خدایی یک‌شنبه ششم اردیبهشت در مصاحبه با وب‌سایت خبرآنلاین گفت: «نخستین ضربه به بخش خدمات وارد شده است؛ بخشی که سهم بالایی از اشتغال کشور را در اختیار دارد. شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر گردشگری و مجموعه‌های وابسته به این حوزه از اولین واحدهایی بودند که با رکود و کاهش فعالیت مواجه شدند.»

او افزود پس از بخش خدمات، بخش تولید و صنعت نیز آسیب دیده و با رکود روبه‌رو شده‌ است؛ روندی که به‌تدریج به کاهش سطح اشتغال در کشور منجر می‌شود.

‏به گفته عضو شورای عالی کار، در شرایط کنونی هنوز امکان ارائه آماری دقیق از شمار افراد بیکارشده وجود ندارد، اما افزایش تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری نشان‌دهنده فشار فزاینده بر بازار کار است.

خدایی ادامه داد: «نمی‌توان همه این شرایط را صرفا به مسائل زیرساختی نسبت داد، بلکه عامل مهم‌تر افزایش عدم قطعیت در اقتصاد و محدودیت در ارتباط با بازارهای خارجی و تامین مواد اولیه است.»

در هفته‌های اخیر، شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از بیکاری ، رکود ، کمبود و گرانی دارو ، افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خبر داده‌اند.

به گفته آنان، تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی و بلاتکلیفی در حوزه آموزش نیز بر نگرانی‌ها در شرایط کنونی افزوده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ششم اردیبهشت به وجود مشکلات در کشور، از جمله کمبود انرژی، اذعان کرد و گفت: «با پنهان کردن مشکلات به راهکار نمی‌رسیم. راهی جز پذیرش وجود ندارد و باید واقعیت را بپذیریم.»

«شرایط از دوران کرونا هم بدتر است»

خدایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تبدیل شدن موج بیکاری فعلی به بحرانی بلندمدت هشدار داد: «همه چیز به سناریوی پایان این وضعیت بستگی دارد و اگر فضای بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، بازار کار با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.»

عضو شورای عالی کار به مقایسه بحران اقتصادی کنونی و دوران شیوع کرونا پرداخت و گفت: «وضعیت امروز با دوره کرونا متفاوت است، زیرا در آن زمان صندوق تامین اجتماعی از ثبات بیشتری برخوردار بود و حمایت‌های دولتی نیز وجود داشت، اما اکنون منابع محدودتر شده است.»

او تاکید کرد میزان بیمه بیکاری «به هیچ عنوان» کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و حتی به نیمی از مخارج یک خانوار نیز نمی‌رسد.

خدایی از کارفرمایان نیز خواست «تاب‌آوری» بیشتری داشته باشند و تعدیل نیرو را به‌عنوان «آخرین گزینه» در نظر بگیرند، «نه اولین انتخاب».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که چشم‌انداز جنگ ایران و مذاکرات تهران و واشینگتن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اول اردیبهشت آتش‌بس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده همچنان ادامه دارد.

۲۴ فروردین، منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند مقام‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت هشدار داده‌اند در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید و دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد.