دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با برنامه «۶۰دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس، مهاجم به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را «فردی بسیار بیمار» توصیف کرد و گفت او یک مسیحی معتقد بوده که بعدها دیدگاهش تغییر کرده است.

ترامپ افزود: «من نگران نبودم. ما در یک دنیای دیوانه زندگی می‌کنیم.»

او گفت هنگام انتقال از سالن می‌خواسته ببیند چه رخ می‌دهد و به همین دلیل کار را برای ماموران سرویس مخفی آسان نکرده است. به گفته او، قصد داشته به داخل سالن بازگردد و تلاش کرده ماموران را قانع کند که ضیافت ادامه یابد.

رییس‌جمهوری آمریکا درباره ملانیا ترامپ گفت هر کسی در آن موقعیت ممکن است بترسد و افزود همسرش از اتفاق رخ‌داده ناراحت به نظر می‌رسید اما بسیار شجاعانه و با مهارت عمل کرده است.

ترامپ همچنین اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرد و در پاسخ به پرسشی درباره خشونت سیاسی، دموکرات‌ها و رسانه‌ها را به «نفرت‌پراکنی» متهم کرد و آن را برای کشور خطرناک دانست. او تاکید کرد سیاست‌های سختگیرانه مرزی دولتش ادامه دارد و گفت طی ۹ ماه گذشته هیچ فردی از مرز جنوبی به صورت غیرقانونی وارد ایالات متحده نشده است.