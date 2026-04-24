خبرگزاری روسی ریانووستی به نقل از کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، نوشت که حکومت ایران، «اجلاس خزر را که می‌تواند اولین دیدار احتمالی بین ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، و مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی باشد، لغو نکرده است.»

ریانووستی اشاره کرد که جلالی جدود یک ماه قبل به همین خبرگزاری گفته بود: «اولین دیدار بین این دو رهبر می‌تواند امسال در جریان اجلاس خزر در تهران برگزار شود.»

او جمعه در مورد لغو اجلاس و یا به تعویق افتادن آن، به ریانووستی گفت: «ما در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاس هستیم که در صورت فراهم شدن شرایط، برگزار خواهد شد.»

پیش‌تر مسعودپزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی حدود چهار ماه قبل گفته بود که اجلاس خزر با حضور رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی، قزاقستان و ترکمنستان در تهران ۲۱ مرداد سال جاری برگزار خواهد شد.