و تاکید کرد که جان او در خطر است.

پیشتر مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، اعلام کرد این زندانی سیاسی محبوس در زندان زنجان بار دیگر بی‌هوش شده و پس از وخامت حال، به‌صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش سی‌سی‌یو بستری شده است.

نیلی جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که فشار خون محمدی در روزهای اخیر دچار نوسان شدید بوده و او پنج‌شنبه با افت ناگهانی فشار بی‌هوش شده و چندین نوبت دچار بدحالی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده است.

پزشک زندان پس از تزریق دو سرم و داروی ضد تهوع، انتقال فوری او به بیمارستان را تجویز کرد.

نیلی افزود که پس از به‌هوش آمدن، محمدی ابتدا با اعزام اورژانسی مخالفت کرد، زیرا دو پزشک فوق تخصص قلب در زنجان با توجه به سابقه سه بار آنژیو و کارگذاری استنت، درمان او در بیمارستان‌های زنجان را پرخطر دانسته و توصیه کرده بودند تیم پزشکی خود او درمان را بر عهده بگیرد.

نرگس محمدی در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ با خشونت بازداشت شد. در ۱۹ بهمن همان سال او به هفت سال و نیم حبس اضافی محکوم شد که مجموع احکام زندان او را به بیش از ۱۸ سال می‌رساند. او به دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال تبعید نیز محکوم شد.

پس از ۶۰ روز بازداشت موقت شامل ۲۶ روز انفرادی در مشهد ، او در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به زندان مرکزی زنجان تبعید شد جایی که تا امروز در آن محبوس است.

در همان زمان، کمیته نوبل نروژ از جمهوری اسلامی خواست محمدی را فورا از زندان آزاد کند.