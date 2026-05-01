ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرذ که یک فروند بالگرد سنگین سیاچ-۵۳ای سوپر استالیون متعلق به سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده بر روی ناو یواساس تریپولی فرود آمد.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده عکسی از این فرود منتشر کرد که سیاچ-۵۳ای سوپر استالیون را در حال آماده شدن برای فرود بر روی عرشه ناو نشان میدهد.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد: «سوپر استالیون یکی از بزرگترین و سنگینترین بالگردهای ترابری در سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده است.»
ارتش آمریکا همچنان به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه میدهد.
سنتکام پنجشنبه اعلام کرد که تاکنون ۴۴ کشتی تجاری در جریان این محاصره مجبور شدهاند تغییر مسیر دهند یا به بندر بازگردند.
محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج با اشاره به کشته شدن علی خامنهای در جنگ، گفت: «گاهی سخن از غرامت مادی است که خسارتهای قابل محاسبه و کوتاهمدت را در بر میگیرد، اما در مواردی سخن از خونخواهی الهی است که تحقق آن تنها با از بین رفتن ریشههای ظلم و طاغوت ممکن خواهد بود.»
او افزود: «خون امام شهید، موجب بیداری مردم شد و نهتنها جامعه خودی، بلکه ملتهای دیگر را نیز متوجه حقیقت و عدالتخواهی کرد.»
او ادامه داد: «بر اساس مواضع اعلامشده، جمهوری اسلامی تا خروج آمریکا از منطقه، مسیر مقاومت خود را ادامه خواهد داد.»
روز معلم در ایران، امسال نه نشانی از شادی دارد و نه مجالی برای بزرگداشت. در حالی که این روز باید یادآور شأن آگاهی و آموزش باشد، جمهوری اسلامی با تداوم سیاستهای نادرست، کام معلمان و جامعه را بیش از پیش تلخ کرده است.
آموزش که باید بنیان آینده باشد، امروز به میدان بحران، سرکوب و نابرابری بدل شده است.
روز معلم، جشن آگاهی یا سوگواره آموزش؟
نظام آموزشی کشور در دهههای اخیر، از مسیر پرورش شهروندان آگاه و آزاداندیش فاصله گرفته و به ابزاری برای بازتولید ایدئولوژی رسمی بدل شده است.
حضور ساختاری روحانیون در مدارس، محتوای درسی جهتدار و پیوند آموزش با نهادهای امنیتی، نشان میدهد که هدف، تربیت انسان مستقل نیست، بلکه ساختن نسلی فرمانبردار و همسو با قدرت است.
در چنین ساختاری، آموزش نه رهاییبخش، بلکه محدودکننده است.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد که مقامات حکومت ایران متن «تازهترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ارائه دادهاند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی این متن را شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت به مقامات پاکستان تحویل داده است.
هنوز مقامات پاکستانی یا آمریکایی در این زمینه اظهارنظری نکردهاند. با این حال، سیبیاس نیوز به نقل از مقامهای پاکستان گزارش داد که این کشور پاسخ اصلاحشده جمهوری اسلامی به آخرین شرایط آمریکا برای پایان دادن به جنگ را به واشینگتن منتقل کرده است.
پیشتر سیانان بهنقل از منابع آگاه گزارش داده بود که مقامات پاکستانی انتظار دارند یک پیشنهاد اصلاحشده از سوی جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ دریافت کنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از آخرین طرح پیشنهادی مقامات جمهوری اسلامی ابراز ناراضی کرده و گفته بود آن را نخواهد پذیرفت.
این منابع آگاه گفتند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار بود پس از بازگشت به تهران از سفر روسیه با رهبران حکومت ایران مشورت کند.
این منابع ادامه دادند که این روند کند است، زیرا برقراری ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای، که محل اقامتش محرمانه نگه داشته شده، دشوار است.
ترامپ سهشنبه در یک پست در شبکههای اجتماعی گفت که حکومت ایران به آمریکا اطلاع داده است که در «وضعیت فروپاشی» قرار دارد و تاکید کرد که تهران میخواهد تنگه هرمز باز بماند، در حالی که «در تلاش است وضعیت رهبری خود را مشخص کند.»
پیشتر اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود دونالد ترامپ در برابر تهران میان دو گزینه مردد است: انجام حملات نظامی تازه یا صبر برای ارزیابی این موضوع که آیا ادامه تحریمها میتواند جمهوری اسلامی را به مذاکره درباره پایان دادن به برنامه تسلیحات هستهایاش سوق دهد یا خیر.
اکسیوس در ادامه نوشت برخی از مشاوران ارشد ترامپ بر این باورند که در حال حاضر باید محاصره تنگه هرمز حفظ و تحریمهای اقتصادی بیشتری اعمال شود تا فشار بر حکومت ایران افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین با برخی چهرهها در خارج از دولت مشورت کرده و به او توصیه شده است برای خروج از این بنبست، اقدام نظامی را علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهد.
بهگفته یکی از مشاوران ترامپ، او بهتازگی گفته: «تنها چیزی که [رهبران جمهوری اسلامی] میفهمند، بمب است.»
همچنین روزنامه واشینگتنپست، در یک یادداشت تحلیلی، استدلال کرد که محاصره اقتصادی بهتنهایی نمیتواند حکومت ایران را وادار به توافق کند و دولت آمریکا برای پایان جنگ باید به گزینه نظامی متوسل شود.
ارائه طرح جدید از سوی جمهوری اسلامی در شرایطی است که به نظر نمیرسد این طرح تغییر چندانی با پیشنهادهای پیشین جمهوری اسلامی داشته باشد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه در یک گفتوگوی تلویزیونی تاکید کرد که خاتمه جنگ و صلح پایدار، اولویت تهران در مذاکره با امریکا است.
وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد کشورش، ماموریتی بینالمللی با مشارکت بیش از ۵۰ کشور برای ازسرگیری سریع تردد در تنگه هرمز، آغاز کرده است.
همزمان رویترز گزارش داد نیروی دریایی آمریکا با استفاده از هوش مصنوعی در حال تقویت عملیات کشف و خنثیسازی مینها در این گذرگاه آبی است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیاتی بیش از ۷۵۰۰ قبضه سلاح متعلق به حزبالله در جنوب لبنان کشف، خنثی و منهدم شده است. همچنین مقادیر قابل توجهی تجهیزات و تسلیحات نظامی دیگر نیز در این منطقه ضبط شده است.
بر اساس این اعلام، اقلام مصادرهشده شامل بیش از ۱۰۰۰ صندوق مهمات، بیش از ۷۵۰ قبضه سلاح سبک، بیش از ۴۵۰ خشاب مهمات و بیش از ۳۰۰ قطعه تجهیزات نظامی بوده است.
همچنین بیش از ۲۰۰ نارنجک دستی، بیش از ۱۴۰ گلوله خمپاره، حدود ۹۰ سکوی پرتاب موشک و راکت، حدود ۶۰ کمربند انفجاری و حدود ۲۰ موشک ضدزره و ضدهوایی کشف و ضبط شده است.
مقامات افزودند علاوه بر این تسلیحات، بیش از سه هزار و ۳۰۰ قطعه تجهیزات فنی نیز در جریان این عملیات کشف شده است.