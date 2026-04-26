سازمان نظام پرستاری اعلام کرد با توجه به محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل بهدلیل شرایط جنگی و با وجود اعلام امکان اعطای «اینترنت پرو» به اعضای این سازمان از سوی مقامات، تا زمان رفع محدودیت دسترسی عموم مردم به اینترنت بینالملل درخواست امتیاز ویژهای برای اعضای خود نخواهد داشت.
«اینترنت پرو»، نامی است که جمهوری اسلامی برای دسترسی طبقاتی به اینترنت برای اقشار خاص از آن استفاده میکند. مشابه آنچه پیشتر به خبرنگاران اختصاص یافته بود و به «سیمکارت سفید» مشهور شد.
قطعی اینترنت در جریان جنگ دوم که اکنون به ۵۸ روز رسیده، به گواه نتبلاکس، در تاریخ ایران و جهان بیسابقه است.
شهر کوچک پرهسر در رضوانشهر استان گیلان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی مانند صدها شهر دیگر ایران شاهد حضور گسترده معترضان بود. در جریان اعتراضهای این شهر دستکم دو نفر به دست ماموران سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
سونا یکتا ۲۵ ساله که بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد و امید کلابی ۳۰ ساله که ماموران حکومت با ضربات شدید باتون بر سرش او را کشتند.
سونا یکتا، مادر یک دختر ۳ ساله
این جاویدنام در جریان اعتراضات ۱۸ دی پرهسر با شلیک گلوله کشته شد. او مادر یک دختر ۳ ساله بود و در یک بوتیک لباس کودک کار میکرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سونا شب ۱۸ دی پس از خروج از محل کارش به جمع معترضان پیوست.
ماموران امنیتی در محدودهای نزدیک به پایگاه سپاه پاسداران در پرهسر به او شلیک کردند و جانش را گرفتند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تحویل پیکر سونا به خانوادهاش فشار آوردند و از همسرش اعتراف اجباری گرفتند.
سونا در زادگاهش در منطقه سنگده بالا به خاک سپرده شد و مراسم خاکسپاری و چهلماش در فضای امنیتی و با حضور نیروهای سرکوب برگزار شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی اختصاص داده است.
بر اساس مصوبه این کارگروه که ۱۵ فروردین به تایید مسعود پزشکیان رسیده و محمدرضا عارف، معاون اول او، آن را ابلاغ کرده، این مبلغ از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسید.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به افزایش رکود و آمار بیکاری در کشور پس از جنگ اخیر، «عدم قطعیت در اقتصاد» و محدودیت در ارتباط با بازارهای خارجی و تامین مواد اولیه را از دلایل اصلی فشار بر بازار کار برشمرد.
خدایی یکشنبه ششم اردیبهشت در مصاحبه با وبسایت خبرآنلاین گفت: «نخستین ضربه به بخش خدمات وارد شده است؛ بخشی که سهم بالایی از اشتغال کشور را در اختیار دارد. شرکتهای هواپیمایی، دفاتر گردشگری و مجموعههای وابسته به این حوزه از اولین واحدهایی بودند که با رکود و کاهش فعالیت مواجه شدند.»
او افزود پس از بخش خدمات، بخش تولید و صنعت نیز آسیب دیده و با رکود روبهرو شده است؛ روندی که بهتدریج به کاهش سطح اشتغال در کشور منجر میشود.
به گفته عضو شورای عالی کار، در شرایط کنونی هنوز امکان ارائه آماری دقیق از شمار افراد بیکارشده وجود ندارد، اما افزایش تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری نشاندهنده فشار فزاینده بر بازار کار است.
خدایی ادامه داد: «نمیتوان همه این شرایط را صرفا به مسائل زیرساختی نسبت داد، بلکه عامل مهمتر افزایش عدم قطعیت در اقتصاد و محدودیت در ارتباط با بازارهای خارجی و تامین مواد اولیه است.»
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از بیکاری، رکود، کمبود و گرانی دارو، افزایش چشمگیر قیمتها و کاهش قدرت خرید خبر دادهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ششم اردیبهشت به وجود مشکلات در کشور، از جمله کمبود انرژی، اذعان کرد و گفت: «با پنهان کردن مشکلات به راهکار نمیرسیم. راهی جز پذیرش وجود ندارد و باید واقعیت را بپذیریم.»
«شرایط از دوران کرونا هم بدتر است»
خدایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تبدیل شدن موج بیکاری فعلی به بحرانی بلندمدت هشدار داد: «همه چیز به سناریوی پایان این وضعیت بستگی دارد و اگر فضای بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، بازار کار با بحرانهای جدیتری روبهرو خواهد شد.»
عضو شورای عالی کار به مقایسه بحران اقتصادی کنونی و دوران شیوع کرونا پرداخت و گفت: «وضعیت امروز با دوره کرونا متفاوت است، زیرا در آن زمان صندوق تامین اجتماعی از ثبات بیشتری برخوردار بود و حمایتهای دولتی نیز وجود داشت، اما اکنون منابع محدودتر شده است.»
او تاکید کرد میزان بیمه بیکاری «به هیچ عنوان» کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد و حتی به نیمی از مخارج یک خانوار نیز نمیرسد.
خدایی از کارفرمایان نیز خواست «تابآوری» بیشتری داشته باشند و تعدیل نیرو را بهعنوان «آخرین گزینه» در نظر بگیرند، «نه اولین انتخاب».
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اول اردیبهشت آتشبس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
۲۴ فروردین، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت هشدار دادهاند در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید و دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد.