یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش حملات پهپادی علیه زیرساختهای غیرنظامی در سودان گفت گروههای اسلامگرای همسو با نیروهای مسلح این کشور با حکومت ایران روابط برقرار کرده و از تهران کمک دریافت کردهاند.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با فاکسنیوز اظهار داشت این گروهها در چارچوب روابط خود با تهران، کمکهایی دریافت کردهاند.
او همچنین به فاکسنیوز گفت: «تلاشهای ما بر محدود کردن نفوذ مخرب اسلامگرایان در دولت سودان و مهار فعالیتهای منطقهای ایران متمرکز است.»
این سخنان در حالی مطرح شده که حملات پهپادی علیه زیرساختهای غیرنظامی در سودان افزایش یافته است.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت پیشنهاد تهران که تاکنون از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، رد شده، شامل بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا علیه ایران است و گفتوگوها درباره برنامه هستهای به مرحلهای بعد موکول میشود.
این مقام افزود: «تهران معتقد است پیشنهاد اخیر برای تعویق گفتوگوهای هستهای به مرحلهای بعد، تغییری مهم برای تسهیل دستیابی به توافق است.»
او همچنین گفت: «مذاکرات درباره موضوع پیچیدهتر هستهای به مرحله پایانی منتقل شده تا فضای مناسبتری ایجاد شود.»
در ادامه بحران اقتصادی و روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد ایران، قیمت دلار آمریکا در معاملات ظهر شنبه تا زمان انتشار این گزارش، برای نخستین بار از ۱۸۳ هزار تومان عبور کرد. همزمان، قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» نیز به ۲۰۷ میلیون تومان رسید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در شنبه ۱۲ اردیبهشت، قیمت یورو نیز به ۲۱۵ هزار تومان رسید و بهای پوند هم از ۲۴۹ هزار تومان عبور کرد.
ساعاتی پیش از زده شدن رکودهای تازه در قیمت ارزهای خارجی در ایران، وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی در دریای عمان تاکنون نزدیک به پنج میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را مسدود کرده و فشار کمسابقهای بر تهران وارد آورده است.
بر اساس این گزارش، پنتاگون برآورد کرده است از زمان آغاز این محاصره در ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل)، دهها نفتکش حامل نفت ایران از حرکت بازماندهاند و بخش قابل توجهی از صادرات نفتی کشور مختل شده است.
این محاصره که بهعنوان اصلیترین ابزار فشار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای پیشبرد مذاکرات پایان جنگ مطرح است، در شرایطی اجرا میشود که گفتوگوها میان دو طرف بهطور متناوب متوقف و ازسر گرفته شده است.
چشمانداز مبهم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، پافشاری مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی و حمایت از گروههای نیابتی و همچنین بیثباتی ناشی از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، اقتصاد ایران را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است.