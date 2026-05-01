آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد. او با «کلیدی» توصیف کردن این آبراه هشدار داد که هرگونه اختلال در تنگه هرمز میتواند رشد اقتصادی جهان را با پیامدهای منفی مواجه کند.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
در پی گزارشها درباره جان باختن حسام علاءالدین، شهروند ۴۰ ساله و از بستگان مالک پاساژ علاءالدین تهران، در ارتباط با اتهام «داشتن اینترنت ماهوارهای استارلینک»، پیام رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از آن است که او در پی ضرب و شتم شدید به دست ماموران حکومت کشته شده است.
طبق این اطلاعات، او به صورت خشونتآمیز بازداشت شد و بعد از دهها روز به خانوادهاش گفته شد که باید برای دریافت پیکر مراجعه کنند.
بر اساس پیام رسیده، او برای پیگیری وضعیت برادرش حمید علاءالدین که هدف شلیک قرار گرفت به بیمارستان مراجعه میکند اما برخی وسایل الکترونیکی او توقیف میشود و وقتی یک هفته بعد برای دریافت و پیگیری وسایل خود رفت، بازداشت و به خانهاش برای بازجویی و تفتیش برده شد.
او در خانهاش به شدت با وسایل مختلف ضرب و شتم شد که بر اساس گزارش رسیده، در همان محل جانش را از دست داد اما به عنوان زندانی زنده خبر جان باختنش پنهان نگه داشته شد.
حسام علاءالدین از بستگان احمد علاءالدین، از مالکان پاساژ مشهور علاءالدین در تهران است.
رویترز گزارش داد جنگ دوماهه در ایران باعث اختلال در تامین مواد اولیه وارداتی برای رستورانهای دبی شده و هزینهها را افزایش داده است.
سرآشپزها میگویند بسته شدن تنگه هرمز و افزایش بهای سوخت هواپیما، هزینه حملونقل هوایی و دریایی را بالا برده و دسترسی به برخی مواد غذایی را دشوار کرده است.
شاو لش، سرآشپز رستوران مکزیکی لیلا مولینو در دبی، گفت واردات آووکادو و توماتیلو که از مواد اصلی غذاهای او هستند، با مشکل روبهرو شده است.
او افزود: «هزینه حمل بار افزایش یافته، قیمت سوخت بالا رفته و تنگه هرمز همچنان بسته است. این موضوع واقعا در تامین مواد اولیه برای ما مشکل ایجاد کرده است.» به گفته او، تولید کاهش یافته و خرید مواد در مقادیر کمتر انجام میشود.
گزارشها حاکی است نرخ حملونقل هوایی در برخی مسیرها تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. کلویِن چونگ، سرآشپز رستوران جونز دبی، گفت انتقال مواد فسادپذیر مانند صدف نروژی یا برخی محصولات دریایی ژاپنی تنها از طریق بار هوایی ممکن شده که هزینهها را حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داده است. او افزود گردشگری «ضربه بزرگی» خورده است.
بر اساس نظرسنجی موسسه جونیپر استراتژی و مجمع جهانی سرمایهگذاری رستوران، میزان تقاضا برای رستورانها در امارات بهطور متوسط ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و هزینه تامینکنندگان نیز بهطور میانگین ۱۳ درصد افزایش یافته است.
مقامهای دبی اعلام کردند برخی رستورانها با «دورهای از اختلال در مراجعه مشتریان» روبهرو هستند و با ارائه منوهای محدودتر، استفاده از مواد اولیه محلی و پیشنهادهای ویژه تلاش میکنند شرایط را مدیریت کنند.
با این حال برخی سرآشپزها میگویند با اجرای آتشبس و بازگشایی مدارس، نشانههایی از بازگشت تدریجی شرایط عادی و بهبود کسبوکار دیده میشود.
خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش داد برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در نشستی با دونالد ترامپ، طرحهای جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی را ارائه کردند.
به گزارش سمیرا قرایی، در این جلسه همچنین آخرین جزییات مربوط به تحرکات و جابهجایی نظامیان آمریکایی در خاورمیانه به اطلاع ترامپ رسید.
در این نشست، سه سرفصل کلی مطرح شد که یکی از آنها ورود نیروهای زمینی آمریکا به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز بهمنظور بازگشایی این گذرگاه راهبردی بود.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
همچنین، اعزام نیروهای ویژه به اصفهان برای خارج کردن اورانیوم با غنای ۶۰ درصد جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت.
در محور سوم، انجام حملات برقآسا و سنگین از سوی ایالات متحده بررسی شد.
احتمال آغاز مجدد درگیریها در منطقه
در روزهای اخیر و بهدنبال به بنبست رسیدن مذاکرات تهران و واشینگتن، چشمانداز رویارویی دو طرف در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
ترامپ اول اردیبهشت آتشبس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده بهمنظور تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
برخی گمانهزنیها از احتمال ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حکایت دارند. در همین حال، ارتش ایالات متحده به استقرار نیروها و ادوات نظامی خود در منطقه ادامه میدهد.
پایگاه خبری بلومبرگ ۱۰ اردیبهشت گزارش داد سنتکام درخواست کرده است موشک مافوق صوت «عقاب سیاه»، متعلق به نیروی زمینی آمریکا، برای استفاده احتمالی علیه جمهوری اسلامی، به خاورمیانه منتقل شود.
هدف از این اقدام، دستیابی به سامانهای با بُرد بیشتر برای هدف قرار دادن پرتابگرهای موشکهای بالستیک در عمق خاک ایران عنوان شده است.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی به لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه ادامه میدهند و از آمادگی تهران برای دور جدید رویارویی احتمالی سخن میگویند.
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیات اعزامی به مذاکرات اسلامآباد، تهدید کرد در صورت «تعرض به بزرگان» جمهوری اسلامی، «هیچ یک از پادشاهان کشورهای عربی و کاخشان در منطقه سالم نخواهد ماند».
او به کشورهای منطقه هشدار داد این تهدید را «جدی بگیرند» و مانع از ادامه فعالیت پایگاههای آمریکا در خاکشان شوند.
پیشتر شبکه خبری انبیسی به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از فرصت آتشبس موقت برای خارج کردن موشکها و سایر مهمات خود از زیر آوار بهره میبرد.
به گفته این منابع، ایالات متحده معتقد است که حکومت ایران میکوشد به سرعت قابلیتهای پهپادی و موشکی خود را بازسازی کند تا در صورت تصمیم ترامپ برای ازسرگیری عملیات نظامی، قادر به انجام حملاتی در سراسر خاورمیانه باشد.
بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، گفت پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی تهران، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
او در سخنرانی خود در یک کنفرانس علمی در شورای بینالمللی مطالعات کره در موسسه هادسون در واشینگتن افزود کره شمالی برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن زیرساختهای دریایی و تاسیسات زیرزمینی نیز ایجاد کرده است.
بکتول گفت: «نمونههای اولیه موشکهای اصلی که جمهوری اسلامی به اسرائیل و پایگاههای نظامی ایالات متحده شلیک کرده، همگی از فناوری کره شمالی سرچشمه گرفتهاند.»
او همچنین اظهار داشت کره شمالی تقریبا ۷۰ درصد از سیستمهای رزمی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، را تامین کرده است.
در همین نشست، اندرو اسکاول، استاد دانشگاه جورج تاون، گفت به نظر میرسد کره شمالی از زمان آغاز جنگ اخیر از پشتیبانی تسلیحاتی از تهران خودداری کرده است.