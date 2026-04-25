قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه پنجم اردیبهشت در اطلاعیه خود، اتهام‌های کیانی را مواردی مانند «اقدام به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی و ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر» اعلام کرد و نوشت که حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شده است.

این اطلاعیه، مشابه موارد قبلی، بدون آن که شواهدی برای اتهامات مطرح شده ارائه کند، کیانی را «مامور موساد» خوانده است که اقدام به «ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر و

«ایجاد آتش‌سوزی، حمل و استفاده از کوکتل مولوتف، حمل سلاح سرد، مسدود کردن مسیر خودروها و حمله به ماموران»، از دیگر مواردی اتهامی کیانی عنوان شده است.

موج گسترده اعدام‌ها در ایران با به دار آویختن چندین معترض و زندانی سیاسی در روزهای گذشته، نگرانی‌ها و اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته، اما این اعتراض‌ها ماشین کشتار جمهوری اسلامی را متوقف نکرده است.

در همین راستا، امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.

همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سوم اردیبهشت نیز از اجرای حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، خبر داد .

در خبر اعدام این زندانی سیاسی، اتهام‌های منتسب به او، «محاربه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «همکاری با موساد» عنوان شده است.

کانال خبری تحکیم ملت پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۴ فهرستی از حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین منتشر کرده بود که نام شیرزادی نیز در آن دیده می‌شد.

از سوی دیگر، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینی‌پور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی در دی‌ماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.

بنا بر این گزارش، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینی‌پور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجه‌ها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.

خبرگزاری میزان نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود .

اعدام‌ها، بی‌وقفه ادامه دارد

جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته و هم‌زمان با تنش‌های نظامی، روند بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی با اتهام‌هایی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی»، «آتش زدن مسجد و پایگاه بسیج»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را تشدید کرده است. روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی منجر شده است.

۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.

عقیل کشاورز ، جواد نعیمی ، بهرام چوبی اصل ، بابک شهبازی ، روزبه وادی ، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.

ایران‌اینترنشنال دوم اردیبهشت در گزارشی نوشت در حدود یک ماه گذشته، دست‌کم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. رقمی که معادل بیش از یک‌سوم کل اعدام‌های سیاسی ثبت‌شده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدام‌های سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.