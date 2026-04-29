مهدی تاج، رییس فدراسیون، و هدایت‌الله ممبینی، دبیرکل فدراسیون، به دلیل «مشکلات ویزا» در کنگره سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) که روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت برگزار شد، حضور نیافتند.

با این حال، فیفا همچنان امیدوار است نمایندگان تهران برای کنگره اصلی این نهاد در روز پنج‌شنبه خود را به ونکوور برسانند تا از غیبت کامل آن‌ها در این رویداد مهم جلوگیری شود.

صندلی‌های خالی در سایه تنش‌های منطقه

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که در حضور جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، صندلی‌های اختصاص‌یافته به ایران در نشست روز سه‌شنبه خالی ماند.

ویندزور جان، دبیرکل ای‌اف‌سی، هنگام حضور و غیاب رسمی اعلام کرد: «لطفا توجه داشته باشید که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی مسائل تشریفاتی مربوط به ویزا، قادر به شرکت در سی‌وششمین کنگره ای‌اف‌سی نیست.»

این نشست که در مرکز همایش‌های ونکوور برگزار شد، به‌شدت تحت تاثیر سایه جنگ در خاورمیانه قرار داشت.

شیخ سلمان، رییس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در این باره گفت: «برخی از اعضا به دلیل درگیری‌هایی که بر مناطقشان تاثیر گذاشته، نتوانستند به ما بپیوندند.»

صدور مجوز اقامت موقت برای مهدی تاج

بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران‌اینترنشنال، منابع امنیتی و دولتی کانادا برای مهدی تاج «مجوز اقامت موقت» یا TRP صادر کرده‌اند.

مهدی تاج که سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد، در حالی این مجوز را دریافت کرده که کانادا از خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های «تروریستی» قرار داده است.

این مجوز ویژه (TRP) عملا ممنوعیت ورود قانونی او به کانادا را کنار می‌زند و به او اجازه می‌دهد تحت شرایط سخت‌گیرانه، از جمله الزام به اعلام حضور به نهادهای مسئول در زمان‌های تعیین‌شده، برای شرکت در کنگره فیفا وارد خاک این کشور شود.

تاج قرار بود روز سه‌شنبه وارد تورنتو شود و سپس برای جلسه روز پنج‌شنبه به ونکوور سفر کند.

بحران ویزا برای حضور در جام جهانی

این اولین بار نیست که مقام‌های ایرانی با سد ویزا مواجه می‌شوند؛ در جریان قرعه‌کشی جام جهانی در واشینگتن نیز بسیاری از مدیران ایرانی نتوانستند ویزا دریافت کنند.

در حال حاضر نیز تیم ملی در فاصله کمتر از دو ماه تا برگزاری جام جهانی، همچنان درگیر فرایند پیچیده دریافت ویزا برای ورود به خاک آمریکاست.

در همین زمینه، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در تاریخ ۵ اردیبهشت درباره صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال گفت: «تا قبل از آغاز جنگ، اعضای تیم برای صدور ویزا به امارات رفتند و حالا قرار است از آنکارا اقدام شود. هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده و نمی‌توانیم بگوییم ویزایی دریافت شده است.»

در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد که ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ مخالفتی ندارد، اما میان ورزشکاران و افراد دارای پیوندهای امنیتی تفاوت قائل می‌شود.

روبیو گفت: «آن‌ها نمی‌توانند یک مشت «تروریست» عضو سپاه را به‌عنوان روزنامه‌نگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند. ما ممکن است به افرادی که با سپاه پاسداران پیوند دارند اجازه ورود ندهیم.»

حضور در جام جهانی در هاله‌ای از ابهام

حضور تیم ملی در جام جهانی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود تاکید فیفا بر حضور ایران، تصمیم نهایی در تهران نه در فدراسیون فوتبال، بلکه در لایه‌های عالی حاکمیتی و از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته خواهد شد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش، با ابراز مخالفت شخصی تاکید کرده است: «اگر مصلحت نباشد، به جام جهانی نمی‌رویم.»