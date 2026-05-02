سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد شعبە یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در شهرستان مرودشت از توابع استان فارس: حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی، سعید زارعی کردشولی و حمیدرضا ثابت‌رای را به اتهام «افساد فی‌الارض» بە اعدام محکوم کرد.

به نوشته هه‌نگاو به نقل از منابع آگاه، قاضی محمود ساداتی، این چهار زندانی سیاسی را از بابت اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «قتل یک نیروی بسیجی و تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات مرودشت»، به اعدام محکوم کرده است.

این قاضی پیش‌تر حکم اعدام نوید افکاری از زندانیان اعدام شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را صادر کرده بود و در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.

منابع مطلع به هه‌نگاو گفتند کە این چهار زندانی در دوران بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی جهت اخذ اعترافات اجباری قرار داشته‌اند.

آن‌ها هم‌اکنون در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس هستند. حکم صادره علیه آن‌ها در مرحله بدوی است و پرونده جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.