وال‌استریت ژورنال جمعه، ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که از پیشنهاد جدید تهران رضایت ندارد، جزئیاتی از این پیشنهاد را منتشر کرد.

ترامپ جمعه به خبرنگاران گفت : «آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. خواهیم دید چه می‌شود.»

وال‌استریت ژورنال بر اساس منابع آگاه نوشت که پیشنهاد جدید تهران یک گام به سمت آمریکا برداشته و پیشنهاد می‌کند هم‌زمان درباره شرایط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین‌های آمریکا برای توقف حملات و لغو محاصره بنادر ایران گفت‌وگو شود.

این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش‌تر خواستار آن بود که آمریکا محاصره را به‌عنوان پیش‌شرط مذاکرات لغو کند و پیش از آغاز گفت‌وگو درباره آینده مدیریت تنگه و برنامه هسته‌ای، درباره پایان جنگ به توافق برسد.

با این حال، افراد آگاه از موضوع گفته‌اند دو طرف همچنان بر سر مسائل اساسی مربوط به بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران فاصله زیادی از یکدیگر دارند و ادامه مذاکرات دشوار خواهد بود.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، در پیشنهاد جدید همچنین آمده است که درباره پرونده هسته‌ای ایران در ازای کاهش تحریم‌های آمریکا مذاکره شود.

تهران به میانجی‌ها اعلام کرده است که در صورت پذیرش این پیشنهاد جدید از سوی واشینگتن، آماده است تا اوایل هفته آینده در پاکستان پای میز مذاکره بنشیند.

ریچارد نفیو، مذاکره‌کننده پیشین ارشد آمریکا با ایران که اکنون در دانشگاه کلمبیا فعالیت دارد، به وال‌استریت ژورنال گفت: «فکر می‌کنم این پیشنهاد با انگیزه‌های همه طرف‌ها هم‌راستا است، زیرا هم آمریکا و هم حکومت ایران مقداری کاهش محدود فشار اقتصادی دریافت می‌کنند و موضوعاتی را که بسیار دشوارتر و زمان‌برتر بوده‌اند به تعویق می‌اندازند.»

لورنس نورمان خبرنگار وال‌استریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشنهاد جدید تهران «شامل ۱۴ بند برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک با واشینگتن» است.

رسانه‌های حکومتی در ایران تایید کردند که تهران پیشنهادی جدید به میانجی‌ها ارائه داده و گفته‌ در صورت ملایم‌تر شدن لحن آمریکا، تهران آماده بازگشت به دیپلماسی است.

این تلاش دیپلماتیک تازه پس از یک بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشینگتن رخ می‌دهد؛ پس از آنکه جمهوری اسلامی از اعزام تیم مذاکره‌کننده به دور دوم مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده در پاکستان در هفته گذشته خودداری کرد، هر دو طرف در جنگ فرسایشی اقتصادی در آب‌های اطراف ایران مواضع خود را سخت‌تر کردند.

تهران عملا طی هفته‌های اخیر با انجام حملاتی علیه نفت‌کش‌ها و دیگر کشتی‌ها، عبور و مرور در تنگه هرمز را مختل و دسترسی به این گذرگاه را که محل عبور یک‌پنجم نفت جهان است محدود کرده است.

در مقابل، آمریکا ماه گذشته با هدف فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به امتیازدهی در مذاکرات، تحریم محاصره‌ای علیه بندرها و شناورهای ایرانی اعمال کرد تا منبع اصلی درآمد خارجی جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.