یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت پیشنهاد تهران که تاکنون از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، رد شده، شامل بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا علیه ایران است و گفت‌وگوها درباره برنامه هسته‌ای به مرحله‌ای بعد موکول می‌شود.

این مقام افزود: «تهران معتقد است پیشنهاد اخیر برای تعویق گفت‌وگوهای هسته‌ای به مرحله‌ای بعد، تغییری مهم برای تسهیل دستیابی به توافق است.»

او همچنین گفت: «مذاکرات درباره موضوع پیچیده‌تر هسته‌ای به مرحله پایانی منتقل شده تا فضای مناسب‌تری ایجاد شود.»