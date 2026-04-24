کاخ سفید: ویتکاف و کوشنر شنبه به پاکستان اعزام میشوند
فاکس نیوز به نقل از کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر شنبه صبح به پاکستان اعزام میشوند تا در گفتوگوهای مرتبط با جمهوری اسلامی شرکت کنند.
بر اساس این گزارش، تهران درخواست برگزاری نشست حضوری داده است.
همچنین جیدی ونس، معاون ترامپ،آماده است تا از داخل آمریکا در این روند مشارکت کند و قرار دارد و تمامی افراد مرتبط نیز آماده هستند تا در صورت نیاز به پاکستان اعزام شوند.
لیویت به فاکس نیوز گفت که کوشنر و ویتکاف «برای انجام گفتوگوهای مستقیم که توسط پاکستانیها میانجیگری میشود - که در طول این فرایند دوستان و میانجیهای فوقالعادهای بودهاند - با حضور نمایندگانی از هیئت ایرانی» به آنجا خواهند رفت.
لیویت افزود: «امیدواریم این گفتوگوها سازنده باشد و بتواند روند را به سمت یک توافق پیش ببرد. در طول این فرآیند، رئیسجمهور خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. او در تمدید آتشبس نیز انعطاف نشان داده است. بنابراین ویتکاف و کوشنر برای شنیدن مواضع آنها اعزام میشوند.»