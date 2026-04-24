استقرار سه ناو هواپیمابر بهطور همزمان در خاورمیانه، برای نخستین بار در چند دهه گذشته
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که برای نخستین بار در چند دهه گذشته، سه ناو هواپیمابر بهطور همزمان در خاورمیانه در حال عملیات هستند.
بر اساس این گزارش، این ناوها به همراه بالهای هوایی ناو خود، شامل «یو.اس.اس آبراهام لینکلن (سیویان ۷۲)»، «یو.اس.اس جرالد آر. فورد (سیویان ۷۸)» و «یو.اس.اس جورج اچ. دابلیو. بوش (سیویان ۷۷)» هستند و در مجموع بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما و ۱۵٬۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی را شامل میشوند.
او افزود: «چند هفته دیگر وارد نشست جدید پارلمان میشویم و آن لایحه را ارائه خواهیم کرد.»
همزمان با این اظهارات دو مرد به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات درباره اماکن یهودی و اسرائیلی در لندن، در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، موسوم به اولد بیلی، محاکمه خواهند شد.
جلسه محاکمه مقدماتی این دو نفر که جمعه چهارم اردیبهشت به ریاست قاضی چیما گراب برگزار میشود، به بررسی ماهیت پرونده نمیپردازد و دادگاه در این مرحله درباره مجرم بودن یا بیگناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.
دادگاه مقدماتی بر امور اجرایی پرونده متمرکز خواهد بود؛ از جمله چگونگی پیشبرد روند دادرسی، نحوه ارائه مدارک و تعیین زمانبندی جلسات آینده.
چیما گراب پیشتر قضاوت پرونده دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا، را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بود، بر عهده داشت.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اعلام کرد دولت او در نشست آینده پارلمان که چند هفته دیگر آغاز میشود، لایحهای را برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای ممنوعه ارائه خواهد کرد.
او این اظهارات را در جریان بازدید از یک کنیسه که هدف حمله قرار گرفته بود و در گفتوگو با نشریه جوییش کرونیکل مطرح کرد. استارمر گفت «بسیار نگران» افزایش استفاده از نیروهای نیابتی از سوی حکومت ایران است و تاکید کرد لایحه مربوط به ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران در «چند هفته آینده» و همزمان با آغاز نشست جدید پارلمان در ژوئیه ارائه خواهد شد.
نخستوزیر بریتانیا در پاسخ به پرسشی درباره وعده حزب کارگر برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای ممنوعه، که زمانی مطرح شده بود که این حزب در قدرت نبود، گفت برای مقابله با «عوامل مخرب دولتی» بهطور کلی به قانونگذاری نیاز است و دولت در حال پیشبرد این قانون در سریعترین زمان ممکن است.
ریم الهاشمی، وزیر مشاور امارات، نیز ۳۱ فروردین در گفتوگو با ایبیسی گفت امارات بیش از هر کشور دیگری هدف حملههای جمهوری اسلامی بوده و افزود تهران این مسیر را انتخاب کرده چون امارات «هر آنچه آنها نیستند» است و آن را الگوی شکوفایی اقتصادی با تنوع ادیان و فرهنگها دانست.
الهاشمی با اشاره به جایگاه اقتصادی و اجتماعی امارات افزود: «ما الگوی شکوفایی اقتصادی هستیم. ما دارای ادیان و فرهنگهایی از سراسر جهان هستیم.»
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا نیز پنجشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «کاری احمقانه و یک اشتباه بزرگ بود که جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و همه مکانهای دیگر شلیک کرد. هیچکس انتظار چنین چیزی را نداشت.»
او افزود: «تصور این بود که منصفانه باشد اگر به اسرائیل شلیک کنند، اما انتظار نمی رفت که به کشورهای متعدد دیگری شلیک کنند.»
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، رویکرد کشورهای عربی منطقه در قبال جنگ ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «به کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام میکنیم که خجالت بکشید و ننگ بر شما که آمریکا از خاک شما بر علیه ایران استفاده کرده است.»
او آمریکا را متهم کرد که قصد دارد با تسلط بر ونزوئلا، عربستان سعودی و ایران، «۶۰ درصد ذخیره نفتی دنیا را بگیرد».
نیکزاد ادامه داد: «ایران مثل عربستان گاو شیرده نیست و آمریکا آرزوی نفت ایران را به گور میبرد.»
نایبرییس مجلس در ادامه لفاظیهای مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزود: «امروز محاصره و بستن تنگه هرمز با ایران است و جرات باز کردن آن را ندارند.»
امیرمحمد شاهکرمی، نوجوان ۱۴ ساله، ۱۸ دی در جریان اعتراضات شهر قدس بازداشت و پس از ۶۰ روز پیکرش تحویل خانواده داده شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امیرمحمد ۱۸ دی در اعتراضات ناپدید شد. خانوادهاش به بیمارستانها، سردخانهها و پزشکی قانونی مراجعه کردند، اما هیچ اثری از او نیافتنند.
پس از دو روز و در ۲۰ دی، تلفن همراهش روشن شد و ماموران حکومتی از این طریق به خانواده اعلام کردند که امیرمحمد زنده است.
خانواده پس از این خبر، پیگیریهای بیشتری در دادگستری انجام دادند و آنجا نیز به آنها اطمینان داده شد که پسرشان زنده است و حتی برایش حکم صادر شده است.
امیرمحمد دانشآموز مقطع هشتم بود و خانواده تلاش کرد از طریق آموزش و پرورش نیز این موضوع را پیگیری کند، اما در آنجا نیز با پاسخهایی مبهم و با برچسب «پرونده محرمانه» روبهرو شد.
این بلاتکلیفی و بیخبری تا ۶۰ روز ادامه داشت؛ تا اینکه در نهایت پزشکی قانونی با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد پیکر امیرمحمد شناسایی شده است.
پیکر این نوجوان با کد «ناشناس ۱۱۷۵۴» به خانواده تحویل داده شد.
خانواده امیرمحمد هنگام تحویل پیکر متوجه آثار «تیر خلاص» و شلیک گلوله به شقیقه او شدند.
علاوه بر این، کبودیهای گستردهای نیز در پهلو و قفسه سینه این نوجوان دیده میشد که فرضیه بازداشت و سپس کشتن او در بازداشتگاه را برای خانواده تقویت کرد.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان گزارشهای متعددی از سوی شاهدان عینی درباره خودداری ماموران از انتقال مجروحان به بیمارستان و همچنین شلیک هدفمند به سر و صورت معترضان زخمی در مراکز درمانی منتشر شده بود.
ویدیوهایی که از محل جمعآوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده بود نیز نشان میداد روی بدن برخی از کشتهشدگان، وسایل درمانی بیمارستانی وجود داشته؛ در حالی که جای تیر خلاص روی پیشانی آنها مشخص بود.
اواخر بهمن، جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد اما گفت «تروریستها و افراد مسلح» این کار را انجام دادهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال اوایل بهمن سال گذشته در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند دی ماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.