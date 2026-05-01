شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت، برخی رسانه‌های ایران از فعالیت پدافند هوایی در شهر تهران خبر دادند. روزنامه هفت صبح نیز گزارش داد صدای انفجار و فعالیت پدافند در جنوب تهران شنیده شده است.

هم‌زمان، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت حکومت ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است، اما در صورت دستیابی به توافق نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ممکن است «به‌زودی مجبور شود دوباره اقدام کند» تا «تهدیدهای وجودی» ناشی از جمهوری اسلامی را از بین ببرد.

ترامپ همچنین از صدراعظم آلمان انتقاد کرد و گفت او باید کشور «ازهم‌گسیخته» خود را، به‌ویژه در حوزه مهاجرت و انرژی، اصلاح کند و کمتر در کار کسانی دخالت کند که در حال از میان بردن تهدید هسته‌ای ایران هستند.

رییس شورای اروپا در گفت‌وگو با سلطان عمان بر حمایت اتحادیه اروپا از کشورهای منطقه که از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی متاثر شده‌اند، تاکید کرد.

در همین حال، صدراعظم آلمان از جمهوری اسلامی خواست به میز مذاکره بازگردد و از وقت‌کشی دست بردارد.

بلومبرگ نیز گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، خواهان انتقال موشک مافوق صوت «عقاب سیاه» متعلق به نیروی زمینی آمریکا به خاورمیانه برای استفاده احتمالی علیه جمهوری اسلامی شده است.