پلیس کانادا از ورود تاج، ممبینی و دو عضو کمیته روابط بین‌الملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آن‌ها پس از ساعت‌ها حضور در فرودگاه، از کانادا اخراج شدند.

اخراج آن‌ها پس از انتشار گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تی‌آرپی صادر شده است. این نوع ویزا برای افرادی صادر می‌شود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان به‌طور موقت لغو می‌شود.

انتشار این گزارش به‌سرعت واکنش‌هایی سیاسی در اتاوا را برانگیخت و دولت کانادا را با پرسش‌هایی درباره چرایی صدور مجوز ویژه برای یک مقام پیشین سپاه پاسداران روبه‌رو کرد.

لئو هوساکوس، رهبر اپوزیسیون در سنای کانادا، سه‌شنبه صبح با استناد به گزارش ایران‌اینترنشنال، دولت را درباره ورود تاج تحت فشار قرار داد.

مهدی تاج سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد. دولت کانادا از خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های «تروریستی» قرار داده است.