خبرگزاری رویترز جمعه ۱۱ اردیبهشت گزارش داد عملیات پاک‌سازی مین‌های کارگذاشته‌شده در تنگه هرمز ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد.

با این حال، شرکت دومینو دیتا لَب نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است که امکان آموزش پهپادهای زیرآبی را فراهم می‌کند تا طی چند روز انواع جدید مین‌ها را شناسایی کنند.

توماس رابینسون، مدیر ارشد عملیات شرکت دومینو، در مصاحبه با رویترز گفت نقش سنتی کشتی‌ها در عملیات مین‌روبی به‌تدریج در حال جایگزینی با سامانه‌های هوش مصنوعی است.

او افزود نیروی دریایی آمریکا به‌دنبال بهره‌گیری از زیرساختی است که امکان آموزش، نظارت و استقرار سریع فناوری‌های هوش مصنوعی را در محیط‌های پرتنش دریایی فراهم کند؛ حوزه‌هایی حساس که می‌توانند تجارت جهانی را مختل کنند و امنیت دریانوردان را به خطر بیندازند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر اعلام کرده بود نیروی دریایی این کشور در حال پاک‌سازی مین‌های جمهوری اسلامی از تنگه هرمز است.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.

از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اختلال در تردد شناورها در این آبراه موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.

‏بهای نفت برنت ۱۱ اردیبهشت به ۱۱۱ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت وست تگزاس اینترمدیت با رشد ۰.۴ درصدی، به قیمت ۱۰۵ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه معامله شد.

جزییات قرارداد پنتاگون و دومینو

قرارداد ارتش ایالات متحده با شرکت دومینو به ارزش حداکثر ۹۹.۷ میلیون دلار هفته گذشته به امضا رسید.

بر پایه این قرارداد، دومینو نقشی محوری در استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه پروژه «یادگیری ماشینی شتاب‌یافته برای عملیات دریایی»، موسوم به Project AMMO، ایفا خواهد کرد.

نرم‌افزار دومینو با تجمیع داده‌های حاصل از حسگرهای مختلف، از جمله سونار اسکن جانبی و سامانه‌های تصویربرداری، امکان ارزیابی عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی در محیط عملیاتی را فراهم می‌آورد. این سامانه همچنین به شناسایی خطاها و اعمال اصلاحات برای بهبود کارایی کمک می‌کند.

سونار فناوری مبتنی بر امواج صوتی برای شناسایی و تعیین فاصله اجسام زیر آب است که با ارسال و دریافت پژواک صدا، در حوزه‌های نظامی، علمی و دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش رویترز، مهم‌ترین مزیت فناوری شرکت دومینو کاهش چشمگیر زمان به‌روزرسانی مدل‌های هوش مصنوعی است. در حالی که پیش‌تر تطبیق سامانه‌های زیردریایی‌های بدون سرنشین با تهدیدات جدید ممکن بود تا شش ماه طول بکشد، اکنون مدت‌زمان این فرایند به چند روز کاهش یافته است.

رابینسون افزود در صورتی که زیردریایی‌های بدون سرنشینِ آموزش‌دیده برای شناسایی مین‌های روسی در دریای بالتیک، به تنگه هرمز منتقل شوند، فناوری دومینو زمان آماده‌سازی نیروی دریایی آمریکا را از یک سال به یک هفته کاهش می‌دهد.

نیروی دریایی ایالات متحده تاکنون در خصوص این قرارداد موضع‌گیری نکرده است.

دولت آمریکا با هدف ازسرگیری تردد شناورها در تنگه هرمز از کشورها خواسته است در قالب طرحی جدید، به یک ائتلاف بین‌المللی بپیوندند؛ ائتلافی که با تبادل اطلاعات، هماهنگی دیپلماتیک و اجرای تحریم‌ها، عبور امن کشتی‌ها را تسهیل می‌کند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال ۹ اردیبهشت گزارش داد این طرح به‌منظور احیای آزادی کشتی‌‎رانی و کاهش اختلال در این آبراه حیاتی طراحی شده است.