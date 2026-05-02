دو قانونگذار ارشد جمهوری‌خواه در کنگره ایالات متحده در مورد تصمیم پنتاگون برای خروج حدود پنج هزار سرباز آمریکایی از آلمان هشدار دادند.

به گزارش شبکه خبری فاکس، سناتور راجر ویکر، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، و مایک راجرز، رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفتند که چنین اقدامی می‌تواند «سیگنال اشتباهی» به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، ارسال کند و به تضعیف امنیت فرا آتلانتیک منجر شود.

آن‌ها استدلال کردند که «کاهش زودهنگام حضور» آمریکا در اروپا، پیش از اینکه متحدان ایالات متحده در ناتو بتوانند قابلیت‌های نظامی خود را به طور کامل تقویت کنند، «خطر تضعیف بازدارندگی و ارسال سیگنال اشتباه به ولادیمیر پوتین را به همراه دارد.»

این دو قانونگذار جمهوری‌خواه ضمن اشاره به اینکه متحدان اروپایی آمریکا به سوی اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه نظامی حرکت می‌کنند، هشدار دادند که تبدیل این بودجه به قابلیت بازدارندگی واقعی، زمان‌بر خواهد بود.

آن‌ها همچنین از آلمان به خاطر افزایش هزینه‌های دفاعی‌اش پس از درخواست‌های دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، تقدیر کردند و گفتند که برلین در عملیات خشم حماسی، دسترسی بی‌وقفه به نیروهای آمریکایی را فراهم کرده بود.