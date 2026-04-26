خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی اختصاص داده است.
بر اساس مصوبه این کارگروه که ۱۵ فروردین به تایید مسعود پزشکیان رسیده و محمدرضا عارف، معاون اول او، آن را ابلاغ کرده، این مبلغ از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسید.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به افزایش رکود و آمار بیکاری در کشور پس از جنگ اخیر، «عدم قطعیت در اقتصاد» و محدودیت در ارتباط با بازارهای خارجی و تامین مواد اولیه را از دلایل اصلی فشار بر بازار کار برشمرد.
خدایی یکشنبه ششم اردیبهشت در مصاحبه با وبسایت خبرآنلاین گفت: «نخستین ضربه به بخش خدمات وارد شده است؛ بخشی که سهم بالایی از اشتغال کشور را در اختیار دارد. شرکتهای هواپیمایی، دفاتر گردشگری و مجموعههای وابسته به این حوزه از اولین واحدهایی بودند که با رکود و کاهش فعالیت مواجه شدند.»
او افزود پس از بخش خدمات، بخش تولید و صنعت نیز آسیب دیده و با رکود روبهرو شده است؛ روندی که بهتدریج به کاهش سطح اشتغال در کشور منجر میشود.
به گفته عضو شورای عالی کار، در شرایط کنونی هنوز امکان ارائه آماری دقیق از شمار افراد بیکارشده وجود ندارد، اما افزایش تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری نشاندهنده فشار فزاینده بر بازار کار است.
خدایی ادامه داد: «نمیتوان همه این شرایط را صرفا به مسائل زیرساختی نسبت داد، بلکه عامل مهمتر افزایش عدم قطعیت در اقتصاد و محدودیت در ارتباط با بازارهای خارجی و تامین مواد اولیه است.»
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از بیکاری، رکود، کمبود و گرانی دارو، افزایش چشمگیر قیمتها و کاهش قدرت خرید خبر دادهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ششم اردیبهشت به وجود مشکلات در کشور، از جمله کمبود انرژی، اذعان کرد و گفت: «با پنهان کردن مشکلات به راهکار نمیرسیم. راهی جز پذیرش وجود ندارد و باید واقعیت را بپذیریم.»
«شرایط از دوران کرونا هم بدتر است»
خدایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تبدیل شدن موج بیکاری فعلی به بحرانی بلندمدت هشدار داد: «همه چیز به سناریوی پایان این وضعیت بستگی دارد و اگر فضای بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، بازار کار با بحرانهای جدیتری روبهرو خواهد شد.»
عضو شورای عالی کار به مقایسه بحران اقتصادی کنونی و دوران شیوع کرونا پرداخت و گفت: «وضعیت امروز با دوره کرونا متفاوت است، زیرا در آن زمان صندوق تامین اجتماعی از ثبات بیشتری برخوردار بود و حمایتهای دولتی نیز وجود داشت، اما اکنون منابع محدودتر شده است.»
او تاکید کرد میزان بیمه بیکاری «به هیچ عنوان» کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد و حتی به نیمی از مخارج یک خانوار نیز نمیرسد.
خدایی از کارفرمایان نیز خواست «تابآوری» بیشتری داشته باشند و تعدیل نیرو را بهعنوان «آخرین گزینه» در نظر بگیرند، «نه اولین انتخاب».
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اول اردیبهشت آتشبس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
۲۴ فروردین، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت هشدار دادهاند در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید و دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد.
عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی با هیثم بن طارق، سلطان عمان دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه و تلاشها برای میانجیگری در گفتگو بین جمهوری اسلامی و آمریکا صحبت کردند. عراقچی شامگاه شنبه وارد مسقط، پایتخت عمان شد.
در این دیدار عراقچی مراتب قدردانی جمهوری اسلامی را از مواضع سلطنت عمان در حمایت از تلاشهای گفتگو و تقویت تلاشها برای امنیت و ثبات در منطقه، به ویژه در بحبوحه چالشهای کنونی منطقهای، ابراز کرد.
این اولین سفر عراقچی پس از جنگ دوم، در چارچوب تور دیپلماتیک اسلامآباد، مسقط، مسکو است.
قبل از جنگ دوم، عمان میانجی گفتوگوها بین جمهوری اسلامی و آمریکا بود. در خلال جنگ، جمهوری اسلامی به عمان نیز حمله کرد. در دور جدید مذاکران، پاکستان نقش میانجی را به عهده گرفت.
همزمان با فرارسیدن ۲۶ آوریل (ششم اردیبهشت) و چهلمین سالگرد فاجعه چرنوبیل، ادامه جنگ روسیه و اوکراین به نگرانیها درباره احتمال وقوع یک فاجعه هستهای دیگر دامن زده است.
با وجود تلاش مقامهای شوروی برای پنهان کردن ابعاد حادثه چرنوبیل، پیامد آن انتشار مواد رادیواکتیو در اروپا بود؛ رخدادی که اکنون در پرتو کارزار جنگی روسیه علیه اوکراین، اهمیت و معنایی تازه یافته است.
چرنوبیل که در استان کییف و در نزدیکی مرز بلاروس قرار دارد، اکنون بخشی از خاک اوکراین به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه اوکراین بهتازگی در بیانیهای اعلام کرد فاجعه چرنوبیل «نتیجه یک آزمایش راکتور بود که به دستور مسکو و با نقض پروتکلهای ایمنی انجام شد و پس از آن با دروغگویی و پنهانکاری همراه بود».
در ادامه این بیانیه آمده است: «تا به امروز، جهان همچنان با پیامدهایی روبهرو است که یک نظام تمامیتخواه با مقدم دانستن ایدئولوژی و قدرت سیاسی بر حقیقت و علم به بار آورده است.»
پیامدهای بلندمدت فاجعه چرنوبیل
پس از انفجار و ذوب شدن هسته در راکتور شماره چهار نیروگاه شوروی در چرنوبیل در بامداد ۲۶ آوریل ۱۹۸۶، میلیونها نفر در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفتند، صدها هزار نفر بهناچار محل زندگی خود را ترک کردند و بخش وسیعی از زمینهای منطقه آلوده شد.
در سالهای بعد، هزاران نفر بر اثر بیماریهای ناشی از تشعشعات، مانند سرطان، جان خود را از دست دادهاند، هرچند بر سر شمار دقیق قربانیان و پیامدهای بلندمدت این فاجعه همچنان اختلاف نظر جدی وجود دارد.
در چارچوب یک تلاش بینالمللی گسترده، در سال ۲۰۱۶ سازهای عظیم از فولاد و بتن در محل نیروگاه چرنوبیل نصب شد تا پوشش اولیهای را که در سال ۱۹۸۶ بهصورت شتابزده برای مهار حجم عظیمی از مواد رادیواکتیو ساخته شده بود، ایمنتر کند.
با این حال، مقامهای اوکراینی اعلام کردند حمله پهپادی روسیه در فوریه ۲۰۲۵ به این سازه آسیب زد و به ایجاد حفره در پوشش آببندیشده آن انجامید.
این حمله به نشتی در تاسیسات منجر نشد، اما طبق اعلام بانک اروپایی بازسازی و توسعه، برای پیشگیری از بروز آسیبهای دائمی، این سازه به حداقل ۵۰۰ میلیون یورو هزینه تعمیرات نیاز دارد.
پیشتر، دادستان ارشد دولتی کییف اعلام کرد بر اساس دادههای راداری اوکراین، از ژوئن ۲۰۲۴ تاکنون دستکم ۹۲ پهپاد روسی در شعاع پنج کیلومتری این سازه به پرواز درآمدهاند.
هنوز مشخص نیست اوکراین برای چهلمین سالگرد فاجعه چرنوبیل چه برنامهای تدارک دیده است، زیرا بهدلیل شرایط جنگی، جزییات مراسم رسمی از پیش اعلام نمیشود.
سکوت وهمانگیز چرنوبیل
رویترز در ادامه نوشت در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال کییف و در میان منطقهای ممنوعه به وسعت ۲۶۰۰ کیلومتر مربع، نیروگاه چرنوبیل در سکوتی وهمانگیز فرو رفته و جنگلهای گسترده اطرافش را در بر گرفته است.
نیروهای گارد ملی در این مجموعه نگهبانی میدهند؛ حدود ۲۲۵۰ کارمند در شیفتهای چندروزه فعالیت میکنند و روند تدریجی برچیدن تاسیسات را زیر نظر دارند. آخرین راکتور این نیروگاه در سال ۲۰۰۰ خاموش شد.
اتاق کنترل راکتور شماره چهار اکنون فضایی تاریک و متروک است که بقایای فرسوده و درهمریخته تجهیزات دوران شوروی در آن بهجا مانده است.
در اطراف نیروگاه و شهر رهاشده پریپیات، گوزنهای شمالی و اسبهای وحشی آزادانه رفتوآمد میکنند؛ نشانهای از اینکه در نبود انسان، طبیعت بار دیگر این منطقه را به تصرف خود درآورده است.