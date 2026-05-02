سازمان هواپیمایی امارات متحده عربی: تردد هوایی در این کشور به حالت عادی بازگشته است
سازمان هواپیمایی امارات متحده عربی اعلام کرد پس از لغو تدابیر احتیاطی که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی اعمال شده بود، تردد هوایی در این کشور به حالت عادی بازگشته است.
لیندسی گراهام، سناتور آمریکا، در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت دونالد ترامپ باید در ایران «کار را تمام کند» و اگر جمهوری اسلامی به رفتارهای «تحریکآمیز» ادامه دهد، حملات نظامی را از سر بگیرد. او افزود آمریکا برای شکستن بنبست تنگه هرمز به عملیات نظامی سختتری نیاز دارد.
گراهام گفت: «ما توانایی افزایش تردد کشتیها را داریم.» او افزود آمریکا باید «هر ترکیبی از اقدامات لازم» را برای ازسرگیری عبور کشتیها انجام دهد و «اهرم فشار را از ایران بگیرد.»
او با اشاره به مرکز صادرات نفت ایران در جزیره خارک گفت: «در کنار محاصرهای که به شکل درخشانی اجرا شده و اینکه به ایران بفهمانیم جزیره خارک هم در معرض اقدام است، امیدوارم بازدارندگی ایجاد شود. اگر نشود، باید در برابر ایران بایستیم و نگذاریم جهان را باجگیری کند.»
گراهام در ادامه گفت: «امیدوارم روزی مردم ایران بتوانند آزادی خود را باز یابند، اما هدف من این است که مطمئن شویم رفتار حکومت تغییر میکند. اگر بتوان این کار را از راه دیپلماتیک انجام داد، عالی است؛ اگر لازم باشد از راههای دیگر اقدام شود، همان خواهد شد.»
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد در ادامه کارزار «خشم اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی، سه صرافی ایرانی و شرکتهای صوری مرتبط با آنها را تحریم کرده است.
گفتوگو با آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال.
یک مقام ارشد ایرانی گفته است پیشنهاد مطرح شده از سوی تهران که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، آن را رد کرده، شامل بازگشایی تردد کشتیها در تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا علیه ایران بود و رسیدگی به موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به مرحلهای بعد موکول میشد.
این مقام، شنبه ۱۲ اردیبهشت در حالی که چهار هفته از توقف کارزار بمباران آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران میگذرد، به خبرگزاری رویترز گفت هنوز توافقی برای پایان دادن به جنگی که «بزرگترین اختلال تاریخ در عرضه جهانی انرژی» را رقم زده، حاصل نشده است.
پیش از این والاستریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی در پیشنهاد تازه خود به آمریکا برای پایان دادن به جنگ، نشانههایی از مصالحه بروز داده تا تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات میان دو طرف احیا شود.
بنبست در جنگ و مذاکرات
تهران بیش از دو ماه است که تقریبا تردد همه کشتیها از خلیج فارس - بهجز کشتیهای خود - را متوقف کرده است.
آمریکا نیز از ماه گذشته محاصرهای علیه کشتیهایی که از بنادر ایران حرکت میکنند اعمال کرد.
ترامپ ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد از پیشنهاد اخیر حکومت ایران «راضی نیست»، اما جزییاتی از موارد مورد اختلاف ارائه نداد.
او در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «آنها چیزهایی میخواهند که من نمیتوانم با آنها موافقت کنم.»
واشینگتن بارها تاکید کرده است بدون توافقی که مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای شود، جنگ را پایان نخواهد داد. هدفی که ترامپ هنگام آغاز حملات در بهمن ۱۴۰۴، در میانه مذاکرات هستهای، به آن اشاره کرده بود.
تهران تاکید دارد برنامه هستهایاش صلحآمیز است.
جزییات پیشنهاد جمهوری اسلامی
این مقام ارشد ایرانی که بهدلیل حساسیت موضوع بهعنوان فرد ناشناس با رویترز گفتوگو کرده است، اظهار داشت تهران بر این باور است که پیشنهاد جدیدش برای به تعویق انداختن مذاکرات هستهای، تغییری قابل توجه با هدف تسهیل دستیابی به توافق است.
بر اساس این پیشنهاد، جنگ با تضمین عدم حمله مجدد از سوی اسرائیل و آمریکا پایان مییافت، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی میکرد و آمریکا نیز محاصره خود را لغو میکرد.
در مرحله بعد، مذاکرات درباره محدودیتهای برنامه هستهای حکومت ایران در ازای لغو تحریمها انجام میشد.
تهران در این چارچوب خواستار آن بوده است که واشینگتن حق غنیسازی اورانیوم بهمنظور مقاصد صلحآمیز را برای جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسد؛ حتی اگر تهران با تعلیق آن موافقت کند.
این مقام گفت: «در این چارچوب، مذاکرات درباره موضوع پیچیدهتر هستهای به مرحله پایانی منتقل شده بود تا فضای مناسبتری برای توافق ایجاد شود.»
تایید از سوی منابع دیگر
رویترز و دیگر رسانهها، هفته گذشته گزارش داده بودند که تهران پیشنهاد داده تنگه هرمز پیش از حلوفصل مسائل هستهای، بازگشایی شود.
این مقام تایید کرد که این جدول زمانی جدید اکنون در قالب یک پیشنهاد رسمی از طریق میانجیها به ایالات متحده منتقل شده است.
زهرا سعیدی، نماینده مبارکه در مجلس، گفت در پی آسیب برخی صنایع این منطقه در جریان جنگ، بیش از هشت هزار نفر بیکار شدند.
او با اشاره به پیامدهای حملات انجامشده افزود این آسیبها باعث توقف فعالیت در بخشی از صنایع شده و شماری از کارکنان شغل خود را از دست دادهاند.
سعیدی در عین حال تاکید کرد توقف فعالیت ناشی از حمله، منجر به تعدیل نیرو در فولاد مبارکه نشده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش حملات پهپادی علیه زیرساختهای غیرنظامی در سودان گفت گروههای اسلامگرای همسو با نیروهای مسلح این کشور با حکومت ایران روابط برقرار کرده و از تهران کمک دریافت کردهاند.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با فاکسنیوز اظهار داشت این گروهها در چارچوب روابط خود با تهران، کمکهایی دریافت کردهاند.
او همچنین به فاکسنیوز گفت: «تلاشهای ما بر محدود کردن نفوذ مخرب اسلامگرایان در دولت سودان و مهار فعالیتهای منطقهای ایران متمرکز است.»
این سخنان در حالی مطرح شده که حملات پهپادی علیه زیرساختهای غیرنظامی در سودان افزایش یافته است.