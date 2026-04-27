پدر و مادر ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه، یک روز پس از تأیید سومین بار حکم فرزندشان در دیوان عالی کشور، خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شدند.

دیوان عالی کشور حکم اعدام بکرزاده به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» را تایید کرده است. این حکم در بهمن‌ سال گذشته توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه صادر شده بود. این حکم شنبه به بکرزاده ابلاغ شده است.

آژانس خبری کردپا اشاره کرد پیش‌ از این، دیوان عالی کشور دو مرتبه حکم اعدام برای این زندانی سیاسی را به دلیل نبود ادله کافی و نقض روند دادرسی، نقض کرده بود، اما این‌بار هم‌زمان با فضای ناشی از جنگ اخیر، مجددا تأیید شده است.

بر اساس این گزارش، پدر و مادر بکرزاده با تأکید بر بی‌گناهی فرزندشان، اعلام کردند که «ناصر هیچ گناهی مرتکب نشده» و خواستار آن شده‌اند که «به داد ناصر برسید و نگذارید اعدام شود.»