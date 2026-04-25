عضو ارشد اندیشکده کارنگی: هیچیک از عناصر لازم برای توافق موفق آمریکا و ایران وجود ندارد
ارن دیوید میلر تحلیلگر و عضو ارشد اندیشکده کارنگی برای صلح بینالمللی، در شبکه اجتماعی ایکس درباره مذاکرات اسلامآباد نوشت: «در حال حاضر، هیچیک از عناصر لازم برای یک توافق موفق میان آمریکا و ایران وجود ندارد.»
ارن دیوید میلر شرایط کنونی را «عدم فوریت مشترک ناشی از درد یا چشماندازِ سود؛ وجود اختلافات عظیم بر سر مسائل کلیدی و عدم اعتماد یا اطمینان» توصیف کرد.
او افزود: «آنچه در حال مشاهده آن هستیم مذاکره درباره مذاکره است.»
دفتر شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد که تیم امنیتی او، در حال بازنگری کامل در تمامی پروتکلهای حفاظتی شاهزاده است؛ براساس این بیانیه مسوولیت تامین امنیت وی در سفرهای خارجی، به طور کامل بر عهده کشورهای میزبان و در این مورد، وظیفه پلیس برلین بوده است.
این بیانیه که به صورت شفاهی از سوی کامران خوانساری رییس دفتر شاهزاده رضا پهلوی، در ویدیویی منتشر شده، شاهزاده را در سلامت کامل خوانده و تاکید کرده که تحقیقات درباره این حادثه، ابعاد و جزییات آن ادامه دارد.
بنا به این بیانیهِ، به رغم چنین تهدیدهایی، اصرار شاهزاده، همچنان تداوم یافتن حضور در میان هممیهنان و حفظ ارتباط مستقیم با مردم است. با اینحال از مردم خواسته شده که در جریان دیدارها، مسوولانه با تیم حفاظتی ایشان همکاری کنند.
در پایان این بیانیه با ابراز سپاس شاهزاده رضا پهلوی و خانواده ایشان برای ابراز نگرانیها و تماسها، گفته شده که هیچ اقدام و تهدیدی از سوی جمهوری اسلامی، خللی در عزم شاهزاده برای انجام ماموریتاش برای ایران وارد نخواهد کرد.
با وجود آتشبس بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، حملات مستقیم طرفین و نیز حملات تهران به کشورهای عربی منطقه متوقف شده اما این آتشبس شامل مخالفان اصلی جمهوری اسلامی در عراق، یعنی احزاب کردستان ایران، نشده است.
دادههای شبکه خبری روداو نشان میدهد که پس از آغاز این آتشبس، اقلیم کردستان عراق و بهطور مشخص احزاب کردستان ایران، حدود ۲۰ بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند؛ حملاتی که به کشته شدن چهار نیروی پیشمرگه از ائتلاف احزاب کردستان ایران انجامیده است.
فاضل میرانی، دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان، یکشنبه گذشته در گفتوگویی تلویزیونی تایید کرد که جمهوری اسلامی در اغلب حملات خود از خاک ایران به اقلیم کردستان، احزاب کردستان ایران را هدف قرار داده است.
در همین حال، محمد صابر، ژنرال بازنشسته ارتش عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در کرکوک، آتشبس را عامل بازگشت آرامش به عراق ندانست.
بهگفته این مقام سابق نظامی، «گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت، با حمایت جمهوری اسلامی، در حال تشدید فشارها علیه اقلیم کردستان هستند؛ بهویژه در مناطقی مانند سلیمانیه که نفوذ تهران در آن بیشتر است.»
رسانههای ایران گزارش دادند عباس عراقچی که شامگاه جمعه وارد اسلامآباد شده بود، پس از دیدار با مقامهای پاکستانی شنبه این کشور را ترک کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود عراقچی قرار است به مسکو و مسقط سفر کند، اما تاکنون مقصد بعدی او بهطور رسمی اعلام نشده است.
شبکه العربیه به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد عراقچی قرار است روز یکشنبه به اسلامآباد بازگردد، اما هنوز هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر گزارش داده بود عباس عراقچی «ملاحظات» جمهوری اسلامی درباره آتشبس و خاتمه جنگ را با رییس ستاد ارتش پاکستان مطرح کرده است.
در همین حال، العربیه به نقل از منابع خود گزارش داد عراقچی گفته است خواستههای رهبر جمهوری اسلامی شامل رفع محاصره و توقف حملات آمریکا است.
مصطفی پوردهقان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که زمانبندی مشخصی برای رفع کامل محدودیت اینترنت وجود ندارد و همه موظف به تبعیت از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستند.
پیشتر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت جمهوری اسلامی در مقطع جنگ به این نتیجه رسید که روایتها را کنترل کند و اینترنت را برای برخی گروهها مانند خبرنگاران، دانشگاهیان و نمایندگان مجلس باز گذاشت تا برای مخاطبان خارجی محتوا تولید کنند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز پیشتر گفته بود کسانی حق استفاده از اینترنت را دارند که روایت مورد تایید حکومت را منتشر کردند.
اکنون ۵۷ روز است که جمهوری اسلامی دسترسی مردم ایران را به اینترنت قطع کرده است.
تنها تعداد معدودی از کاربران مورد تایید جمهوری اسلامی در شبکههای مجازی حضور دارند و روایتهای ضد جنگ را منتشر میکنند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از در دیدار با فرمانده ارتش و نخستوزیر پاکستان و ارائه خواستهها و مواضع حکومت ایران درباره پایان دادن به جنگ، اسلامآباد را بدون دیدار با هیات آمریکایی ترک کرد. او از پاکستان به عمان رفت و قرار است سپس راهی روسیه شود.
همزمان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه خود، به اسلامآباد را لغو کرده است. قرار بود این دو شامگاه شنبه راهی پاکستان شوند.
رسانههای جمهوری اسلامی جمعه در پی سفر عراقچی به اسلامآباد تاکید کرده بودند که برخلاف اظهارات مقامات کاخ سفید، وزیر امور خارجه جمهوری سالامی هیچ دیدار و مذاکرهای با هیات آمریکایی نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شنبه پنجم اردیبهشت در بیانیهای پس از دیدار عراقچی با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان نوشت که عراقچی «مواضع اصولی» جمهوری اسلامی را «در قبال آخرین تحولات مرتبط با آتشبس و خاتمه کامل جنگ» ارائه کرد.
عراقچی شنبه همچنین با وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.
العربیه به نقل از منابع آگاه خود نوشته است جمهوری اسلامی اعلام کرده در مذاکراتی که در آن از سوی آمریکا «خط قرمز تعیین شود» شرکت نخواهد کرد.
در پاسخ به پرسشی درباره تردیدهای تهران نسبت به مواضع آمریکا در مذاکرات، یک منبع دیپلماتیک ایرانی در اسلامآباد به رویترز گفت: «در اصل، طرف ایرانی خواستههای حداکثری را نخواهد پذیرفت.»
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، جمعه چهارم اردیبهشت به خبرنگاران گفته بود که ایران فرصتی برای دستیابی به «یک توافق خوب» دارد.
او گفت: «ایران میداند که هنوز یک پنجره باز برای انتخاب عاقلانه دارد. تنها کاری که باید انجام دهد این است که بهطور معنادار و قابل راستیآزمایی از سلاح هستهای صرفنظر کند.»
روز جمعه در حالی که عراقچی وارد اسلامآباد شد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مقامهای ایرانی برنامهای برای دیدار با نمایندگان آمریکا ندارند و نگرانیهای تهران از طریق پاکستانِ میانجی منتقل خواهد شد.
ترامپ جمعه به رویترز گفت که تهران قصد دارد پیشنهادی ارائه دهد که هدف آن برآورده کردن خواستههای آمریکا است، اما او نمیدانست این پیشنهاد شامل چه مواردی خواهد بود. او از گفتن اینکه واشینگتن با چه کسی مذاکره میکند خودداری کرد و تنها گفت: «ما با کسانی که اکنون در قدرت هستند، در حال تعامل هستیم.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که آمریکا در روزهای اخیر نشانههایی از پیشرفت از سوی ایران دیده و امیدوار است این روند در آخر هفته ادامه یابد؛ همچنین جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، نیز آماده سفر به پاکستان است.