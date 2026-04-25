گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه مصر و پاکستان درباره مذاکرات
بدر عبدالعاطی و محمد اسحاق دار، وزیران خارجه مصر و پاکستان، در یک تماس تلفنی درباره راههای پیشبرد مسیر دیپلماتیک میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
در جریان جنگ دوم میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از آتشبس، کشورهای پاکستان، ترکیه و مصر، تلاشهای زیادی برای میانجیگری مذاکرات انجام دادند.
بر خلاف دورههای قبلی مذاکرات که عمان نقش میانجی در مذاکرات را بازی میکرد، در مذاکرات جدید، پاکستان این نقش را بر عهده گرفته است.