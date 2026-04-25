نبویان، نماینده مجلس: پاسخ ما به حمله دوباره، به قطع تولید نفت در منطقه منجر خواهد شد
محمود نبویان، نماینده مجلس، با انتشار پستی در ایکس با اشاره به احتمال حمله دوباره آمریکا، کشورهای منطقه را تهدید کرد و نوشت: «سران کشورهای منطقه بدانند، این بار پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی موجب قطع کامل تولید نفت منطقه، نابودی تمام زیرساختها، آوارگی و پناهندگی مردمانشان خواهد شد.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان کیانی، از معترضان بازداشت شده در اصفهان و در جریان انقلاب ملی دیماه ۱۴۰۴، اجرا شده است.
تاکنون اطلاعات و تصویری از این شهروند معترض منتشر نشده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه پنجم اردیبهشت در اطلاعیه خود، اتهامهای کیانی را مواردی مانند «اقدام به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی و ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر» اعلام کرد و نوشت که حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شده است.
این اطلاعیه، مشابه موارد قبلی، بدون آن که شواهدی برای اتهامات مطرح شده ارائه کند، کیانی را «مامور موساد» خوانده است که اقدام به «ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر و «ایجاد آتشسوزی، حمل و استفاده از کوکتل مولوتف، حمل سلاح سرد، مسدود کردن مسیر خودروها و حمله به ماموران»، از دیگر مواردی اتهامی کیانی عنوان شده است.
موج گسترده اعدامها در ایران با به دار آویختن چندین معترض و زندانی سیاسی در روزهای گذشته، نگرانیها و اعتراضهای زیادی را به دنبال داشته، اما این اعتراضها ماشین کشتار جمهوری اسلامی را متوقف نکرده است.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سوم اردیبهشت نیز از اجرای حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، خبر داد.
در خبر اعدام این زندانی سیاسی، اتهامهای منتسب به او، «محاربه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «همکاری با موساد» عنوان شده است.
کانال خبری تحکیم ملت پیشتر در شهریور ۱۴۰۴ فهرستی از حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین منتشر کرده بود که نام شیرزادی نیز در آن دیده میشد.
از سوی دیگر، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
بنا بر این گزارش، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
اعدامها، بیوقفه ادامه دارد
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی»، «آتش زدن مسجد و پایگاه بسیج»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را تشدید کرده است. روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی منجر شده است.
ایراناینترنشنال دوم اردیبهشت در گزارشی نوشت در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. رقمی که معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
سفیر سابق آمریکا در ناتو به اروپاییها هشدار داد از انتقاد علنی عملیات نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی خودداری کنند. او گفت بیان چنین مواضعی میتواند ترامپ را از اروپا دور کرده و روابط را پیچیدهتر کند. این در حالی است که برخی رهبران اروپایی نگرانی خود را ابراز کردهاند.
کورت ولکر، سفیر سابق ایالات متحده در ناتو، به کشورهای اروپایی در مورد انتقاد از عملیات نظامی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، علیه جمهوری اسلامی هشدار داد.
ولکر در گفتوگو با پولیتیکو گفت ممکن است که مقامهای این کشورها فکر کنند که این عملیات اشتباه بزرگی است و عواقب وحشتناکی خواهد داشت، اما لازم نیست آن را بگویند.
او اشاره کرد: «با گفتن این حرف، دونالد ترامپ را از خود دور میکنید و این خطر را به جان میخرید که او سپس نارضایتی شما از سیاستهایش را به نارضایتی خود از برخی از سیاستهای شما ربط دهد.»
ولکر از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نماینده ایالات متحده در ناتو بود و بعداً در دولت اول ترامپ به عنوان نماینده ویژه در اوکراین فعالیت کرد.
پس از آغاز عملیات نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند، چند رهبر اروپایی نگرانی یا مخالفت آشکار خود را ابراز کردهاند.
گروه بینالمللی خطوط هوایی، مالک بریتیش ایرویز، هشدار داد بسته شدن تنگه هرمز و رشد قیمت نفت میتواند به افزایش بهای بلیت منجر شود. این شرکت اعلام کرد فعلاً اختلالی در تأمین سوخت جت ندارد، اما دولت بریتانیا وضعیت ذخایر سوخت را از نزدیک زیر نظر دارد.
گروه بینالمللی خطوط هوایی، مالک «بریتیش ایرویز»، در مورد افزایش قیمت بلیط هشدار داد، زیرا بسته شدن تنگه هرمز به دلیل جنگ ایران منجر به افزایش شدید قیمت نفت شده است.
به گزارش شبکه خبری اسکای بریتانیا، گروه بینالمللی خطوط هوایی جمعه اعلام کرد که وضعیت در خاورمیانه باعث افزایش هزینه پروازها میشود.
اسکای اشاره کرد شرکتهای هواپیمایی اغلب بخشی از سوخت خود را از قبل با قیمتهای ثابت خریداری میکنند تا از خود در برابر نوسانات قیمت محافظت کنند؛ روشی که به عنوان "پوشش ریسک" شناخته میشود.
گروه بینالمللی خطوط هوایی گفت که هنوز هیچ اختلالی در تأمین سوخت جت خود مشاهده نکرده است، هر چند که هشدارهایی مبنی بر کمبودهای آینده به دلیل درگیری وجود دارد.
به نوشته اسکای، دولت بریتانیا در حال نظارت دقیق بر ذخایر سوخت است.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیهای از شکنجه، ضربوشتم و محرومیت درمانی زندانیان، از جمله بازداشتشدگان خیزش دی ۱۴۰۴، خبر دادند و نسبت به وضعیت نگرانکننده آنان هشدار دادند. امضاکنندگان از جامعه جهانی خواستند صدایشان را بشنود و به نقض حقوق زندانیان رسیدگی شود.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیهای از وضعیت «نگرانکننده» زندانیان خبر داده و اعلام کردند مواردی از شکنجه، ضربوشتم و محرومیت از خدمات درمانی در این زندان جریان دارد.
به گفته آنان، برخی بازداشتشدگان خیزش دی ۱۴۰۴ که با جراحاتی چون شکستگی یا اصابت گلوله بازداشت شدهاند، همچنان از رسیدگی پزشکی محروماند.
در این بیانیه به برخوردهای خشونتآمیز مأموران و استفاده از باتون علیه زندانیان اشاره شده و از مهدی محمدی و خشایار علوی بهعنوان قربانیان نام برده شده است.
امضاکنندگان همچنین از رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم و نادیده گرفتن حقوق زندانیان سیاسی انتقاد کرده و نسبت به تداوم این وضعیت هشدار دادهاند.
آنان از جامعه جهانی خواستهاند صدایشان را بشنود و با خانوادههای دادخواه ابراز همدردی کردهاند. این بیانیه به امضای علیاکبر رز، مسعود وظیفه، محسن حاجمحمدی، محمد آزاد، مسلم چراغی و مهدی یزدان رسیده است.
گریانووستی به نقل از کاظم جلالی نوشت ایران اجلاس خزر را که میتواند محل نخستین دیدار پوتین و مجتبی خامنهای باشد، لغو نکرده است. او گفت برنامهریزی ادامه دارد و در صورت فراهم شدن شرایط برگزار میشود. پیشتر زمان برگزاری این نشست ۲۱ مرداد در تهران اعلام شده بود.
خبرگزاری روسی ریانووستی به نقل از کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، نوشت که حکومت ایران، «اجلاس خزر را که میتواند اولین دیدار احتمالی بین ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، و مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی باشد، لغو نکرده است.»
ریانووستی اشاره کرد که جلالی جدود یک ماه قبل به همین خبرگزاری گفته بود: «اولین دیدار بین این دو رهبر میتواند امسال در جریان اجلاس خزر در تهران برگزار شود.»
او جمعه در مورد لغو اجلاس و یا به تعویق افتادن آن، به ریانووستی گفت: «ما در حال حاضر در حال برنامهریزی برای برگزاری اجلاس هستیم که در صورت فراهم شدن شرایط، برگزار خواهد شد.»
پیشتر مسعودپزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی حدود چهار ماه قبل گفته بود که اجلاس خزر با حضور رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی، قزاقستان و ترکمنستان در تهران ۲۱ مرداد سال جاری برگزار خواهد شد.