کورت ولکر، سفیر سابق ایالات متحده در ناتو، به کشورهای اروپایی در مورد انتقاد از عملیات نظامی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، علیه جمهوری اسلامی هشدار داد.

ولکر در گفت‌وگو با پولیتیکو گفت ممکن است که مقام‌های این کشورها فکر کنند که این عملیات اشتباه بزرگی است و عواقب وحشتناکی خواهد داشت، اما لازم نیست آن را بگویند.

او اشاره کرد: «با گفتن این حرف، دونالد ترامپ را از خود دور می‌کنید و این خطر را به جان می‌خرید که او سپس نارضایتی شما از سیاست‌هایش را به نارضایتی خود از برخی از سیاست‌های شما ربط دهد.»

ولکر از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نماینده ایالات متحده در ناتو بود و بعداً در دولت اول ترامپ به عنوان نماینده ویژه در اوکراین فعالیت کرد.

پس از آغاز عملیات نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند، چند رهبر اروپایی نگرانی یا مخالفت آشکار خود را ابراز کرده‌اند.