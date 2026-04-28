رییس قوه قضاییه: برای همه ایرانیان خارج از کشور فرش قرمز پهن نمیکنیم
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت «کسانی که با دشمن همراهی کردند»، باید تاوان همراهی با «متجاوز» را بدهند و اموالشان مصادره شود.
او خطاب به مسئولان قوه قضاییه افزود: «تا جایی که قانون اجازه داده و تکلیف کرده است، اموال همکاران داخلی و خارجی دشمن را توقیف کنید.»
اژهای ادامه داد: «اگر ایرانیان خارج از کشور میبینند کشورشان مورد تجاوز قرار گرفته و حالا قصد بازگشت به میهن را دارند، باید از آنها استقبال کنیم. البته این به فراخور کارشان است، قطعا برای همه آنها فرش قرمز پهن نمیکنیم.»