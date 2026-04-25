ترامپ اعلام کرد سفر ویتکاف و کوشنر به پاکستان برای مذاکرات با ایران را لغو کرده است
دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا به فاکس نیوز اعلام کرد سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، دو مذاکرهکننده ارشد آمریکا به پاکستان برای مذاکرات با جمهوری اسلامی را لغو کرده است.
ترامپ گفت وقتی ایالات متحده در مناقشه با ایران همه اهرمها را در اختیار دارد، ارزش ندارد هیات آمریکایی یک پرواز ۱۸ ساعته به پاکستان انجام دهد.
او افزود که مقامات جمهوری اسلامی هر زمانی که بخواهند میتوانند با آمریکا تماس بگیرند.
ترامپ گفت: «مدتی پیش به افرادم که داشتند آماده رفتن میشدند، گفتم: "نه، شما یک پرواز ۱۸ ساعته انجام نمیدهید که به آنجا بروید. ما همه اهرمها را در اختیار داریم. آنها هر زمانی که بخواهند میتوانند با ما تماس بگیرند، اما شما دیگر پروازهای ۱۸ ساعته انجام نخواهید داد تا فقط بنشینید و درباره هیچ صحبت کنید."»