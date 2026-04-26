سازمان نظام پرستاری اعلام کرد با توجه به محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل به‌دلیل شرایط جنگی و با وجود اعلام امکان اعطای «اینترنت پرو» به اعضای این سازمان از سوی مقامات، تا زمان رفع محدودیت دسترسی عموم مردم به اینترنت بین‌الملل درخواست امتیاز ویژه‌ای برای اعضای خود نخواهد داشت.

«اینترنت پرو»، نامی است که جمهوری اسلامی برای دسترسی طبقاتی به اینترنت برای اقشار خاص از آن استفاده می‌کند. مشابه آنچه پیشتر به خبرنگاران اختصاص یافته بود و به «سیمکارت سفید» مشهور شد.

قطعی اینترنت در جریان جنگ دوم که اکنون به ۵۸ روز رسیده، به گواه نت‌بلاکس، در تاریخ ایران و جهان بی‌سابقه است.