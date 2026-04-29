شاهزاده رضا پهلوی شامگاه سهشنبه ۸ اردیبهشت در گفتوگو با شبکه فاکسنیوزتاکید کرد: «ما سهم خود را بهعنوان یک ملت ادا میکنیم اما به کمکهای بیرونی نیاز داریم.»
او گفت: «بازی نهایی این است که مردم ایران کشورشان را پس بگیرند. برای انجام این کار، آنها نیاز به یک زمین بازی برابر دارند. آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی امسال رخ داد، قتلعام حدود ۴۰ هزار نفر بود که در کمتر از ۲۴ ساعت کشته شدند. این نمیتواند میراث کشوری باشد که معتقد است مردم ایران باید آزاد شوند.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «رژیم ضعیف شده اما نه تا حد فروپاشی. هنوز بخشهای خاصی از سیستم فعال هستند که باید مورد توجه و هدف قرار گیرند. زمانی که رژیم در آستانه فروپاشی باشد، مردم آماده به دست گرفتن امور خواهند بود. این باید یک کارزار هماهنگ باشد. ما سهم خود را به عنوان یک ملت ادا میکنیم اما به کمکهای بیرونی نیاز داریم. این کمکها شروع شده اما نباید در نیمه راه متوقف شود. رژیم هرگز قصد مذاکره نداشته و احتمالا نخواهد داشت. دلیلش این است که در دیانای آنها، همزیستی با دنیای آزاد تعریف نشده است. آنها با هدف صدور یک ایدئولوژی در آنجا هستند.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت که مردم ایران خواستار این مداخله بهعنوان راهی برای خروج شدهاند.
او افزود: «ژنرال کین کاملا درست میگوید؛ این رژیم اهمیتی به مردم ایران نمیدهد. اگر اهمیت میداد، ما را بهدلیل جنگطلبی و تروریسم به نقطه فروپاشی کامل و انزوا نمیکشاند. اما نیروهای میدانی همیشه بودهاند و باید خود مردم ایران باشند. آنها فقط به کمک بیشتری نیاز دارند.»
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به رویکرد دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفت: «من کاملا موافقم که ادامه این مسیر بهترین راه حل است. فشار را بر آنها حفظ کنید، زیرساختهای رژیم را هدف قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که مردم ایران اکنون فرصتی برای بازگشت به خیابانها دارند. بیایید این کار را نیمهتمام رها نکنیم و تا انتها پیش برویم.»
او افزود: «البته تمام اقداماتی که برای اعمال فشار بیشتر بر رژیم انجام میشود در جریان است. اما مساله عواقب ادامه بقای این رژیم است که در نهایت به کشور ما آسیب میزند؛ به این معنا که بازسازی پس از هرج و مرجی که به جا میماند، مسیر بسیار سختی خواهد بود.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «با توجه به شرایط فعلی، این بهترین فرصت برای اتمام کار است. ماهیت این رژیم هرگز میانهرو نبوده و همیشه رادیکال بوده است. چیزی به نام میانهرو در این سیستم وجود ندارد. در واقع اگر به لفاظیهای آنها گوش دهید، آنها واقعا به آنچه میگویند باور دارند. وقتی تهدید به تلافی و انتقام بابت کشته شدن رهبر خود میکنند، منظورشان مستقیما رییسجمهوری ترامپ و البته تلافی علیه کشورهای منطقه است، فکر نمیکنم تا زمانی که این رژیم وجود دارد کسی بتواند نفس راحتی بکشد.»