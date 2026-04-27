جزئیات تازه از انهدام یک شبکه ترور برونمرزی سپاه و نقش جامعه المصطفی در جذب نیروی ترور
اطلاعات اختصاصی ایراناینترنشنال از شناسایی و انهدام اعضای یک شبکه جاسوسی و ترور وابسته به سپاه پاسداران حکایت دارد؛ از جمله یک آخوند غیرایرانیِ تحت تعقیب بینالمللی و مرتبط با جامعهالمصطفی که حملاتی علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در کشورهای اطراف ایران را سازماندهی میکرد.
یک منبع اطلاعاتی اروپایی جزییات تازهای درباره خنثی کردن یک عملیات جاسوسی، خرابکاری و ترور بهدست سپاه پاسداران علیه اسرائیل در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است.
به گفته او، این فعالیتها زیر نظر یک افسر واحد مخفی ترور به نام علیرضا محمدی، با نام عملیاتی و مستعار مقداد حسنی انجام میشد.
مسئولیت اصلی محمدی استخدام شبکهای از افراد برای جمعآوری اطلاعات، جاسوسی و رصد اهدافی در اسرائیل و پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر جهان استخدام بود. این افراد برای جمعآوری اطلاعات درباره اهداف ترور و مستندسازی دهها مرکز امنیتی و نظامی اسرائیل به این کشور اعزام شده بودند.
منابع آگاه به موضوع به ایراناینترنشنال گفتند یکی از نیروهای تحت نظارت محمدی، الشا حاجیاف، ۳۷ ساله و تبعه یکی از کشورهای همسایه ایران، به عنوان طلبه در جامعهالمصطفی تحصیل میکند. او که با نام اکرم حاجیزاده نیز شناخته میشود، به اتهام تروریسم تحت تعقیب پلیس بینالملل، اینترپل، است، در ایران پناه گرفته و اکنون برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار میکند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید