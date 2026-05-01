وزارت خارجه آمریکا جمعه از تایید و یا تصمیم به تایید فروش احتمالی میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات نظامی به کویت، اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا، فروش احتمالی سیستم فرماندهی یک‌پارچه نبرد و تجهیزات مرتبط با آن به کویت، به ارزش تقریبی ۲.۵میلیارد دلار، تایید شد.

وزارت خارجه آمریکا گفت که تصمیم به تایید فروش احتمالی سیستم تسلیحاتی پیشرفته با دقت بالا به اسرائیل به ارزش ۹۹۲.۴میلیون دلار گرفته است.

این وزارت‌خانه همچنین فروش احتمالی سیستم‌های دفاع هوایی و موشکی پاتریوت به قطر به ارزش بیشاز چهارمیلیارد دلار را تایید کرد.

بر اساس این گزارش، فروش احتمالی سلاح پیشرفته کشتار دقیق به امارات متحده عربی به ارزش ۱۴۷.۶میلیون دلار تایید شده است.