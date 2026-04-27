سنتکام: نیروهای آمریکایی به ۳۸ کشتی دستور دادهاند که دور بزنند یا به بنادر ایران بازگردند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی به ۳۸ کشتی دستور دادهاند مسیر خود را تغییر دهند یا به بنادر ایران بازگردند. سنتکام همچنین تصویری از یک ملوان آمریکایی منتشر کرد و گفت نیروهایش در حال اعمال محاصره بنادر ایران و جلوگیری از ورود و خروج کشتیها هستند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با «۶۰دقیقه» سیبیاس مهاجم به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را «فردی بسیار بیمار» خواند و گفت نگران نبوده و «در دنیای دیوانه» زندگی میکنیم. او اتهامها علیه خود را رد کرد و دموکراتها و رسانهها را به «نفرتپراکنی» متهم کرد.
ترامپ افزود: «من نگران نبودم. ما در یک دنیای دیوانه زندگی میکنیم.»
او گفت هنگام انتقال از سالن میخواسته ببیند چه رخ میدهد و به همین دلیل کار را برای ماموران سرویس مخفی آسان نکرده است. به گفته او، قصد داشته به داخل سالن بازگردد و تلاش کرده ماموران را قانع کند که ضیافت ادامه یابد.
رییسجمهوری آمریکا درباره ملانیا ترامپ گفت هر کسی در آن موقعیت ممکن است بترسد و افزود همسرش از اتفاق رخداده ناراحت به نظر میرسید اما بسیار شجاعانه و با مهارت عمل کرده است.
ترامپ همچنین اتهامهای مطرحشده علیه خود را رد کرد و در پاسخ به پرسشی درباره خشونت سیاسی، دموکراتها و رسانهها را به «نفرتپراکنی» متهم کرد و آن را برای کشور خطرناک دانست. او تاکید کرد سیاستهای سختگیرانه مرزی دولتش ادامه دارد و گفت طی ۹ ماه گذشته هیچ فردی از مرز جنوبی به صورت غیرقانونی وارد ایالات متحده نشده است.
دونالد ترامپ در گفتوگوی خود با برنامه «۶۰دقیقه» شبکه خبری سیبیاس، که بخشی از آن پخش شده است، گفت هنگامی که از سالن ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید به بیرون برده شد، آنقدرها هم کار را برای سرویس مخفی آسان نکرد چون میخواست ببیند چه اتفاقی دارد میافتد.
رییسجمهوری آمریکا در مورد حادثه تیراندازی شنبه شب در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید گفت: «کمکم متوجه شدیم که شاید مشکل بدی وجود باشد، نوع متفاوتی از یک مشکل، بد، و متفاوت از صدای معمولی یک سالن رقص که همیشه میشنوید.».
سیبیاس همچنین اشاره کرد که با ترامپ درباره هرج و مرج و خشونتی که در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید رخ داد و معنای آن برای آمریکا گفتوگو کرده است.
ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، در دیدار با جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر خارجه کویت، در امان، «تجاوزگری» جمهوری اسلامی علیه اردن، کویت و کشورهای عربی خلیج فارس را محکوم کرد و بر همبستگی کامل اردن با کویت و ضرورت تقویت آتشبس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری قطر، او در دیدار با جراح جابر الاحمد الصباح، همتای کویتی خود، که به امان، پایتخت اردن، سفر کرده است، بر همبستگی کامل کشورش با کویت در «تمام اقدامات و گامهایی که برای دفاع از حاکمیت و امنیت خود و تضمین سلامت شهروندان و ساکنانش برمیدارد»، تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، وزیران خارجه دو کشور بر اهمیت تلاشهای هدفمند برای تقویت توافق آتشبس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که منجر به یک راهحل پایدار شود، تأکید کردند.
آنها گفتند که این راهحل باید تضمین کند که «به تمام ریشههای تنش در سالهای گذشته رسیدگی شود»، و همچنین ضامن «پایبندی به قوانین بینالمللی، احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن همجواری و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق با کنوانسیون ۱۹۸۲سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها» باشد.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد که جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است. بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد که تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدند که تعداد قابلتوجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
طبق تازهترین خبرها، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ؛ عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه؛ و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، سه زندانی سیاسی هستند که بهترتیب در روزهای ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند. مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، دوم اردیبهشت به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، و بهطور ویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده و اجرای سریع احکام اعدام را برای رعبافکنی هرچه بیشتر تسریع کرده است.
به گواه ناظران و فعالان حقوق بشر، فرآیند دادرسی نسبت به گذشته کوتاهتر شده و قضات در مدتزمانی کوتاه حکم نهایی را صادر میکنند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان جمعه ۴ اردیبهشت گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروندی که در جریان اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اواخر بهمن از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
افزون بر این، یک شهروند ساروی به نام مسیح عباسخانی دوانلو که در ارتباط با مرگ یک بسیجی به نام امین ضیایی در اعتراضهای ۱۸ دی دستگیر شده بود نیز در معرض خطر اعدام قرار دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز پنجم اردیبهشت از تایید حکم اعدام ناصر بکرزاده به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در دیوان عالی کشور خبر داد.این زندانی سیاس ۱۲ ۱۴۰۲ بازداشت شده و حکم اعدام او دو بار در یوان عالی رد شده بود.
در آخرین روزهای فروردین دو سازمان «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش سالانه مشترک خود از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱,۶۳۹ را در پروندههای مربوط به جرایم عادی و سیاسی اعدام کرده است. این دو سازمان شمار اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۴ را دستکم ۹۷۵ نفر اعلام کرده بود.
در همین حال، بنیاد عبدالرحمن برومند شمار اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ را دستکم ۲,۱۰۵ مورد گزارش کرده است.
یکی از دلیل اصلی در تفاوت میان آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، دشواری دسترسی به اطلاعات قابل اتکا از نهادهای قضایی جمهوری اسلامی است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی تماس با نهادهای خارج از کشور، از جمله سازمانهای حقوق بشری، را جرمانگاری کرده است. این موضوع مانعی جدی در مسیر ارتباط مستقیم بازماندگان اعدامشدگان با نهادهای فعال در زمینه ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر به شمار میآید.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت که جنگ علیه جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان میرسد و ایالات متحده «پیروزی بزرگی» به دست خواهد آورد.
او تاکید کرد باید از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای جلوگیری شود، زیرا در غیر این صورت «کل جهان در خطر خواهد بود».
دونالد ترامپ افزود در صورت دستیابی ایران به چنین سلاحی، اسرائیل ظرف چند دقیقه نابود میشود و به همین دلیل نمیتوان اجازه داد تهران به توانمندی هستهای نظامی برسد.
رییسجمهوری آمریکا گفت جلوگیری از این روند اقدامی بود که به گفته او روسایجمهوری پیشین باید سالها پیش انجام میدادند. او افزود این موضوع «۴۰ یا ۴۷ سال» ادامه داشته و هیچکس درباره آن اقدامی نکرده است.
دونالد ترامپ گفت ایالات متحده ناچار بود مسیر را تغییر دهد و مانع این اتفاق شود و تاکید کرد: «ما کار بزرگی انجام دادهایم.»