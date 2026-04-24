اتحادیه اروپا: لبنان برای خلع سلاح حزبالله به حمایت بیشتر از ارتش نیاز دارد
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیهای گفت لبنان برای کمک به خلع سلاح حزبالله به حمایت بیشتری از ارتش خود نیاز دارد.
او با تاکید بر اهمیت نقش ارتش لبنان افزود تقویت تواناییهای نیروهای مسلح این کشور گامی کلیدی برای تضمین ثبات و امنیت در لبنان است.
کالاس همچنین اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال بررسی امکان ایجاد یک ماموریت ویژه در لبنان پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) است.
او گفت این ابتکار میتواند بخشی از تلاشهای بینالمللی برای تقویت امنیت و نظارت در امتداد مرز جنوبی لبنان باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد گفتوگوها درباره این ماموریت جدید همچنان ادامه دارد و افزود همکاری با مقامهای لبنانی برای اجرای هر تصمیمی در چارچوب قوانین بینالمللی و حفظ ثبات منطقهای اهمیت دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمدباقر قالیباف، سرپرست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با نمایندگان ایالات متحده در اسلامآباد، از عضویت در این هیات استعفا داده و کنارهگیری کرده است.
بنا بر این اطلاعات، قالیباف به دلیل تلاش برای گنجاندن موضوع انرژی هستهای به عنوان بخشی از محورهای مذاکره با آمریکا، در داخل ساختار جمهوری اسلامی با توبیخ روبهرو شده و در نهایت مجبور به استعفا شده است.
همزمان گزارشها حاکی است احتمال جایگزینی سعید جلیلی به جای قالیباف در صدر هیات مذاکرهکننده مطرح شده است.
در همین حال، بر اساس این اطلاعات، عباس عراقچی نیز در حال تلاش است با کنار رفتن قالیباف، مسئولیت پرونده مذاکره با آمریکا را بر عهده بگیرد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ادامه موضعگیریهای خود درباره تنشها در خلیج فارس گفت هر قایق ایرانی که در تنگه هرمز اقدام به مینگذاری کند، هدف حمله قرار خواهد گرفت.
او تاکید کرد مینگذاری در تنگه هرمز نقض آتشبس است و گفت: «با هرگونه تلاش برای مینگذاری برخورد میکنیم.»
هگست همچنین گفت محاصره بنادر جمهوری اسلامی «واقعی» است و ادامه دارد. او در اشاره به تحرکات دریایی سپاه پاسداران گفت با قایقهای تندرو این نیرو «مانند قایقهای قاچاقچیان در دریای کارائیب» برخورد خواهد شد.
وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش اروپا گفت: «اروپا بیش از ما به تنگه هرمز نیاز دارد و باید به جای حرف زدن دست به اقدام بزند.» او افزود جمهوری اسلامی یک «شانس تاریخی» برای رسیدن به توافق دارد و گفت «توپ در زمین آنهاست» و وزارت جنگ برای «فاز بعدی» آماده است.
او همچنین از برگزاری نشستها در اروپا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت کنفرانسهایی برگزار میشود اما اقدام جدی صورت نمیگیرد.
هگست درباره احتمال مینگذاری در تنگه هرمز گفت ایالات متحده درباره زمان پاکسازی مینها گمانهزنی نمیکند، اما توانایی شناسایی و جمعآوری همه مینها را دارد.
او با تاکید بر رویکرد نظامی آمریکا گفت: «باید از طریق قدرت به صلح رسید» و افزود ارتش آمریکا هر سال «صلح را تضمین میکند.»
وزیر جنگ آمریکا در پایان گفت پرتاب موشک و پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را زیر نظر دارند و افزود حکومت ایران علاوه بر کشتن «هزاران نفر از مردم خود»، در منطقه نیز دست به ترور زده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در یک نشست خبری گفت عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی از ابتدا با اهداف مشخصی طراحی شده است. او تاکید کرد که یکی از اصلیترین این اهداف، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است.
هگست در ادامه گفت جمهوری اسلامی «یک شانس» برای رسیدن به توافق دارد و همزمان از ادامه محاصره دریایی خبر داد. او اعلام کرد در چارچوب این محاصره، ۳۴ کشتی ایرانی به مقصد ایران بازگردانده شدهاند و این روند ادامه خواهد داشت.
وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت یک ناو هواپیمابر دیگر به عملیات محاصره دریایی جمهوری اسلامی میپیوندد و تاکید کرد که هیچ کشتی بدون اجازه آمریکا از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. او افزود این محاصره در حال گسترش است.
هگست در بخش دیگری از سخنانش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را «دزدان دریایی» توصیف کرد و گفت این نیروها کنترلی بر اوضاع ندارند. او همچنین گفت نیروهای جمهوری اسلامی «هزاران نفر از مردم خود را کشتهاند».
او با اشاره به تنشهای طولانی میان دو کشور گفت این جنگی است که جمهوری اسلامی «۴۷ سال» علیه آمریکا انجام داده و دونالد ترامپ تنها رییسجمهوری بوده که در برابر آن اقدام قاطع انجام داده است.
وزیر جنگ آمریکا در پایان گفت دونالد ترامپ تاکید کرده ایالات متحده عجلهای برای رسیدن به توافق ندارد و با ادامه محاصره دریایی، زمان به نفع جمهوری اسلامی نیست.
اجلاس سران اتحادیه اروپا در قبرس تحت تاثیر حملات پهپادی گروههای شبهنظامی وابسته به تهران به پایگاه بریتانیایی «راف آکروتیری» در این کشور و بحران بیسابقه انرژی برگزار شد.
رهبران اتحادیه اروپا، جمعه چهارم اردیبهشت در دومین روز نشست غیررسمی و راهبردی خود در نیکوزیا، بر لزوم اتخاذ «رویکردی قاطعتر و جامعتر» در قبال جمهوری اسلامی تاکید کردند.
هشدار نسبت به توافقی ضعیفتر از برجام
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار صریحی درباره روند مذاکرات با تهران داد.
او تاکید کرد هرگونه توافقی که بدون حضور مستقیم کارشناسان هستهای انجام شود، از برجام ضعیفتر خواهد بود.
کالاس تصریح کرد مذاکرات نباید تنها به ابعاد هستهای محدود بماند، بلکه باید مسائلی نظیر برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حمایت از گروههای نیابتی و فعالیتهای مخرب سایبری حکومت ایران در اروپا را نیز شامل شود، چون در غیر این صورت، جهان با «ایرانی خطرناکتر» روبهرو خواهد شد.
او همچنین بر ضرورت «بازگشایی بدون قید و شرط» تنگه هرمز برای کشتیرانی بینالمللی تاکید کرد.
دیپلماسی منطقهای و امنیت دفاعی
نیکوس کریستودولیدس، رییسجمهوری قبرس، خواستار نقشآفرینی «بسیار بیشتر» اروپا در خاورمیانه شد.
او با اشاره به حملات پهپادهای «شاهد» به خاک کشورش، بر ضرورت تدوین یک «دستورالعمل عملیاتی واحد» برای فعالسازی ماده ۴۲.۷ پیمان اتحادیه اروپا (دفاع متقابل) تاکید کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز با تایید ضرورت ثبات در منطقه، پیش از ناهار کاری با سران کشورهای عربی، خواستار مداخله بیشتر اروپا در حل بحرانهای خاورمیانه شد.
تقویت توان نظامی در برابر تهدیدها
در حاشیه این اجلاس، مکرون و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در واکنشی عملی به چالشهای امنیتی، بر ادامه پروژه مشترک جنگنده نسل جدید (افسیایاس - FCAS) تاکید کردند.
این همکاری نظامی که با هدف کاهش وابستگی دفاعی به آمریکا و ناتو دنبال میشود، نشاندهنده عزم جدی قدرتهای اروپایی برای محافظت مستقل از مرزهای خود در برابر تهدیدهای مستقیم نظامی است.
علاوه بر ابعاد نظامی، گزارشهای اقتصادی کمیسیون اروپا نشان میدهد انسداد تنگه هرمز و تنشهای اخیر، بیش از ۲۴ میلیارد یورو هزینه اضافی به شهروندان اروپایی تحمیل کرده است.
در حالی که سران اروپا طرحهای حمایتی برای کاهش فشار مالی بر خانوادهها را بررسی میکنند، قبرس امیدوار است با بهرهبرداری از ذخایر گاز خود، وابستگی انرژی این قاره را به منابع خارجی و مناطق پرخطر، کاهش دهد.
منابع امنیت دریایی اعلام کردند کشتی کانتینری «توسکا» که ۳۰ فروردین به دست نیروهای آمریکایی در دریای عمان توقیف شد، احتمالا حامل اقلامی با کاربرد دوگانه بوده که از نظر واشینگتن میتواند در مصارف نظامی مورد استفاده قرار گیرد.
توقیف توسکا نخستین مورد از سلسله توقیف کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بود که در روزهای بعد با توقیف نفتکشهای تیفانی و امتی مَجِستیک ایکس ادامه یافت و واکنش سپاه پاسداران را به دنبال داشت.
ترامپ ۳۰ فروردین از توقیف این کشتی خبر داده بود. شناوری که از چین به مقصد ایران در حرکت بود و احتمال میرود محموله آن با مواد شیمیایی مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد.
وزارت جنگ ایالات متحده سوم اردیبهشت اعلام کرد یک کشتی بدون تابعیت تحریمشده به نام «امتی مَجِستیک ایکس» را که حامل نفت ایران بود، توقیف کرده است.
این سومین کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی به شمار میرود که از آغاز محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران توقیف شده است.
وزارت جنگ آمریکا اول اردیبهشت نیز از توقیف یک نفتکش تحریمشده و بدون تابعیت به نام تیفانی در حوزه اقیانوس آرام خبر داد که دو بار در محدوده سنگاپور با خاموش کردن سامانه رهگیری خود، نفت ایران را بارگیری کرده است.
سپاه پاسداران در واکنش به این اقدامات، دوم اردیبهشت به دستکم سه کشتی شلیک و دو فروند از آنها را توقیف کرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشها میان تهران و واشینگتن پس از شکست مذاکرات اسلامآباد افزایش یافته است.
همزمان، جمهوری اسلامی با اقداماتی از جمله توقیف کشتیها، تلاش کرده کنترل خود بر تنگه هرمز را به نمایش بگذارد؛ گذرگاهی راهبردی میان ایران و عمان که پیش از جنگ حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
در مقابل، به گزارش رویترز، نیروهای آمریکا از زمان آغاز محاصره دریایی، مسیر ۳۳ شناور را در آبهای منطقه تغییر دادهاند.