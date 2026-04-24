رییس‌جمهوری آمریکا سوم اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت جمهوری اسلامی در حال حاضر با سردرگمی جدی در تعیین رهبر خود مواجه است و عملا نمی‌داند چه کسی در راس قرار دارد.

او افزود کشمکش‌های داخلی میان «تندروها» که در صحنه نبرد به‌شدت تضعیف شده‌اند و «میانه‌روها که چندان هم میانه‌رو نیستند»، به آشفتگی در ساختار حاکمیت ایران دامن زده است.

ترامپ همچنین گفت‌وگوی مارک تیسن، تحلیل‌گر سیاسی، با شبکه فاکس‌نیوز را در تروث‌سوشال بازنشر کرد.

تیسن در این مصاحبه گفته بود: «اگر دو گروه در ایران وجود دارد که یکی خواهان توافق و دیگری مخالف آن است، بیایید افراد مخالف [توافق] را بکشیم.»

در واکنش به اظهارات ترامپ که سرنوشت نامشخص رهبری جمهوری اسلامی را برجسته کرد، حساب منتسب به مجتبی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بخشی از پیام نوروزی او را بازنشر کرد که در آن، نسبت به «عملیات روانی دشمن» برای «خدشه در وحدت و امنیت ملی» هشدار داده شده است.

سایر مقام‌های حکومت نیز در تلاش برای «نمایش وحدت»، متن‌هایی با مضامین یکسان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

مسعود پزشکیان، رییس دولت و محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامی، با انتشار متنی مشترک در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند: «در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد. همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.»

در انتهای این پیام آمده است: «یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، نیز در ایکس نوشت: «تندرو و میانه‌رو واژگانی مجعول و بی‌مایه است که در ادبیات سیاسی غرب رواج دارد. در ایران اسلامی همه اقشار و جناح‌ها در نهایت قوام و انسجام در ذیل اوامر رهبری معظم انقلاب هستند.»

اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، محسن رضایی و محمد مخبر، مشاوران مجتبی خامنه‌ای، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، علی‌اکبر احمدیان، عضو شورای دفاع، محمد مرندی، عضو هیات مذاکره‌کننده، فرمانده هوافضا و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و غلام‌رضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از دیگر مقام‌های حکومت بودند که با انتشار پیام‌هایی بر تبعیت از «یک رهبر» تاکید کردند.

اختلافات درونی حاکمیت؛ از تنش بر سر جنگ تا بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای

علی‌رغم تلاش هماهنگ مقام‌های جمهوری اسلامی برای «نمایش وحدت»، به نظر می‌رسد اختلافات عمیق بر سر چالش‌های اساسی پیش روی حاکمیت غیرقابل کتمان است.

۱۶ اسفند و در بحبوحه جنگ، پزشکیان از حملات حکومت ایران به کشورهای همسایه عذرخواهی کرد و آن را به نیروهای «آتش به اختیار» نسبت داد. این اظهارات با انتقادات تند برخی مقام‌های نظامی و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به حکومت روبه‌رو شد.

۲۸ فروردین و به‌دنبال برقراری آتش‌بس در درگیری‌های ایران و سپس لبنان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از بازگشایی تنگه هرمز خبر داد، اما مدتی بعد، سپاه پاسداران اعلام کرد به‌دلیل تداوم محاصره دریایی بندرهای ایران، بار دیگر این گذرگاه را مسدود می‌کند .

این در حالی است که گزارش‌ها از اختلافات شدید میان مقام‌های حکومت بر سر مذاکرات با آمریکا، به‌ویژه در موضوع پرونده هسته‌ای، نیز حکایت دارند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت و افراد وابسته به دفتر مجتبی خامنه‌ای، مانع اصلی سفر هیات جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد برای برگزاری دور جدید مذاکرات با آمریکا بود.

به گفته منابع آگاه، در حالی که هیات مذاکره‌کننده حکومت ایران آماده عزیمت به اسلام‌آباد بود، پیامی از سوی حلقه نزدیک به دفتر مجتبی خامنه‌ای مبنی بر «ممنوعیت پرداختن به پرونده هسته‌ای» به آن‌ها ابلاغ شد.

بر پایه این گزارش، عراقچی در واکنش به این دستور، حضور در اسلام‌آباد را «اساسا بی‌فایده» خوانده و تاکید کرده این سیاست در عمل به معنای «حکم مرگ» مذاکرات است.

پیش‌تر و در ۳۱ فروردین نیز ایران‌اینترنشنال گزارش داد قالیباف در جلسه‌ای با مشاورانش، به‌تندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده و آنان را «عامل نابودی کشور» خوانده است.