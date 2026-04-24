شبکه خبری ان‌بی‌سی گزارش داد که جوانان لبنانی از آتش‌بس کشور خود و اسرائیل خوشحالند، اما از آینده مطمئن نیستند.

سارا، دانشجوی سال اول دانشگاه بیروت، به ان‌بی‌سی گفت: «با آتش‌بس موقت، او و همکلاسی‌هایش می‌توانند به زندگی عادی برگردند.»

اما او گفت که حضور نظامی اسرائیل در بخش جنوبی کشورش، به دلیل آن‌که ادعا می‌کند به دلایل امنیتی است، باید پایان یابد.

آنتونی، ۱۸ ساله، گفت مطمئن نیست این درگیری چگونه پیش خواهد رفت.

نادین، ۲۴ ساله، گفت که از بی‌ثباتی ناشی از جنگ، تشدید تنش‌ها و آتش‌بس‌های موقت خسته شده است.

او گفت: «ما کار داریم، مدرسه داریم، خانواده‌ها باید به خانه‌های‌شان برگردند.»

در این حال، کالد ضاهر، ۶۵ ساله، گفت که از جنگ خسته شده است، و گفت که ارتش لبنان باید در سراسر لبنان مستقر شود و کنترل اوضاع را به دست بگیرد.

او گفت: «من حزب‌الله را نمی‌خواهم. ما می‌خواهیم زندگی کنیم و فرزندان‌مان را بزرگ کنیم .»