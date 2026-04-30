محسنی اژهای: غلط کردید میگویید اعدام نکنید
غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، در واکنش به انتقادها و اعتراضها به احکام اعدام شهروندان در ایران خواستار تسریع صدور احکام بیشتر اعدام شد و گفت: «تو کی هستی که میگویی اعدام نکنیم؟ تو غلط کردی!»
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد سپاه پاسداران برای چند سال در فهرست سازمانهای «تروریستی» این کشور قرار دارد و بر اساس این تصمیم، اعضای فعلی یا سابق این نهاد اجازه ورود به کانادا را ندارند.
کنگره سالانه فیفا قرار بود با حضور مقامهای فوتبال از کشورهای مختلف در ونکوور برگزار شود، اما مهدی تاج پیش از برگزاری این نشست از ورود به کانادا بازماند.
مقامهای کانادایی پیشتر سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای «تروریستی» قرار داده بودند؛ تصمیمی که محدودیتهای قانونی از جمله منع ورود اعضای وابسته به این نهاد را بههمراه دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در کاخ سفید گفت: «حکومت ایران خیلی مشتاق است که به یک توافق برسد. نمیخواهم زیاد وارد جزئیات شوم، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند، باور کنید یا نه.»
ترامپ با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی افزود: «نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته و تقریبا هر نوع تجهیزاتشان نابود شده است.»
او گفت حدود ۸۲ درصد کارخانههای پهپاد و نزدیک به ۹۰ درصد کارخانههای موشکی از کار افتادهاند و بسیاری از موشکها نیز از بین رفته است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین درباره حمله با بمبافکن بی-۲ گفت: «اگر آن بمبافکن بی-۲ را نداشتیم و وارد عمل نمیشدیم، توان هستهای آنها را کاملا نابود نمیکردیم.»
او افزود این اقدام باعث شد جمهوری اسلامی به بمب هستهای نرسد و این حمله باید سالها پیش انجام میشد.
ترامپ با اشاره به وضعیت رهبری جمهوری اسلامی گفت: «رهبران رده اولشان رفتهاند، رهبران رده دومشان هم رفتهاند و حالا با رهبران رده سوم سروکار داریم.»
او وضعیت کنونی جمهوری اسلامی را «بسیار بد» توصیف کرد و افزود بسیاری از رهبران بههمراه ارتش از بین رفتهاند.
او درباره روند مذاکرات نیز گفت: «هیچکس بهجز خودم و چند نفر دیگر دقیقا نمیداند مذاکرات درباره چیست.»
ترامپ تاکید کرد حکومت ایران بهشدت خواهان توافق است، اما مشخص نبودن ساختار رهبری را یک مشکل دانست.
رییسجمهوری آمریکا همچنین درباره حضور تیم فوتبال ایران در آمریکا و اظهارات رییس فیفا گفت: «بگذارید خوب بازی کنند. هر کاری میخواهید انجام دهید. احتمالا تیم خوبی هم دارند.»
ترامپ: گفت: «اگر ایران سلاح هستهای داشته باشد و از آن استفاده کند، آنوقت کل دنیا کاملا متفاوت خواهد شد. آنوقت مسئله این نیست که فقط کمی بیشتر برای بنزین پول بدهید. قیمت بنزین و نفت بهسرعت پایین میآید، بهمحض اینکه جنگ تمام شود.»
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که این کشور خود را برای ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، حتی از اوایل هفته آینده، آماده میکند. همزمان وزیر دفاع اسرائیل نیز درباره جمهوری اسلامی اعلام کرد این کشور ممکن است «بهزودی مجبور شود دوباره اقدام کند».
کانال ۱۲ اسرائیل پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت گزارش داد که مقامهای اسرائیلی خود را برای این احتمال آماده میکنند که مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکن است حتی در ابتدای هفته آینده فروبپاشد.
این گزارش به نقل از وزیران کابینه اسرائیل که در روزهای اخیر در جریان جزییات قرار گرفتهاند، میگوید که آنها برآورد میکنند ایالات متحده ممکن است نیاز داشته باشد برای تقویت کارزار فشار خود در تنگه هرمز «فشاری مضاعف» وارد کند.
بر اساس این گزارش، این فشار نظامی میتواند شامل حملات نظامی به تاسیسات گاز و انرژی ایران، و همچنین زیرساختهای دولتی باشد.
ایجاد «تهدید دریایی» معتبر علیه جمهوری اسلامی
بهگزارش کانال ۱۲ اسرائیل، این کشور و آمریکا به عنوان بخشی از آمادهسازی خود در حال کار بر روی ایجاد یک تهدید دریایی معتبر علیه جمهوری اسلامی هستند.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که مقامهای اسرائیلی مجموعهای از رایزنیهای فشرده برگزار کردهاند و به باور آنها، روند حرکت به سمت یک تصمیم نظامی در واشینگتن در حال شتاب گرفتن است.
همزمان با این گزارش، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که در حالی که اسرائیل از تلاشهای دیپلماتیک واشینگتن با تهران حمایت میکند، ممکن است «بهزودی مجبور شود دوباره اقدام کند» تا «تهدیدهای وجودی» ناشی از جمهوری اسلامی را از بین ببرد.
او افزود که جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته ضربات بسیار شدیدی متحمل شده است؛ ضرباتی که آن را در همه حوزهها سالها به عقب رانده است.
وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در هماهنگی با نتانیاهو، در حال رهبری تلاشی است برای تکمیل اهداف این کارزار بهگونهای که تضمین شود ایران دیگر برای نسلها تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، ایالات متحده و جهان آزاد نخواهد بود.
جلسه فرمانده سنتکام با ترامپ
گزارشها از قرار گرفتن اسرائیل در وضعیت هشدار بالا و تشدید آمادگیهای این کشور برای احتمال بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی، در شرایطی است که نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه ترامپ ممکن است به تصمیمگیری درباره اقدام نظامی مجدد نزدیک شده باشد.
پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، قرار است پنجشنبه در دیدار با ترامپ، توضیحاتی درباره برنامههای جدید برای «اقدام نظامی احتمالی در ایران» ارائه کند.
بر اساس این گزارش، سنتکام طرحی را برای حملاتی «کوتاهمدت و قدرتمند» علیه جمهوری اسلامی آماده کرده است که احتمالا شامل حمله به اهداف زیرساختی میشود.
به گفته منابع آگاه، طرح دیگری که انتظار میرود با ترامپ به اشتراک گذاشته شود، بر تصرف بخشی از تنگه هرمز برای بازگشایی آن به روی کشتیهای تجاری متمرکز است و ممکن است شامل بهکارگیری نیروهای زمینی نیز باشد.
آکسیوس در ادامه نوشت گزینه دیگری که ممکن است در این جلسه توجیهی مطرح شود، عملیات نیروهای ویژه برای به دست آوردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی است.
در همین حال پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز گفت با آتشبس فعلی که وقفهای در جنگ ایجاد کرده، دولت آمریکا برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی نیازی به مجوز کنگره ندارد.
آتشبس لبنان در حال فروپاشی است
احتمال ازسرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی در شرایطیافزایش یافته که به نظر میرسد آتشبسی که با میانجیگری ایالات متحده در لبنان برقرار شده نیز در حال فروپاشی است.
در پی حمله یک پهپاد انفجاری متعلق به حزبالله در جنوب لبنان در صبح پنجشنبه یک سرباز اسرائیلی کشته شد و یک نفر دیگر بهطور متوسط زخمی شد.
همچنین پهپاد دیگری که توسط این گروه مسلح پرتاب شده بود، به یک موضع توپخانهای در مرز اصابت کرد و دوازده سرباز دیگر را زخمی کرد.
در همین حال، اسرائیل نیز حملاتی را علیه این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی در جنوب لبنان انجام داد و اعلام کرد که در حال اقدام علیه تهدیدهاست.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان ۹ نفر، از جمله دو کودک، را کشته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی انتخاب علی الزیدی بهعنوان نامزد نخستوزیری عراق را تبریک گفت و برای او در مسیر تشکیل دولت جدید آرزوی موفقیت کرد.
ترامپ در این پیام ابراز امیدواری کرد دولت آینده عراق عاری از «تروریسم» باشد و بتواند آیندهای روشنتر برای این کشور رقم بزند. او همچنین بر تمایل واشینگتن برای آغاز مرحلهای تازه در روابط دو کشور تاکید کرد.
رییسجمهوری آمریکا گفت: «برای علی الزیدی در مسیر تشکیل دولتی جدید که عاری از تروریسم باشد و آیندهای روشنتر برای عراق رقم بزند، آرزوی موفقیت داریم.»
او افزود ایالات متحده چشمانتظار رابطهای قدرتمند، پویا و بسیار سازنده با دولت جدید عراق است و این مرحله را آغاز فصلی تازه میان دو کشور توصیف کرد.
ترامپ در پایان خطاب به علی الزیدی نوشت: «بار دیگر تبریک میگویم.»
رییس پلیس مبارزه با «تروریسم» بریتانیا درباره سطح تهدید گفت: بریتانیا مدتی است با یک تهدید تدریجی «تروریستی» مواجه بوده است.
او افزود: «ما شاهد افزایش تهدید علیه افراد و نهادهای یهودی و اسرائیلی در بریتانیا هستیم.»
رییس پلیس مبارزه با «تروریسم» بریتانیا گفت: «در حال فعالیت در برابر یک وضعیت جهانی غیرقابل پیشبینی هستیم که پیامدهای آن به داخل کشور نیز کشیده شده، از جمله تهدیدهای فیزیکی از سوی بازیگران وابسته به دولتها.»