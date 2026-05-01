به گزارش سی‌ان‌ان، یک سناتور ارشد آمریکایی هشدار داده است که بر اساس اطلاعات محرمانه، احتمال وقوع یک حمله نظامی علیه [حکومت] ایران در آینده نزدیک بسیار بالا است.

ریچارد بلومنتال در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان اعلام کرد که بر پایه جلسات توجیهی درباره ایران و منابعی که در اختیار دارد، «یک حمله نظامی قریب‌الوقوع کاملاً روی میز است.» او این احتمال را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت چنین اقدامی می‌تواند جان نیروهای آمریکایی را در معرض خطر جدی قرار دهد و به تلفات گسترده منجر شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته منابع مختلف، گزینه‌های نظامی - از جمله حملات «کوتاه و قدرتمند» و حتی سناریوهایی شامل حضور نیروهای زمینی - در واشینگتن در حال بررسی هستند.

