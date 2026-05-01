رویترز: بستگان کمال خرازی بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را مدیریت میکنند
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که علی و محمد خرازی، با استفاده از نام خانوادگی آقامیر، «نوبیتکس»، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال ایران را مدیریت میکنند و این شرکت حدود ۷۰ درصد از تراکنشهای ارز دیجیتال ایران را در اختیار دارد.
پیشتر در ۲۸ خرداد و همزمان با جنگ ۱۲ روزه، گروه «گنجشک درنده» که به اسرائیل منسوب است، از هک صرافی «نوبیتکس» خبر داده بود.
ارتش آمریکا در حال گسترش بهرهگیری از هوش مصنوعی برای شناسایی و خنثیسازی مینهای دریایی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است و در همین راستا، قراردادی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار با شرکت فناوری «دومینو دیتا لَب» منعقد کرده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۱ اردیبهشت گزارش داد عملیات پاکسازی مینهای کارگذاشتهشده در تنگه هرمز ممکن است ماهها به طول بینجامد.
با این حال، شرکت دومینو دیتا لَب نرمافزاری مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است که امکان آموزش پهپادهای زیرآبی را فراهم میکند تا طی چند روز انواع جدید مینها را شناسایی کنند.
توماس رابینسون، مدیر ارشد عملیات شرکت دومینو، در مصاحبه با رویترز گفت نقش سنتی کشتیها در عملیات مینروبی بهتدریج در حال جایگزینی با سامانههای هوش مصنوعی است.
او افزود نیروی دریایی آمریکا بهدنبال بهرهگیری از زیرساختی است که امکان آموزش، نظارت و استقرار سریع فناوریهای هوش مصنوعی را در محیطهای پرتنش دریایی فراهم کند؛ حوزههایی حساس که میتوانند تجارت جهانی را مختل کنند و امنیت دریانوردان را به خطر بیندازند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود نیروی دریایی این کشور در حال پاکسازی مینهای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اختلال در تردد شناورها در این آبراه موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
بهای نفت برنت ۱۱ اردیبهشت به ۱۱۱ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت وست تگزاس اینترمدیت با رشد ۰.۴ درصدی، به قیمت ۱۰۵ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه معامله شد.
قرارداد ارتش ایالات متحده با شرکت دومینو به ارزش حداکثر ۹۹.۷ میلیون دلار هفته گذشته به امضا رسید.
بر پایه این قرارداد، دومینو نقشی محوری در استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه پروژه «یادگیری ماشینی شتابیافته برای عملیات دریایی»، موسوم به Project AMMO، ایفا خواهد کرد.
نرمافزار دومینو با تجمیع دادههای حاصل از حسگرهای مختلف، از جمله سونار اسکن جانبی و سامانههای تصویربرداری، امکان ارزیابی عملکرد مدلهای هوش مصنوعی در محیط عملیاتی را فراهم میآورد. این سامانه همچنین به شناسایی خطاها و اعمال اصلاحات برای بهبود کارایی کمک میکند.
سونار فناوری مبتنی بر امواج صوتی برای شناسایی و تعیین فاصله اجسام زیر آب است که با ارسال و دریافت پژواک صدا، در حوزههای نظامی، علمی و دریایی مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش رویترز، مهمترین مزیت فناوری شرکت دومینو کاهش چشمگیر زمان بهروزرسانی مدلهای هوش مصنوعی است. در حالی که پیشتر تطبیق سامانههای زیردریاییهای بدون سرنشین با تهدیدات جدید ممکن بود تا شش ماه طول بکشد، اکنون مدتزمان این فرایند به چند روز کاهش یافته است.
رابینسون افزود در صورتی که زیردریاییهای بدون سرنشینِ آموزشدیده برای شناسایی مینهای روسی در دریای بالتیک، به تنگه هرمز منتقل شوند، فناوری دومینو زمان آمادهسازی نیروی دریایی آمریکا را از یک سال به یک هفته کاهش میدهد.
نیروی دریایی ایالات متحده تاکنون در خصوص این قرارداد موضعگیری نکرده است.
دولت آمریکا با هدف ازسرگیری تردد شناورها در تنگه هرمز از کشورها خواسته است در قالب طرحی جدید، به یک ائتلاف بینالمللی بپیوندند؛ ائتلافی که با تبادل اطلاعات، هماهنگی دیپلماتیک و اجرای تحریمها، عبور امن کشتیها را تسهیل میکند.
روزنامه والاستریت ژورنال ۹ اردیبهشت گزارش داد این طرح بهمنظور احیای آزادی کشتیرانی و کاهش اختلال در این آبراه حیاتی طراحی شده است.
روز معلم در ایران، امسال نه نشانی از شادی دارد و نه مجالی برای بزرگداشت. در حالی که این روز باید یادآور شأن آگاهی و آموزش باشد، جمهوری اسلامی با تداوم سیاستهای نادرست، کام معلمان و جامعه را بیش از پیش تلخ کرده است.
آموزش که باید بنیان آینده باشد، امروز به میدان بحران، سرکوب و نابرابری بدل شده است.
روز معلم، جشن آگاهی یا سوگواره آموزش؟
نظام آموزشی کشور در دهههای اخیر، از مسیر پرورش شهروندان آگاه و آزاداندیش فاصله گرفته و به ابزاری برای بازتولید ایدئولوژی رسمی بدل شده است.
حضور ساختاری روحانیون در مدارس، محتوای درسی جهتدار و پیوند آموزش با نهادهای امنیتی، نشان میدهد که هدف، تربیت انسان مستقل نیست، بلکه ساختن نسلی فرمانبردار و همسو با قدرت است.
در چنین ساختاری، آموزش نه رهاییبخش، بلکه محدودکننده است.
مدرسه؛ انضباط و اطاعت بهجای اندیشیدن
سرکوب آزادی بیان و گسترش فضای امنیتی، آموزش را مستقیما هدف قرار داده است.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات پس از آن، دهها نوجوان و دانشآموز جان خود را از دست دادند.
تنها در خیزش ملی اخیر، شمار دانشآموزان کشته شده به دستکم ۲۳۰ نفر رسیده است.
این خشونت در بستری از افزایش بازداشتها، صدور احکام سنگین و گسترش اعدامها شکل گرفته است. فضایی که جامعه را در چرخهای از ترس و سرکوب فرو برده و مدرسه را نیز از آن بینصیب نگذاشته است.
در واکنش به این وضعیت، کارزارهایی مانند «نیمکتهای خالی» و «کلاسهای بیمعلم» شکل گرفتهاند. این کارزارها میکوشند صدای خاموششده آموزش را ثبت کنند و به گوش جهان برسانند.
دبیرخانه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران این مستندات را به نهادهای بینالمللی ارائه و حمایت «آموزش بینالملل» و صدها اتحادیه جهانی را جلب کرده است.
نیمکتهای خالی، سند زنده یک بحران ملیاند
در سطحی گستردهتر، کودکان و دانشآموزان همواره نخستین قربانیان خشونت هستند؛ چه در ساختارهای داخلی و چه در جنگها.
سرکوب خیابانی و کشته شدن در درگیریهای نظامی، از جمله در حملات ایالات متحده و اسرائیل و رخدادهایی مانند فاجعه مدرسه میناب، همگی نشان میدهند «آموزش» و «کودکی»، بیشترین آسیب را در چرخه خشونت متحمل میشوند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان دانشآموز در جنگ، کمپین «کولهپشتیهای رهاشده» را راهاندازی کرد.
کودکان، اولین قربانیان هر شکل از خشونت
وقتی خیابان ناامن است، کلاس درس هم امن نخواهد بود. در کنار این سرکوب، سیاستهای اقتصادی نیز آموزش را به مرز فروپاشی کشاندهاند.
کاهش بودجه آموزش در برابر هزینههای غیرضروری، به فرسودگی مدارس، کمبود امکانات و افت شدید کیفیت انجامیده است.
بیش از چهار میلیون کودک از تحصیل بازماندهاند که بیشتر آنها در نقاط محروم هستند و نرخ ترک تحصیل در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، تا هفت برابر میانگین جهانی است.
فقر تا جایی گسترش یافته که بسیاری از خانوادهها توان تهیه ابتداییترین نوشتافزار را ندارند.
در این میان، معلمان بهعنوان ستونهای اصلی آموزش، خود در شرایطی دشوار به سر میبرند.
میانگین حقوق معلم در ماه حدود ۱۵۰ دلار و خط فقر ۳۰۰ دلار است. یعنی همه معلمان زیر خط فقر زندگی میکنند و بسیاری از آنها ناچار به داشتن شغل دوم هستند.
این وضعیت هم کرامت حرفهای آنان را زیر سوال برده و هم کیفیت آموزش را بهشدت کاهش داده است.
در همین حال، هرگونه تلاش برای تشکلیابی مستقل با سرکوب روبهرو میشود. بازداشت فعالان صنفی مانند رضا امانیفر و اصغر حاجب و ادامه زندان چهرههایی چون هاشم خواستار، مسعود فرهیخته، کیومرث واعظی، محمدجواد لعلمحمدی و محمدحسین سپهری، تنها بخشی از این فشار سیستماتیک است.
پس از خیزش مهسا (ژینا) امینی، دستکم ۴۰۰ معلم با احکام زندان، تبعید یا اخراج مواجه شدند.
از سوی دیگر، ضعف زیرساختهای دیجیتال و قطع مکرر اینترنت، بهویژه در استانهایی چون سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان، آموزش مجازی را به تجربهای ناکارآمد بدل کرده است. سامانه «شاد» نیز نتوانسته این شکاف را پر کند.
این وضعیت در کنار آسیب به مشاغل کارگری و دیجیتال، کل پیکره آموزش را تضعیف کرده است.
در دل این شرایط، نسلی در حال شکلگیری است که روایت رسمی را به چالش میکشد: نسل «زد» پرسشگر، جسور و آگاه. نسلی که دیگر نمیخواهد مطیع باشد، بلکه در پی معنا، عدالت و آزادی است.
نسل جدید دیگر فرمانبردار نیست، پرسشگر است
روز ملی معلم در چنین بستری، باید به فراخوانی برای همبستگی بدل شود؛ همبستگی میان معلمان، دانشآموزان، خانوادهها و همه نیروهای اجتماعی، و نیز همبستگی در سطح جهانی برای دفاع از حق آموزش و کرامت انسانی.
آموزش آزاد پیششرط جامعهای آزاد است و آینده، از کلاسهای رها از ترس آغاز میشود.
گذار از وضعیت کنونی، تنها با بازپسگیری آموزش بهعنوان حقی همگانی و فضایی برای اندیشیدن آزاد ممکن است.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد جمهوری اسلامی متن تازهترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، به پاکستان بهعنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده آمریکا تحویل داده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه پنجشنبه در یک گفتوگوی تلویزیونی تاکید کرد خاتمه جنگ و دستیابی به صلح پایدار، اولویت تهران در مذاکره با آمریکا است.
این در حالی است که امام جمعه تهران و علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشتر اعلام کرده بودند مذاکره درباره برنامه هستهای و تنگه هرمز پایان یافته است.