خبرگزاری قطر گزارش داد که اتحادیه بین‌المللی مخابرات، متعلق به سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا تجاوز ایران به زیرساخت‌های مخابراتی در چندین کشور خاورمیانه، از جمله اردن، را محکوم کرد.

سخنگوی شورای این اتحادیه گفت که پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد تأثیر این حملات بر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات غیرنظامیدر بحرین، کویت، امارات متحده عربی و اردن بررسی و به اتفاق آرا تصویب شد.

او اشاره کرد که بر اساس این قطعنامه، شورا دبیرخانهاتحادیهرا موظف به نظارت، ارزیابی و گزارش تأثیرات خاص این حملات در این کشورها و همچنین پیامدهای گسترده‌تر آنها برای ارتباطات منطقه‌ای و جهانی کرده است.

پیش‌تر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراه با اردن، ازاتحادیهخواسته بودند تا علیه تجاوز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های مخابراتی آنها اقدام فوری انجام دهد و پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد تأثیر این حملات بر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات غیرنظامی خود ارائه کرده بودند.

در مقابل، جمهوری اسلامی خواستار محکومیت حملات به زیرساخت‌های ارتباطی در ایران در شورای اتحادیه بین‌المللی مخابرات شده بود.