رویترز: ترامپ احتمال محاصره دریایی طولانیمدت علیه جنوب ایران را مطرح کرده است
رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشستهای خصوصی احتمال محاصره دریایی طولانیمدت علیه جنوب ایران، احتمالا برای چند ماه دیگر، را مطرح کرده است تا صادرات نفت جمهوری اسلامی را بیشتر محدود و تهران را به توافق هستهای وادار کند.
رویترز نوشت که در عین حال، ترامپ گزینه از سرگیری اقدام نظامی را نیز باز گذاشته است.
همچنین اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، گفت که فشارهای نظامی و اقتصادی باعث افزایش «استیصال» جمهوری اسلامی شده و ترامپ همه ابزارها و زمان لازم برای دستیابی به بهترین توافق را در اختیار دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروهی از ایرانیان مهاجر در نیویورک تولید «عرق سگی» - نوشیدنی سنتی ممنوع در ایران - را از سر گرفتهاند؛ پروژهای که آن را ترکیبی از نوستالژی، هویت فرهنگی و کارآفرینی میدانند.
بر اساس این گزارش، سه ایرانی در یک تقطیرخانه هنری در حومه نیویورک، با استفاده از کشمشهای فرآوریشده، این نوشیدنی سنتی را تولید میکنند؛ مشروبی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ممنوع شد اما همچنان بهصورت مخفیانه در داخل کشور مصرف میشود.
سیامک، از اعضای این گروه، میگوید هدف آنها ارائه «طعم وطن» به ایرانیان مهاجر و معرفی بخشی کمتر دیدهشده از فرهنگ ایران است. این نوشیدنی با نام تجاری «SAG» عرضه میشود و از نظر ویژگیها به «گراپای» ایتالیایی شباهت دارد.
تولید محدود اما رو به رشد خبرگزاری فرانسه مینویسد تولید سالانه این برند حدود ۷۰۰۰ بطری است که هر کدام با قیمت حدود ۵۰ دلار در دهها فروشگاه و بار در نیویورک عرضه میشود. این محصول همچنین بهعنوان پایهای برای تهیه کوکتلهای جدید مورد توجه قرار گرفته است.
این پروژه توسط گروهی از ایرانیان ۳۵ تا ۴۱ ساله راهاندازی شده که علاوه بر فعالیت در این حوزه، شغلهای دیگری نیز دارند و در جامعه ایرانیان مهاجر فعال هستند.
فراتر از یک نوشیدنی به گفته سازندگان، این پروژه تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه نوعی بیان فرهنگی است. آنها تلاش میکنند مانند هنرمندان ایرانی، جنبههایی کمتر دیدهشده از فرهنگ ایران را به نمایش بگذارند. از زمان راهاندازی این برند، برنامههای هنری، مهمانیها و اجراهای موسیقی نیز در کنار آن شکل گرفته است.
پیوند با ایران در سایه جنگ در عین حال، ارتباط این افراد با ایران همچنان حفظ شده و جنگ جاری میان حکومت ایران و آمریکا بر زندگی آنها تاثیر گذاشته است. به گفته سیامک، «زندگی در دو کشور» و مشاهده همزمان تحولات، تجربهای دشوار و پیچیده ایجاد کرده است.
تولید و چشمانداز این نوشیدنی از ترکیب کشمشهای کالیفرنیایی و آب تهیه شده، سپس تخمیر و در دستگاهی پیشرفته تقطیر میشود. به گفته اعضای گروه، نیویورک بهدلیل تنوع فرهنگی و فضای بازتر، مکان مناسبی برای توسعه چنین کسبوکاری است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احیای «عرق سگی» در نیویورک نشاندهنده تلاش نسل جدید مهاجران ایرانی برای بازسازی هویت فرهنگی در خارج از کشور است؛ تلاشی که در عین حال با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی ایران امروز نیز پیوند خورده است.
ترامپ در سخنرانی خود در فوروم کلاب فلوریدا با اشاره به خطر پهپادهای جمهوری اسلامی گفت آمریکا و متحدانش اکنون علیه این پهپادها توانمندیهای جدیدی، از جمله سامانههای لیزری و مسلسلهای ویژه با گلولههای بزرگ که با رایانه هدایت میشوند، در اختیار دارند.
او گفت: «سلاحهای لیزری جدید داریم، آنها را خواهید دید. پهپادها وارد سامانه لیزری میشوند و فقط میسوزند، ناگهان نابود میشوند. همچنین مسلسلهای بسیار ویژه با گلولههای در مقیاس بزرگ داریم که با رایانه هدایت میشوند. وقتی وارد میشوند، آنها را از کار میاندازند. شگفتانگیز است.»
او درباره اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت: «آنها هنوز تعدادی موشک دارند. هنوز مقداری ظرفیت ساخت موشک دارند. ما حدود ۸۵ درصد از ظرفیت تولید آنها برای موشکهای جدید را از بین بردهایم. حدود ۸۲ درصد را نابود کردهایم، اما این یعنی هنوز موشک دارند. ما بیشتر کارخانههای ساخت پهپاد آنها را از بین بردهایم، اما هنوز مقداری ظرفیت پهپادی دارند.»
ترامپ گفت: «محاصره جمهوری اسلامی باورنکردنی بوده است. آنها اصلا قادر به صادرات انرژی نیستند و از نظر اقتصادی در حال فروپاشی هستند.»
او خاطرنشان کرد: «اما با وجود همه اینها، هنوز خطر وجود دارد. در جنگ همیشه خطر هست. در جنگ هرگز نمیدانید چه اتفاقی میافتد. به روسیه نگاه کنید. قرار بود جنگ اوکراین چند روزه تمام شود، اما هنوز هم ادامه دارد.»
دونالد ترامپ در فوروم کلاب فلوریدا گفت: «در حال حاضر با افرادی بسیار بیرحم در ایران سر و کار دارم. نمیتوانم بگویم اوضاع خیلی خوب پیش میرود، اما هرگز نمیتوان به ایران سلاح هستهای داد.»
ترامپ گفت: «ایران کشوری است که ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم؛ هیچ رهبری وجود ندارد.»
ترامپ: «آنها هیچ رهبری ندارند. در واقع رهبرانشان هم رفتهاند. این بخشی از مشکل ماست چون نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تنها کشوری در جهاناند که کسی نمیخواهد رهبر باشد. میپرسند چه کسی میخواهد رییسجمهور شود و هیچ داوطلبی نیست.»
او افزود: «ما گفتوگوهای زیادی با رهبران جدید حکومت ایران داشتیم. من آنها را حکومت جدید مینامم. چپ رادیکال مدام میگفت تغییر حکومت کجاست؟ خب، اگر این تغییر حکومت نیست، پس چیزی به نام تغییر حکومت وجود ندارد، چون خامنهای در سطح اول دیگر نیست. سطح دوم دیگر نیست. نیمی از سطح سوم هم دیگر نیست که این یک مشکل است. این مشکل است، چون ما در تلاشیم بفهمیم با چه فرد درستی باید گفتوگو کنیم.»
ترامپ گفت: «در ایران با یکی صحبت کردیم و بعد فرد دیگری تماس گرفت و گفت بیایید توافق کنیم. اما فکر میکنم ما در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم.»
والاستریت ژورنال گزارش داد که جمهوری اسلامی در پیشنهاد تازه خود به آمریکا برای پایان دادن به جنگ، نشانههایی از مصالحه را از خود بروز داده تا تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات میان دو طرف احیا شود.
والاستریت ژورنال جمعه، ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که از پیشنهاد جدید تهران رضایت ندارد، جزئیاتی از این پیشنهاد را منتشر کرد.
ترامپ جمعه به خبرنگاران گفت: «آنها میخواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. خواهیم دید چه میشود.»
والاستریت ژورنال بر اساس منابع آگاه نوشت که پیشنهاد جدید تهران یک گام به سمت آمریکا برداشته و پیشنهاد میکند همزمان درباره شرایط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمینهای آمریکا برای توقف حملات و لغو محاصره بنادر ایران گفتوگو شود.
این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر خواستار آن بود که آمریکا محاصره را بهعنوان پیششرط مذاکرات لغو کند و پیش از آغاز گفتوگو درباره آینده مدیریت تنگه و برنامه هستهای، درباره پایان جنگ به توافق برسد.
با این حال، افراد آگاه از موضوع گفتهاند دو طرف همچنان بر سر مسائل اساسی مربوط به بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران فاصله زیادی از یکدیگر دارند و ادامه مذاکرات دشوار خواهد بود.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، در پیشنهاد جدید همچنین آمده است که درباره پرونده هستهای ایران در ازای کاهش تحریمهای آمریکا مذاکره شود.
تهران به میانجیها اعلام کرده است که در صورت پذیرش این پیشنهاد جدید از سوی واشینگتن، آماده است تا اوایل هفته آینده در پاکستان پای میز مذاکره بنشیند.
ریچارد نفیو، مذاکرهکننده پیشین ارشد آمریکا با ایران که اکنون در دانشگاه کلمبیا فعالیت دارد، به والاستریت ژورنال گفت: «فکر میکنم این پیشنهاد با انگیزههای همه طرفها همراستا است، زیرا هم آمریکا و هم حکومت ایران مقداری کاهش محدود فشار اقتصادی دریافت میکنند و موضوعاتی را که بسیار دشوارتر و زمانبرتر بودهاند به تعویق میاندازند.»
لورنس نورمان خبرنگار والاستریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشنهاد جدید تهران «شامل ۱۴ بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک با واشینگتن» است.
رسانههای حکومتی در ایران تایید کردند که تهران پیشنهادی جدید به میانجیها ارائه داده و گفته در صورت ملایمتر شدن لحن آمریکا، تهران آماده بازگشت به دیپلماسی است.
این تلاش دیپلماتیک تازه پس از یک بنبست در مذاکرات میان تهران و واشینگتن رخ میدهد؛ پس از آنکه جمهوری اسلامی از اعزام تیم مذاکرهکننده به دور دوم مذاکرات برنامهریزیشده در پاکستان در هفته گذشته خودداری کرد، هر دو طرف در جنگ فرسایشی اقتصادی در آبهای اطراف ایران مواضع خود را سختتر کردند.
تهران عملا طی هفتههای اخیر با انجام حملاتی علیه نفتکشها و دیگر کشتیها، عبور و مرور در تنگه هرمز را مختل و دسترسی به این گذرگاه را که محل عبور یکپنجم نفت جهان است محدود کرده است.
در مقابل، آمریکا ماه گذشته با هدف فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به امتیازدهی در مذاکرات، تحریم محاصرهای علیه بندرها و شناورهای ایرانی اعمال کرد تا منبع اصلی درآمد خارجی جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت روز جهانی کارگر در پیامی نوشت: «در این روزهای سخت و طاقتفرسا، حاصل عملکرد ویرانگر چهلوهفتساله جمهوری اسلامی در کنار شما ایستادهام.»
شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «این وضعیت شایسته کارگر و شهروند ایرانی نیست.»
او افزود: «با سرنگونی این رژیم و به ثمر نشستن جانفشانیها و خون پاک دهها هزار جانفدای راه آزادی ایران، پایان خواهد یافت.»
شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «رسیدن به این هدف، به مشارکت تکتک ما نیاز دارد. در هر لحظه و هر قدم، از خود بپرسیم: آیا این اقدام بر عمر رژیم میافزاید یا اینکه به پیروزی انقلاب شیروخورشید کمک میکند؟ هر اقدام، هرچند کوچک، در از کار انداختن دستگاه سرکوب رژیم، در تعیین سرنوشت یک ملت بزرگ و تاریخی موثر است.»
او نوشت: «موضوع توسعه اقتصادی و صنعتی، کار و کارآفرینی با محوریت رفاه، آسایش و زندگی شرافتمندانه کارگران، برای من نیز اهمیتی ویژه و اساسی دارد. از اینرو، تیم من در پروژه شکوفایی ایران، بهطور کامل و هدفمند بر این موضوع متمرکز شده و ایدهها و راهکارهای متناسب با شرایط ایران را بهصورت دقیق مطالعه، بررسی و ارائه کرده است.»
شاهزاده پهلوی نوشت: «باور دارم که با قرار گرفتن دوباره ایران بر ریل ترقی و توسعه، و بازگشت رونق و آبادانی، کارگران کشور و خانوادههای شریف آنان بار دیگر از احترام، رفاه، و کرامتی که شایسته همه ایرانیان است برخوردار خواهند شد.»