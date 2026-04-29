یک پژوهش تازه سازمان زمین‌شناسی آمریکا نشان می‌دهد منطقه آپالاچی در شرق ایالات متحده حدود ۲.۳ میلیون تن متریک لیتیوم قابل استخراج دارد که این مقدار برای جایگزینی ۳۲۸ سال واردات لیتیوم آمریکا کافی است.

پژوهش تازه سازمان زمین‌شناسی آمریکا نشان می‌دهد بخش جنوبی آپالاچی حدود ۱.۴۳ میلیون تن متریک اکسید لیتیوم در خود جای داده که در ایالت‌های کارولینا متمرکز است و بخش شمالی این منطقه نیز حدود ۹۰۰ هزار تن متریک لیتیوم دارد که در ایالت‌های مین و نیوهمپشایر متمرکز است.

لیتیوم ماده اصلی تولید باتری خودروهای برقی، تلفن‌های همراه و سامانه‌های ذخیره انرژی است و برای گذار انرژی آمریکا اهمیت راهبردی دارد. کنترل منابع لیتیوم به معنای کاهش وابستگی آمریکا به واردات و افزایش امنیت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی است.

چین در فرآوری و زنجیره تامین لیتیوم نقش مسلط دارد و دسترسی داخلی آمریکا به این ماده می‌تواند در رقابت اقتصادی و فناوری میان واشینگتن و پکن توازن ایجاد کند.