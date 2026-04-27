رضایی به ترامپ: به فکر آشفتگی اقتصاد و نیروهای مسلح آمریکا باشید
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، در شبکه ایکس نوشت: «هیچ کشوری قادر به مسدود کردن صادرات نفت ایران نیست.»
او افزود: «به رییسجمهوری آمریکا توصیه میشود به جای لاف زدن، به فکر ساماندهی به آشفتگی حاکم بر دولت، اقتصاد و نیروهای مسلح آمریکا باشد.»
قطع اینترنت نهتنها زندگی روزمره در ایران را فلج کرده، بلکه سایهای سنگین بر نقض حقوق بشر در سراسر کشور انداخته است.
ایران، دوشنبه هفتم اردیبهشت در آستانه شصتمین روز قطع کامل اینترنت جهانی قرار دارد.
طبق اعلام وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالات اینترنتی، این خاموشی بیسابقه پس از ۱۳۹۲ ساعت قطع ارتباط، وارد پنجاهونهمین روز خود شده و فردا، سهشنبه، پایان دومین ماه از این «تاریکی دیجیتال» است.
در این هشت هفته، اینترنت از یک ابزار ارتباطی به یک سلاح اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در امور زنان، با اشاره به عمق بحران گفت زنان بیشترین آسیب را از این وضعیت دیدهاند و بسیاری از کسبوکارهای خانگی و کوچک آنها نابود شده است. وضعیتی که او آن را «تحمیلشده مانند جنگ» توصیف و تاکید کرد که خسارتهای واردشده را نباید انکار کرد.
آمارها نیز قابل توجه است. رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی، زیان مستقیم روزانه را ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرد که با احتساب خسارتهای غیرمستقیم، این رقم به روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار میرسد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، نیز هشدار داد ادامه این روند، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر را بهطور جدی تهدید میکند؛ چرا که میانگین تابآوری بسیاری از این کسبوکارها تنها ۲۰ روز بوده است.
فراتر از ابعاد اقتصادی، جامعه با گسست عمیق اجتماعی روبهرو است.
برای نسل جوان، اینترنت تنها یک ابزار نیست، بلکه حکم «نفس کشیدن» را دارد.
قطع دسترسی به جهان، هویت دیجیتال، آموزش و حتی سلامت روان جوانان را نشانه گرفته است. این تبعیض اجتماعی زمانی به اوج خود میرسد که مسئولان حکومتی با «سیمکارتهای خونین» در پلتفرمهای فیلترشده حضور دارند، در حالی که دسترسی ۹۰ میلیون نفر را مسدود کردهاند.
در میانه این بحران، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» یا «خطهای سفید» مطرح شده که بنزینی بر آتش خشم عمومی شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، از «ملاحظاتی» سخن گفت که بر اساس آن، اینترنت تنها برای کسانی فراهم میشود که بتوانند «صدای حکومت» را منتقل کنند.
این طرح که به معنای طبقاتی کردن رسمی اینترنت است، واکنشهای تندی را برانگیخته است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به گزارشهایی مبنی بر واگذاری این خطوط به افراد غیرمرتبط و دریافت مبالغ چند ۱۰ میلیون تومانی، دستور بررسی این روند را صادر کرد و آن را «مصداق تبعیض و فساد» دانست.
واکنش سازمانها و نهادهای مدنی
واکنش نهادهای مدنی به این تبعیض سیستماتیک نیز تند بوده است.
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در بیانیهای، طرح «اینترنت پرو» را توهینآمیز خواند و اعلام کرد از ارائه درخواست جمعی برای دریافت این امتیاز ویژه خودداری میکند.
این انجمن با تاکید بر حق دسترسی آزاد و ارزان برای همه، اعلام کرد هرچند اعضا میتوانند بهصورت فردی برای این اینترنت با تعرفه ۱۰ برابری و مصرف محدود درخواست دهند، اما برای شفافیت، اسامی متقاضیان را منتشر خواهد کرد.
کاربران نیز این طرح را «توهین به شعور انسان در عصر هوش مصنوعی» میدانند.
در حالی که دولت با سرعت پروژه «کلاود ملی» روی پلتفرم هوآوی را دنبال میکند تا امکان قطع دائمی اینترنت جهانی را فراهم سازد، افکار عمومی این اقدام را نه یک ضرورت امنیتی، بلکه «گروگانگیری یک ملت برای انحصار روایتهای رسمی» میبیند.
به گزارش «اقتصاد نیوز»، طرح «اینترنت پرو» در حالی مطرح شده است که گمانهزنیها درباره گردش مالی عظیم آن شدت گرفته است.
با توجه به تعرفههای نجومی و ۱۰ برابری که برای این دسترسی خاص در نظر گرفته شده، پیشبینی میشود این بازار رانتی، گردش مالی هزاران میلیارد تومانی را برای اپراتورهای خاص و نهادهای واسطه فراهم کند.
این گزارش حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این گردش مالی، حاصل استیصال کسبوکارهایی است که برای بقای خود ناچار به پذیرش این تعرفههای ناعادلانه هستند.
اقتصاد نیوز تاکید کرد این مدل درآمدزایی از محدودیت، عملا پاداش دادن به انسداد فضای مجازی است و سود حاصل از آن، انگیزههای اقتصادی برای رفع فیلترینگ و بازگشت به شرایط عادی را بهشدت کاهش میدهد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد در حال حاضر مشخص نیست که ایالات متحده چه راهبردی برای خروج از جنگ ایران در نظر دارد.
مرتس افزود «کل یک ملت» از سوی رهبری جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، «تحقیر شده است.»
او گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی گفتوگوها را «با مهارت بالایی» پیش میبرند و «ایرانیها بهوضوح قویتر از آن چیزی هستند که تصور میشد.»
صدراعظم آلمان همچنین به بحران تنگه هرمز اشاره کرد و گفت بخشی از این گذرگاه راهبری مینگذاری شده است.
او با اشاره به تاثیرات مستقیم جنگ ایران بر اقتصاد آلمان، خواستار پایان هرچه سریعتر این درگیری شد.
به نوشته رسانههای بینالمللی، پادشاه بریتانیا، چارلز سوم، و ملکه کامیلا، اواخر روز دوشنبه در سفری چهار روزه وارد ایالات متحده میشوند. این سفر پس از تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید و در بحبوحه تنش میان دو متحد نزدیک، بر سر جنگ ایران، اهمیتی دوچندان یافته است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه هفتم اردیبهشت نوشت این سفر رسمی که از نظر جایگاه و پیامدها مهمترین سفر خارجی دوران پادشاهی چارلز به شمار میرود، همزمان با دویستوپنجاهمین سالگرد اعلام استقلال آمریکا از بریتانیا برگزار میشود و نخستین سفر یک پادشاه بریتانیا به آمریکا در دو دهه گذشته است.
این سفر با دیداری خصوصی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، که خود را از طرفداران خاندان سلطنتی میداند، آغاز میشود و شامل سخنرانی در کنگره و یک ضیافت رسمی در کاخ سفید خواهد بود.
این سفر که از مدتها پیش برنامهریزی شده بود، اکنون در میانه تنشهای سیاسی میان دو کشور بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران انجام میشود. جنگی که باعث شده ترامپ نارضایتی خود را از عدم حمایت دولت بریتانیا از این عملیات بهصراحت بیان کند.
تیراندازی ششم اردیبهشت در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشینگتن - که به گفته دادستان کل موقت آمریکا، احتمالا رییسجمهوری و مقامهای دولت هدف آن بودهاند - نیز سایهای سنگین بر این سفر انداخته است.
کاخ باکینگهام اعلام کرد پس از رایزنی میان مقامهای بریتانیا و آمریکا، این سفر طبق برنامه انجام خواهد شد و حادثه اخیر تاثیری بر برنامههای این سفر نخواهد داشت.
سخنگوی کاخ باکینگهام ششم اردیبهشت گفت: «پادشاه و ملکه از همه کسانی که با سرعت برای حفظ برنامه سفر تلاش کردند سپاسگزارند و مشتاق آغاز این سفر هستند.»
دیدار با ترامپ و برنامههای رسمی
پادشاه چارلز و ملکه کامیلا پس از ورود به واشینگتن، در دیداری خصوصی با ترامپ - که بارها از او بهعنوان «مردی بزرگ» یاد کرده - و همسرش ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، شرکت خواهند کرد.
این پادشاه ۷۷ ساله که همچنان تحت درمان سرطان قرار دارد، روز بعد در کنگره سخنرانی خواهد کرد. اقدامی که تنها برای دومین بار از سوی یک پادشاه بریتانیا انجام میشود.
خانواده سلطنتی سپس به نیویورک سفر خواهند کرد تا پیش از بیستوپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، یاد قربانیان این رویداد را گرامی بدارند.
ملکه نیز در این سفر صدمین سالگرد داستانهای کودکانه «وینی پو» را گرامی خواهد داشت.
این سفر در ایالت ویرجینیا به پایان میرسد. جایی که پادشاه با فعالان حوزه حفاظت از محیط زیست دیدار خواهد کرد. موضوعی که به بیش از پنج دهه فعالیت او در این حوزه اشاره دارد.
تلاش لندن برای ترمیم روابط ویژه
دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، امیدوار است این سفر بتواند به تقویت «روابط ویژه» میان دو کشور کمک کند. روابطی که به گفته ناظران، به پایینترین سطح خود از زمان بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ رسیده است.
بحران سوئز یا جنگ دوم اعراب و اسرائیل که در جهان عرب، «تهاجم سه جانبه» نیز خوانده میشود یا در اسرائیل، «جنگ شبهجزیره سینا»، به اشغال مصر در اواخر سال ۱۹۵۶ از یک سو بهوسیله اسرائیل و متعاقبا فرانسه و بریتانیا اشاره دارد که اهداف آن، بازپسگیری مجدد کنترل کانال سوئز و برکناری جمال عبدالناصر، رییسجمهوری مصر، از قدرت بود
کریستین ترنر، سفیر بریتانیا در آمریکا، گفت که سفر پادشاه، بر تاریخ مشترک، فداکاریها و ارزشهای مشترک دو کشور تاکید خواهد کرد و افزود رویکرد لندن در این زمینه همان رویکرد سنتی بریتانیاست: «آرام بمان و ادامه بده.»
با وجود کاهش نسبی انتقادهای ترامپ از بریتانیا در روزهای اخیر، یک ایمیل داخلی پنتاگون نشان میدهد واشینگتن در حال بررسی بازنگری در حمایت خود از ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند بهعنوان اقدامی تنبیهی است؛ موضوعی که بار دیگر بر تنشها افزوده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از «بحران پلاستیک» در شهرهای مختلف است. انواع محصولات پلاستیکی به شدت گران و در برخی مناطق، کمیاب شدهاند.
بیشترین روایتها مربوط به انواع کیسههای پلاستیکی خرید در فروشگاههاست.
شهروندی با عجیب خواندن این بحران، گفت چند روز پیش فروشنده یکی از فروشگاههای زنجیرهای شهر برای سبد خرید بزرگ او شامل اقلام بهداشتی و مواد خوراکی، فقط یک کیسه پلاستیکی تحویل داده است.
فروشنده در پاسخ به درخواست این شهروند برای کیسهای دیگر گفته است: «محدودیت داریم.»
دهها شهروند از شهرهای مختلف به مساله کمبود کیسه نایلونی و گرانی آن در نانواییها اشاره کردند.
به گفته یک مخاطب، نانواییهای شهر به مشتریان میگویند با خودشان پلاستیک بیاورند.
یک شهروند از کنگاور با ارسال پیام به ایراناینترنشنال گفت: «وضعیت کشور بسیار افتضاح است. برخلاف آن چیزی که مسئولان نشان میدهند، کشور در حال نابودی است. پلاستیک داخل نانوایی شده دانهای هفت هزار تومان.»
شهروندی دیگر از بندرعباس گفت همین کیسههای ساده پلاستیکی که تا قبل از جنگ هزار تومان بود حالا در نانواییها به قیمت چهار هزار تومان فروخته میشود.
پیشتر منابع تجاری به ایراناینترنشنال گفته بودند با هدف قرار گرفتن تاسیسات واقع در ماهشهر و عسلویه در جریان درگیریها با اسرائیل و آمریکا، جمهوری اسلامی در چندین محصول پتروشیمی با کمبود شدید مواجه شده است؛ بهویژه انواع پلیمر که در بستهبندی مواد غذایی، تولید پلاستیک و صنایع پایه، کاربرد دارند.
بر اساس این گزارشها، این کمبودها مقامهای ایرانی را ناچار کرده است گزینههای واردات اضطراری را بررسی کنند؛ هرچند محدودیتهای لجستیکی و ژئوپلیتیکی، روند تامین را پیچیده کرده است.
مخاطبی با اشاره به این کمبودها گفت: «تمام انبارهای مواد اولیه پلاستیک را در شورآباد پلمب کردهاند. این مواد اولیه را خودشان به صورت قاچاق میفروختند و حالا که به مشکل خوردهاند، همه را گرفتهاند. اگر هم کسی مخالفت کند، بازداشت و زندانی میشود.»
شهروندی دیگر یادآوری کرد از زمانی که پتروشیمیها هدف حملات موشکی قرار گرفتند، مواد پلاستیک ذخیره شده در انبارها به قیمت سه برابر قبل در بازار عرضه میشود.
به گفته یک مخاطب، تورم روزافزون در کنار این حملات، باعث شده بهای پلاستیک از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد. هرچند که این مبلغ هم ثابت نیست و در شهرهای مختلف با قیمتهای بیشتری نیز فروخته میشود.
مخاطبی دیگر اشاره کرد قیمت هر کیلو نایلون خرید به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
پیش از اختلالات اخیر، ایران سالانه حدود ۳۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار صادر میکرد که حدود ۱۲ درصد از آن را پلیمرها تشکیل میدادند.
در واکنش به این شوک عرضه، مقامهای جمهوری اسلامی صادرات تمامی محصولات پتروشیمی را تا اطلاع ثانوی ممنوع و متوقف کردند.
با وجود این رویکرد، در برخی شهرها مانند یزد گزارشهایی از کمبود بعضی مواد شوینده و پلاستیک گزارش شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود در حملات به ماهشهر و عسلویه، حدود ۸۵ درصد از ظرفیت صادرات پتروشیمی کشور هدف قرار گرفته است.
از آنجا که این بخشها صنایع پاییندستی از پلاستیک تا خودروسازی و ساختوساز را تغذیه میکنند، ابعاد کامل اختلال در زنجیره صنعتی و زمانبندی و سرمایه مورد نیاز برای بازسازی تخریب، هنوز مشخص نیست.