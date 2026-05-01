هشدار یک نهاد حقوق بشری نسبت به اعدام سه زندانی در زندان ارومیه
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که پس از انتقال سه زندانی محکوم به اعدام، به نامهای ناصر بکرزاده، یعقوب کریمپور و محراب عبداللهزاده، از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم در روز پنجشنبه، نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنان بهشدت افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، همزمان، از پنجشنبه شب تعدادی از نیروهای گارد زندان که معمولاً در زمان اجرای حکم اعدام در اتاق افسران نگهبان حضور دارند، در بندهای سیاسی و عمومی این زندان مستقر شدهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از منابع خود نوشت که خانواده این سه زندانی با مراجعه به زندان و دادگاه ارومیه خواستار اطلاع از وضعیت و سرنوشت فرزندان خود شدهاند، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکردهاند.
به گزارش کاخ سفید، دونالد ترامپ در نامهای رسمی به کنگره اعلام کرد که درگیریهای نظامی با رژیم ایران که از ۲۸ فوریه [۹ اسفند] آغاز شده بود، پایان یافته است؛ با این حال تاکید کرد که تهدید تهران همچنان «قابل توجه» باقی مانده است.
بر اساس این نامه که اول مه ۲۰۲۶ [۱۱ اردیبهشت] خطاب به چارلز گرسلی ارسال شده، رییسجمهوری آمریکا با استناد به «قانون اختیارات جنگ» کنگره را در جریان تغییرات وضعیت نیروهای آمریکایی در حوزه فرماندهی مرکزی (سنتکام) قرار داده است.
ترامپ در این نامه یادآوری کرده که در ۲۸ فوریه، نیروهای ایالات متحده عملیات موسوم به «خشم حماسی» را آغاز کرده و حملات دقیق علیه «رژیم جمهوری اسلامی ایران» انجام دادهاند. او این اقدام را در چارچوب حفاظت از شهروندان آمریکایی و منافع ملی در داخل و خارج از کشور و نیز در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا توصیف کرده است.
اعلام پایان درگیریها پس از آتشبس رییسجمهوری آمریکا در ادامه نوشته است که در ۷ آوریل [۱۸ فروردین] دستور یک آتشبس دو هفتهای را صادر کرده که از آن زمان تمدید شده است. به گفته او، از تاریخ اجرای آتشبس تاکنون هیچ تبادل آتشی میان نیروهای آمریکا و [حکومت] ایران رخ نداده و به همین دلیل «درگیریهایی که از ۲۸ فوریه آغاز شده بودند، پایان یافتهاند.»
تداوم تهدید و تغییر آرایش نیروها با وجود اعلام پایان درگیریها، ترامپ تاکید کرده که «تهدید ایران» علیه ایالات متحده و نیروهای مسلح این کشور همچنان ادامه دارد. او نوشته است که وزارت جنگ (پنتاگون) در حال بهروزرسانی آرایش نیروهای آمریکایی در برخی کشورها است تا با تهدیدهای [حکومت] ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کرده و از متحدان و شرکای آمریکا محافظت کند.
جزئیات این تغییرات، به گفته ترامپ، در پیوست طبقهبندیشده این نامه آمده است.
تاکید بر اختیارات رییسجمهوری ترامپ در این نامه همچنین تصریح کرده که به هدایت نیروهای مسلح آمریکا در چارچوب اختیارات قانون اساسی خود بهعنوان فرمانده کل قوا ادامه خواهد داد. او افزوده که با تحول وضعیت، کنگره را در جریان تغییرات مهم در حضور نظامی آمریکا قرار خواهد داد.
متن کامل نامه دونالد ترامپ به کنگره:
کاخ سفید - واشینگتن
۱ مه ۲۰۲۶
جناب آقای رییس،
این نامه را برای اطلاعرسانی درباره تغییرات در وضعیت استقرار نیروهای ایالات متحده در حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مینویسم؛ در چارچوب تلاشهایم برای آگاه نگه داشتن کامل کنگره، مطابق با قانون اختیارات جنگ (قانون عمومی ۹۳-۱۴۸).
در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶، به کنگره گزارش دادم که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، نیروهای ایالات متحده عملیات «خشم حماسی» را آغاز کرده و حملات دقیق علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را شروع کردهاند. این عملیات را در راستای مسئولیت خود برای حفاظت از آمریکاییها و منافع ایالات متحده در داخل و خارج از کشور و همچنین در جهت تامین امنیت ملی و اهداف سیاست خارجی آمریکا دستور دادم.
در ۷ آوریل ۲۰۲۶، دستور یک آتشبس دو هفتهای را صادر کردم. این آتشبس از آن زمان تمدید شده است. از ۷ آوریل ۲۰۲۶ تاکنون، هیچ تبادل آتشی میان نیروهای ایالات متحده و ایران رخ نداده است. درگیریهایی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده بودند، پایان یافتهاند.
با وجود موفقیت عملیاتهای ایالات متحده علیه رژیم ایران و ادامه تلاشها برای دستیابی به صلحی پایدار، تهدید ناشی از ایران علیه ایالات متحده و نیروهای مسلح ما همچنان قابل توجه است. بر این اساس، وزارت جنگ همچنان در حال بهروزرسانی وضعیت استقرار نیروهای خود در حوزه مسئولیت در برخی کشورها است، بهگونهای که ضروری و مناسب تشخیص داده شود، تا با تهدیدهای ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کرده و از ایالات متحده و متحدان و شرکای آن حفاظت کند. جزئیات این تغییرات بهطور کاملتر در پیوست طبقهبندیشده این نامه آمده است.
من هدایت نیروهای مسلح ایالات متحده را در چارچوب مسئولیتهایم و بر اساس اختیارات قانون اساسی خود برای اداره روابط خارجی آمریکا و بهعنوان فرمانده کل قوا و رئیس قوه مجریه ادامه دادهام و ادامه خواهم داد.
با تحول وضعیت، بهروزرسانیهای لازم درباره تغییرات مهم در حضور نیروهای مسلح ایالات متحده را مطابق با قانون اختیارات جنگ به اطلاع کنگره خواهم رساند. از حمایت کنگره در این اقدامات قدردانی میکنم.
با احترام
پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به ترامپ
نامه رسمی ترامپ به کنگره در حالی منتشر شده که بحثها درباره وضعیت حقوقی «جنگ ایران» و نقش کنگره در ادامه یا پایان آن ادامه دارد.
در تحولی دیگر، در همین روز ترامپ اعلام کرد که از پیشنهاد جدید تهران که شامگاه پنجشنبه برای پایان دادن به جنگ از طریق پاکستان به کاخ سفید ارائه شده، رضایت ندارد و اکنون دیگر اطمینان ندارد که با جمهوری اسلامی به توافق برسد.
پنتاگون جمعه اعلام کرد که ایالات متحده پنج هزارسرباز خود را از آلمان خارج میکند.
خبرگزاری رویترز نوشت این اقدام ظاهراً واکنشی به آلمان در میانه اختلاف بین دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و اروپا بر سر جنگ ایران است.
رویترز اشاره کرد ترامپ اوایل این هفته پس از مشاجره با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، که گفته بود جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ دو ماهه، ایالات متحده را تحقیر میکنند، تهدید به کاهش نیروها کرده بود.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، گفت که انتظار میرود این خروج طی شش تا ۱۲ ماه آینده تکمیل شود.
روزنامه فایننشال تایمز جمعه به نقل از افراد آگاه گزارش داد که واشینگتن به متحدان اروپایی خود از جمله بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داده است که با توجه به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در جنگ علیه ایران، انتظار تأخیر طولانی در تحویل سلاحهای آمریکایی را داشته باشند.
رویترز ماه گذشته گزارش داده بود که مقامات آمریکایی به برخی از همتایان اروپایی خود اطلاع دادهاند که تحویل برخی از تسلیحات که قبلاً قرارداد آنها امضا شده بود، احتمالاً به دلیل ادامه کاهش ذخایر تسلیحاتی در جنگ ایران، به تأخیر خواهد افتاد.
فایننشال تایمز همچنین نوشت: «پنتاگون در حال مذاکره برای به تعویق انداختن ارسال سلاح به آسیا است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد: «ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که دیوانهها به سلاح هستهای دست پیدا کنند.»
او درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفت: «من کاری انجام دادم که نمیدانم—احمقانه بود، شجاعانه بود—اما هوشمندانه بود. دوباره هم انجامش میدهم.»
ترامپ با اشاره به اینکه «فکر میکردم اعداد خیلی بدتر شوند»، افزود: «فکر میکردم بازار بورس خیلی بیشتر سقوط کند. فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر بالا برود. با خودم گفتم، اما ما انتخابی نداریم. چه این اتفاق بیفتد چه نیفتد، باید کاری را که درست است انجام دهم.»
او تاکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی سلاح هستهای داشته باشد.