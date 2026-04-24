کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد تهران برای چند کشور، از جمله روسیه، در زمینه عوارض عبور از تنگه هرمز «استثنائاتی» قائل شده است.

او گفت: «در حال حاضر، ما برای برخی کشورها استثنائاتی در نظر گرفته‌ایم. نمی‌دانم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. با این حال، وزارت خارجه ما در تلاش است تا استثنائاتی را که برای کشورهای دوست، مانند روسیه، در نظر گرفته شده است، اجرا کند.»

جلالی همچنین در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد تهران در مورد ادامه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر با روسیه در تماس است و امیدوار است که کار به‌سرعت از سر گرفته شود.

او گفت: «ما دائما با یکدیگر در تماس هستیم و امیدواریم شرایطی برای کارکنان روس‌اتم فراهم شود تا کار خود را به پایان برسانند.»

آندری ژیلتسف، سرکنسول روسیه در اصفهان، پیش‌تر گفته بود این کشور روند تخلیه متخصصان روسی شاغل در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را به پایان رسانده است.