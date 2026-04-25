دفتر شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد که تیم امنیتی او، در حال بازنگری کامل در تمامی پروتکل‌های حفاظتی شاهزاده است؛ براساس این بیانیه مسوولیت تامین امنیت وی در سفرهای خارجی، به طور کامل بر عهده کشورهای میزبان و در این مورد، وظیفه پلیس برلین بوده است.

این بیانیه که به صورت شفاهی از سوی کامران خوانساری رییس دفتر شاهزاده رضا پهلوی، در ویدیویی منتشر شده، شاهزاده را در سلامت کامل خوانده و تاکید کرده که تحقیقات درباره این حادثه، ابعاد و جزییات آن ادامه دارد.

بنا به این بیانیهِ، به رغم چنین تهدیدهایی، اصرار شاهزاده، همچنان تداوم یافتن حضور در میان هم‌میهنان و حفظ ارتباط مستقیم با مردم است. با اینحال از مردم خواسته شده که در جریان دیدارها، مسوولانه با تیم حفاظتی ایشان همکاری کنند.

در پایان این بیانیه با ابراز سپاس شاهزاده رضا پهلوی و خانواده ایشان برای ابراز نگرانی‌ها و تماسها، گفته شده که هیچ اقدام و تهدیدی از سوی جمهوری اسلامی، خللی در عزم شاهزاده برای انجام ماموریت‌اش برای ایران وارد نخواهد کرد.