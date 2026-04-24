امیرمحمد شاه‌کرمی، نوجوان ۱۴ ساله، ۱۸ دی در جریان اعتراضات شهر قدس بازداشت و پس از ۶۰ روز پیکرش تحویل خانواده داده شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، امیرمحمد ۱۸ دی‌ در اعتراضات ناپدید شد. خانواده‌اش به بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی مراجعه کردند، اما هیچ اثری از او نیافتنند.

پس از دو روز و در ۲۰ دی، تلفن همراهش روشن شد و ماموران حکومتی از این طریق به خانواده اعلام کردند که امیرمحمد زنده است.

خانواده پس از این خبر، پیگیری‌های بیشتری در دادگستری انجام دادند و آنجا نیز به آنها اطمینان داده شد که پسرشان زنده است و حتی برایش حکم صادر شده است.

امیرمحمد دانش‌آموز مقطع هشتم بود و خانواده تلاش کرد از طریق آموزش و پرورش نیز این موضوع را پیگیری کند، اما در آنجا نیز با پاسخ‌هایی مبهم و با برچسب «پرونده محرمانه» روبه‌رو شد.

این بلاتکلیفی و بی‌خبری تا ۶۰ روز ادامه داشت؛ تا اینکه در نهایت پزشکی قانونی با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد پیکر امیرمحمد شناسایی شده است.

پیکر این نوجوان با کد «ناشناس ۱۱۷۵۴» به خانواده تحویل داده شد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید