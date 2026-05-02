ههنگاو: چهار نفر از بازداشتشدگان دیماه در مرودشت به اعدام محکوم شدند
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد شعبە یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در شهرستان مرودشت از توابع استان فارس: حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی، سعید زارعی کردشولی و حمیدرضا ثابترای را به اتهام «افساد فیالارض» بە اعدام محکوم کرد. به نوشته ههنگاو به نقل از منابع آگاه، قاضی محمود ساداتی، این چهار زندانی سیاسی را از بابت اتهام «افساد فیالارض» از طریق «قتل یک نیروی بسیجی و تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات مرودشت»، به اعدام محکوم کرده است.
این قاضی پیشتر حکم اعدام نوید افکاری از زندانیان اعدام شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را صادر کرده بود و در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار دارد.
منابع مطلع به ههنگاو گفتند کە این چهار زندانی در دوران بازداشت تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روانی جهت اخذ اعترافات اجباری قرار داشتهاند.
آنها هماکنون در زندان عادلآباد شیراز محبوس هستند. حکم صادره علیه آنها در مرحله بدوی است و پرونده جهت فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.
به گزارش تایمز اسرائیل، نخستوزیر اسرائیل قصد دارد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت جلسه کابینه امنیتی را برگزار کند؛ نشستی که به نوشته رسانههای اسرائیل در سایه تشدید تنش با حکومت ایران و بنبست در مذاکرات غزه، اهمیت ویژهای یافته است.
بنیامین نتانیاهو قرار است فردا (یکشنبه) کابینه امنیتی را با حضور جمعی از وزرای ارشد از جمله گیدئون ساعر، ئسرائیل کاتز، بزالل اسموتریچ، ایتمار بنگویر و آریه دری تشکیل دهد. این نشست در ادامه جلسات اخیر این حلقه محدود از تصمیمگیران امنیتی برگزار میشود.
این جلسه در حالی برگزار میشود که دونالد ترامپ بهتازگی از پیشنهاد جدید آتشبس جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی کرده و اعلام کرده در صورت عدم دستیابی به توافق، گزینههای نظامی برای وارد کردن «ضربات شدید» به حکومت ایران بررسی شده است. همزمان، یک مقام ارشد ایرانی نیز هشدار داده که احتمال بازگشت به جنگ با آمریکا وجود دارد.
تمرکز بر غزه در کنار پرونده ایران بر اساس گزارش رسانه دولتی کان، یکی از محورهای اصلی این نشست بررسی احتمال ازسرگیری جنگ در نوار غزه است؛ جایی که مذاکرات برای خلع سلاح حماس و اجرای طرح آتشبس پیشنهادی آمریکا با بنبست مواجه شده است.
یک منبع اسرائیلی در این باره گفته است: «حماس به توافق خلع سلاح پایبند نیست» و تاکید کرده که گفتوگوها با میانجیها همچنان ادامه دارد.
اختلاف بر سر خلع سلاح حماس طبق گزارش الشرق الاوسط، حماس در قاهره پاسخ خود را به نقشه راه ۱۵ مادهای ارائهشده از سوی نیکولای ملادنوف برای اجرای مرحله دوم طرح صلح ترامپ ارائه کرده است.
این پاسخ با شگفتی میانجیها و برخی گروههای فلسطینی مواجه شده، زیرا حماس خواستار آتشبس کامل و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه شده و با خلع سلاح مرحلهای مخالفت کرده است. این گروه اعلام کرده مساله سلاح باید در چارچوب حقوق سیاسی فلسطینیان، تشکیل ساختار ملی و ترتیبات امنیتی جامع بررسی شود.
حماس همچنین بر ضرورت تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و تضمین حق تعیین سرنوشت تاکید کرده است.
به گزارش تایمز اسرائیل، نشست پیشروی کابینه امنیتی در شرایطی برگزار میشود که همزمان دو پرونده حساس - تنش با حکومت ایران و بنبست در غزه - در حال شکلدهی به تصمیمات راهبردی اسرائیل هستند؛ وضعیتی که میتواند مسیر تحولات نظامی و دیپلماتیک در منطقه را در کوتاهمدت تعیین کند.
دو قانونگذار ارشد جمهوریخواه در کنگره ایالات متحده در مورد تصمیم پنتاگون برای خروج حدود پنج هزار سرباز آمریکایی از آلمان هشدار دادند.
به گزارش شبکه خبری فاکس، سناتور راجر ویکر، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، و مایک راجرز، رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفتند که چنین اقدامی میتواند «سیگنال اشتباهی» به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ارسال کند و به تضعیف امنیت فرا آتلانتیک منجر شود.
آنها استدلال کردند که «کاهش زودهنگام حضور» آمریکا در اروپا، پیش از اینکه متحدان ایالات متحده در ناتو بتوانند قابلیتهای نظامی خود را به طور کامل تقویت کنند، «خطر تضعیف بازدارندگی و ارسال سیگنال اشتباه به ولادیمیر پوتین را به همراه دارد.»
این دو قانونگذار جمهوریخواه ضمن اشاره به اینکه متحدان اروپایی آمریکا به سوی اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه نظامی حرکت میکنند، هشدار دادند که تبدیل این بودجه به قابلیت بازدارندگی واقعی، زمانبر خواهد بود.
آنها همچنین از آلمان به خاطر افزایش هزینههای دفاعیاش پس از درخواستهای دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، تقدیر کردند و گفتند که برلین در عملیات خشم حماسی، دسترسی بیوقفه به نیروهای آمریکایی را فراهم کرده بود.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه ۱۲ اردیبهشت گزارش داد جمهوری اسلامی پاسخی ۱۴ مادهای به آمریکا درباره پایان جنگ از طریق میانجی پاکستانی ارسال کرده است.
این خبرگزاری اشاره کرد که این پاسخ در واکنش به پیشنهاد ۹ مادهای ایالات متحده تهیه شده است و افزود: «در این سند ضمن تاکید بر خطوط قرمز ایران، نقشه راهی روشن برای پایان جنگ ارائه شده است.»
فارس به جزییات پیشنهاد جمهوری اسلامی و نیز پیشنهاد ۹ مادهای ایالات متحده اشاره نکرد.
بر اساس این گزارش، «انتقال پیام پس از طی مراحل استاندارد تصمیمگیری در نهادهای دولتی مربوطه و اخذ مجوزهای لازم انجام شده است.»
همچنین خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی از جزییات پیشنهاد ۱۴ بندی تهران به واشینگتن نوشت که این پیشنهاد از طریق واسطه پاکستانی و با تمرکز بر «پایان جنگ» به آمریکا ارایه شده است.
تسنیم اضافه کرد: «واشینگتن خواستار آتشبس ۲ ماهه شده اما تهران تاکید کرده است که موضوع باید ظرف ۳۰ روز تعیین تکلیف شود.»
به نوشته این خبرگزاری، «تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، پرداخت غرامت، لغو تحریمها و سازوکار جدید برای تنگه هرمز» از محورهای این پیشنهاد است.
تسنیم اشاره کرد که تهران در انتظار پاسخ رسمی واشینگتن است.
این دو خبرگزاری در گزارش خود اشاره نکردند که این پیشنهاد همان پیشنهادی است که خبرگزاری حکومتی ایرنا جمعه ۱۱ اردیبهشت از آن خبر داده بود یا خیر.
ایرنا گزارش داده بود مقامهای حکومت ایران متن «تازهترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردهاند.
در این ارتباط، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه اعلام کرده بود که از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است و تاکید کرد: «مطمئن نیستم به توافق برسیم.»
در این حال، روزنامه والاستریت ژورنال نیز جمعه از «پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی شامل ۱۴ بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک با واشینگتن» خبر داده و نوشته بود: «نشانههایی از نوعی مصالحه در آن دیده میشود.»
این روزنامه افزوده بود که تهران در حال «بررسی احتمال آغاز مذاکرات جدید در اوایل هفته آینده» است.
بر اساس این گزارش، تهران یک طرح دو مرحلهای پیشنهاد داده است؛ در مرحله نخست، موضوع تنگه هرمز و آینده آن در کنار شرایط پایان جنگ و دریافت تضمین از آمریکا برای توقف حملات بررسی میشود. در مرحله دوم، برنامه هستهای و تحریمها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رییس ستاد ارتش اسرائیل در روزهای اخیر با فرمانده سنتکام گفتوگو کرده تا درباره سناریوهای احتمالی در قبال حکومت ایران هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، ارتش این کشور در حال آمادهسازی برای سناریوی حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی است؛ در حالی که ارزیابیها در تلآویو نشان میدهد شکست محاصره اقتصادی و دریایی در دستیابی به توافق، میتواند به اقدام نظامی منجر شود.
بر اساس گزارش شبکه خبری کانال ۱۲ اسرائیل، در اسرائیل این جمعبندی شکل گرفته که اگر محاصره اقتصادی و دریایی علیه حکومت ایران در کوتاهمدت به توافقی منجر نشود، دونالد ترامپ ممکن است دستور حمله به ایران را صادر کند. با این حال، مقامهای اسرائیلی هنوز نمیدانند که آیا ایالات متحده در حال برنامهریزی برای یک عملیات محدود در منطقه تنگه هرمز است یا یک حمله گستردهتر.
در روزهای اخیر، همزمان با این ارزیابیها، یک «پل هوایی» از هواپیماهای ترابری و انتقال هزاران واحد مهمات برای آمادگی در صورت ازسرگیری درگیریها برقرار شده است.
هماهنگی نظامی و آمادهباش در جبهه شمالی در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در روزهای اخیر با همتای آمریکایی خود در فرماندهی مرکزی (سنتکام) گفتوگو کرده تا سناریوهای احتمالی را هماهنگ کند.
به گزارش منبع، ارتش اسرائیل همچنین در حال تطبیق فعالیتهای خود در لبنان با محدودیتهای اعمالشده از سوی واشینگتن است. در جریان آخر هفته، نیروی هوایی اسرائیل حدود ۱۰۰ هدف را در جنوب لبنان هدف قرار داد و همزمان نیروهای زمینی به تخریب زیرساختهای حزبالله ادامه دادند.
کاهش نیروها و نگرانی از تهدید پهپادی نیروهای اسرائیلی در حال حاضر در ۶۸ روستا در جنوب لبنان حضور دارند، اما بخشی از نیروها برای استراحت و بازسازی توان رزمی از این منطقه خارج شدهاند. مقامهای نظامی میگویند برای حفظ کنترل منطقه نیازی به حضور کامل همه نیروها نیست و این اقدام همچنین برای کاهش خطر حملات پهپادی حزبالله انجام شده است.
با این حال، این نیروها همچنان در حالت آمادهباش باقی میمانند و در صورت ازسرگیری درگیری با حکومت ایران، اسرائیل میتواند دامنه عملیات خود علیه نیروهای وابسته به تهران در لبنان را گسترش دهد.
موضع سختگیرانه ترامپ در قبال مذاکرات در همین حال، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۱۱ اردیبهشت در سخنرانی خود در فلوریدا از کندی روند مذاکرات با حکومت ایران انتقاد کرد و گفته بود: «صادقانه بگویم، شاید اصلاً بدون توافق بهتر باشد.»
ترامپ افزود: «نمیتوانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند. این روند بیش از حد طول کشیده است.»
به گزارش رسانههای اسرائیلی، همزمان با بنبست نسبی در مذاکرات و ادامه فشارهای اقتصادی، سناریوی اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت ایران بیش از گذشته در محاسبات امنیتی اسرائیل برجسته شده و ارتش این کشور نیز در حال آمادهسازی برای پیامدهای احتمالی آن است.
رسانههای اسرائیلی به نقل از مقامهای نظامی این کشور گزارش دادند تمرکز اصلی ارتش اسرائیل بر غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم ایران است و در صورت عدم خروج حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده از مسیر دیپلماتیک، احتمال اقدام نظامی، دوباره مطرح شده است.