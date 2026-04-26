دفتر نخستوزیری بریتانیا اعلام کرد که کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، یکشنبه در تماسی تلفنی درباره نیاز فوری به ازسرگیری حرکت کشتیها در تنگه هرمز گفتوگو کردند.
سخنگوی دفتر استارمر در بیانیهای گفت: «رهبران دو کشور درباره نیاز فوری به ازسرگیری حرکت کشتیرانی در تنگه هرمز، با توجه به پیامدهای شدید آن برای اقتصاد جهانی و هزینههای زندگی مردم در بریتانیا و در سطح جهان، گفتوگو کردند.»
او افزود: «نخستوزیر بریتانیا آخرین پیشرفتها در ابتکار مشترک خود با رئیسجمهور امانوئل مکرون را برای بازگرداندن آزادی ناوبری به اشتراک گذاشت.»
رسانه آمریکایی آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی و یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل در ابتدای جنگ ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین را همراه با نیروهایی برای راهاندازی آن به امارات متحده عربی ارسال کرد.
آکسیوس به نقل از مقامهای اسرائیلی نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از تماس با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، به ارتش اسرائیل دستور داد یک سامانه گنبد آهنین به همراه رهگیرها و دهها نیروی عملیاتی به امارات فرستاده شوند.
به گفته یک مقام ارشد اسرائیلی، این نخستین بار است که اسرائیل یک آتشبار گنبد آهنین را به کشور دیگری میفرستد. بهجز آمریکا و اسرائیل، امارات نخستین کشوری است که این سامانه در آن مورد استفاده قرار گرفته است.
یک مقام اسرائیلی دیگر گفت این سامانه در جریان جنگ دهها موشک شلیکشده از سوی ایران را رهگیری کرده است.
به نوشته آکسیوس، مقامهای اسرائیلی و اماراتی میگویند از آغاز جنگ، دو کشور از نظر نظامی و سیاسی هماهنگی نزدیکی داشتهاند و همکاریهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی میان دو کشور در طول جنگ به سطحی بیسابقه رسیده است.
پیشتر گزارشی درباره استقرار سامانه گنبد آهنین در امارات متحده عربی منتشر نشده بود.
از آغاز جنگ، امارات بیش از هر کشور دیگری در منطقه هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات، جمهوری اسلامی حدود ۵۵۰ موشک بالستیک و کروز و بیش از ۲۲۰۰ پهپاد به سوی امارات شلیک کرده است.
بیشتر این موشکها و پهپادها رهگیری شدند، اما برخی به اهداف نظامی و غیرنظامی در این کشور اصابت کردند. حملات گسترده جمهوری اسلامی به که امارات، این کشور را وادار کرد از متحدان خود درخواست کمک کند.
به گزارش آکسیوس، نیروی هوایی اسرائیل همچنین حملات متعددی برای نابودی موشکهای کوتاهبُرد مستقر در جنوب ایران انجام داده؛ موشکهایی که به گفته این رسانه، پیش از آنکه بتوانند امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس را هدف قرار دهند، منهدم شدند.
استقرار نیروهای اسرائیلی در خاک امارات از نظر سیاسی در منطقه خلیج فارس، بهویژه نزد مردم این کشور، حساسیتبرانگیز تلقی میشود؛ اما مقامهای اماراتی میگویند جنگ با جمهوری اسلامی نگاه بسیاری از مردم را تغییر داده است. یکی از این مقامها گفت هر طرفی که به حفاظت از امارات در برابر حملات جمهوری اسلامی کمک کند، با نگاه مثبتی دیده خواهد شد.
پیشتر انور قرقاش، وزیر مشاور امارات متحده عربی، گفته بود که کشورهای خلیج فارس جمهوری اسلامی را «دشمن اصلی» میدانند. او افزود در حالی که برخی جوامع عربی اسرائیل را دشمن میدانند، کشورهای خلیج فارس جمهوری اسلامی را بهدلیل حمله به کشورهای منطقه با هزاران موشک و پهپاد، بازیگری غیرقابل اعتماد میدانند.
آکسیوس افزود در همین حال، تصمیم نتانیاهو برای به اشتراک گذاشتن یک سامانه دفاع هوایی با امارات، در زمانی که خود اسرائیل نیز زیر آتش سنگین قرار داشت، ممکن است سبب واکنشهای منفی در اسرائیل شود.
اسرائیل و امارات در سال ۲۰۲۰ پیمان صلح امضا کردند. با وجود اختلافهایی که از آن زمان بر سر موضوعاتی از جمله غزه میان دو طرف وجود داشته، مقامهای اسرائیلی و اماراتی میگویند این شراکت اکنون بیش از هر زمان دیگری نزدیک است.
طارق العتیبه، مقام سابق شورای امنیت ملی امارات، در مقالهای برای مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس نوشت که اسرائیل یکی از کشورهایی است که برای ارائه «کمک واقعی» به امارات پیشقدم شد.
در پی تشدید پیامدهای جنگ در ایران و بنبست در مذاکرات، بحثی تازه درباره سیاست مالی آلمان شکل گرفته است.
ماتیاس میرش، رئیس فراکسیون حزب سوسیالدموکرات، هشدار داده که در صورت تداوم فشارهای اقتصادی ناشی از این بحران، ممکن است دولت ناچار به تعلیق «ترمز بدهی» و حتی پذیرش بدهیهای جدید شود. او تاکید کرد وظیفه دولت جلوگیری از فروپاشی اقتصاد است و در شرایط اضطراری میتوان از محدودیتهای بودجهای عبور کرد.
در مقابل، اتحادیه دموکرات مسیحی بهشدت به این موضع واکنش نشان داده است. کارستن لینمان، دبیرکل این حزب، طرح بدهیهای جدید را «نشانه تنبلی سیاسی» خوانده و خواستار رویکردی متفاوت شده است؛ از جمله ایجاد انگیزه برای کار بیشتر، کاهش بوروکراسی و تمرکز بر نوآوری.
در پی جنگ در ایران و اختلال تردد در تنگه هرمز که در اواسط جنگ تشدید و تاکنون ادامه دارد، بازار انرژی جهان از تبعات آن در امان نمانده است. اگرچه دولتهای اروپایی با تنظیم مقرراتی، در تلاشند تبعات اقتصادی اختلال در بازرگانی جهانی، بهویژه انرژی را کاهش دهند، اما هشدار میدهند این سیاستها نمیتواند در بلند مدت مانع ایجاد تبعات منفی شود.