هشدار آمریکا به کشورهای اروپایی در مورد تاخیر در ارسال سلاح به دلیل جنگ ایران و کاهش ذخایر
نشریه فایننشال تایمز نوشت که آمریکا به کشورهای اروپایی در مورد تاخیر در ارسال سلاح به دلیل جنگ ایران و کاهش ذخایر هشدار داده است.
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد که واشینگتن قصد ندارد «زودتر از موعد» به درگیری با ایران پایان دهد.
دونالد ترامپ جمعه گفت ایالات متحده از این رویارویی خارج نخواهد شد، زیرا نمیخواهد «مشکل چند سال دیگر دوباره بازگردد.»
او تاکید کرد هدف دولتش جلوگیری از تکرار بحران در آینده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد: «ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که دیوانهها به سلاح هستهای دست پیدا کنند.»
او درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفت: «من کاری انجام دادم که نمیدانم—احمقانه بود، شجاعانه بود—اما هوشمندانه بود. دوباره هم انجامش میدهم.»
ترامپ با اشاره به اینکه «فکر میکردم اعداد خیلی بدتر شوند»، افزود: «فکر میکردم بازار بورس خیلی بیشتر سقوط کند. فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر بالا برود. با خودم گفتم، اما ما انتخابی نداریم. چه این اتفاق بیفتد چه نیفتد، باید کاری را که درست است انجام دهم.»
او تاکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی سلاح هستهای داشته باشد.
فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد، در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ بین ایران و آمریکا بر اجلاس آتی دونالد ترامپ و شی جین پینگ، روسای جمهوری آمریکا و چین، سایه خواهد انداخت، گفت که رابطه بین این دو قدرت جهانی «فراتر از» موضوع بازگشایی تنگه هرمز است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، او گفت: «من فکر میکنم به نفع هر دو کشور و هر دو مردم - و میتوانم بگویم به نفع کل جهان، به نفع مردم کل جهان، است که چین و آمریکا رابطهای ثابت، سالم و پایدار داشته باشند.»
فو افزود که در صحنه جهانی، جایی برای هر دو وجود دارد و «لازم نیست که این یک بازی با حاصل جمع صفر بین دو کشور باشد.»
ائتلاف «وان فری پرس» (فهرست روزنامهنگاران در خطر) در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، رضا ولیزاده، روزنامهنگار زندانی را در صدر فهرست «اضطراریترین» روزنامهنگاران در معرض تهدید معرفی کرد.
ولیزاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، ۲۴ آذر خبر داد ولیزاده از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، و همچنین منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد که جمهوری اسلامی در پیشنهاد تازه خود به آمریکا برای پایان دادن به جنگ، نشانههایی از مصالحه را از خود بروز داده تا تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات میان دو طرف احیا شود.
والاستریت ژورنال جمعه، ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که از پیشنهاد جدید تهران رضایت ندارد، جزئیاتی از این پیشنهاد را منتشر کرد.
ترامپ جمعه به خبرنگاران گفت: «آنها میخواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. خواهیم دید چه میشود.»
والاستریت ژورنال بر اساس منابع آگاه نوشت که پیشنهاد جدید تهران یک گام به سمت آمریکا برداشته و پیشنهاد میکند همزمان درباره شرایط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمینهای آمریکا برای توقف حملات و لغو محاصره بنادر ایران گفتوگو شود.
این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر خواستار آن بود که آمریکا محاصره را بهعنوان پیششرط مذاکرات لغو کند و پیش از آغاز گفتوگو درباره آینده مدیریت تنگه و برنامه هستهای، درباره پایان جنگ به توافق برسد.
با این حال، افراد آگاه از موضوع گفتهاند دو طرف همچنان بر سر مسائل اساسی مربوط به بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران فاصله زیادی از یکدیگر دارند و ادامه مذاکرات دشوار خواهد بود.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، در پیشنهاد جدید همچنین آمده است که درباره پرونده هستهای ایران در ازای کاهش تحریمهای آمریکا مذاکره شود.
تهران به میانجیها اعلام کرده است که در صورت پذیرش این پیشنهاد جدید از سوی واشینگتن، آماده است تا اوایل هفته آینده در پاکستان پای میز مذاکره بنشیند.
ریچارد نفیو، مذاکرهکننده پیشین ارشد آمریکا با ایران که اکنون در دانشگاه کلمبیا فعالیت دارد، به والاستریت ژورنال گفت: «فکر میکنم این پیشنهاد با انگیزههای همه طرفها همراستا است، زیرا هم آمریکا و هم حکومت ایران مقداری کاهش محدود فشار اقتصادی دریافت میکنند و موضوعاتی را که بسیار دشوارتر و زمانبرتر بودهاند به تعویق میاندازند.»
لورنس نورمان خبرنگار والاستریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشنهاد جدید تهران «شامل ۱۴ بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک با واشینگتن» است.
رسانههای حکومتی در ایران تایید کردند که تهران پیشنهادی جدید به میانجیها ارائه داده و گفته در صورت ملایمتر شدن لحن آمریکا، تهران آماده بازگشت به دیپلماسی است.
این تلاش دیپلماتیک تازه پس از یک بنبست در مذاکرات میان تهران و واشینگتن رخ میدهد؛ پس از آنکه جمهوری اسلامی از اعزام تیم مذاکرهکننده به دور دوم مذاکرات برنامهریزیشده در پاکستان در هفته گذشته خودداری کرد، هر دو طرف در جنگ فرسایشی اقتصادی در آبهای اطراف ایران مواضع خود را سختتر کردند.
تهران عملا طی هفتههای اخیر با انجام حملاتی علیه نفتکشها و دیگر کشتیها، عبور و مرور در تنگه هرمز را مختل و دسترسی به این گذرگاه را که محل عبور یکپنجم نفت جهان است محدود کرده است.
در مقابل، آمریکا ماه گذشته با هدف فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به امتیازدهی در مذاکرات، تحریم محاصرهای علیه بندرها و شناورهای ایرانی اعمال کرد تا منبع اصلی درآمد خارجی جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.