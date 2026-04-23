شاهزاده رضا پهلوی پنج‌شنبه سوم اردیبهشت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره مطرح نشدن موضوعات حقوق بشری در مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «مردم ایران در مذاکرات نماینده‌ای ندارند و دلیل حضور من در برلین، منتقل کردن خواسته‌های مردم به سیاستمداران است.»

او قطع اینترنت در ایران را مساله‌ای «حیاتی» دانست و تاکید کرد «یکی از جنبه‌های مذاکرات باید موضوعات حقوق بشری و اینترنت باشد»، زیرا میان مردم ایران و جمهوری اسلامی، آتش‌بس برقرار نشده است.

او افزود: «معتقد نیستم که مذاکرات با جمهوری اسلامی به وضعیت باثبات منجر خواهد شد. رژیم تلاش خواهد کرد که تجدید قوا کند و این جای تاسف است چون مردم ایران همچنان در حال قتل عام شدن هستند.»

به گفته شاهزاده رضا پهلوی، راه‌ برون‌رفت از بحران کنونی مذاکره با جمهوری اسلامی نیست، بلکه یاری رساندن به مردم ایران برای سرنگون کردن حکومت است.

او با اشاره به برخی تبلیغات در رسانه‌های غربی هشدار داد محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی عمل‌گرا نیستند و «چهره متفاوتی از همان ماشین کشتار رژیم هستند».

نت‌بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، سوم اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاه‌وپنجم رسیده و سطح دسترسی به شبکه جهانی اکنون تنها دو درصد وضعیت عادی است.

اظهارات شاهزاده رضا پهلوی در شرایطی مطرح شد که سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن به‌دلیل اختلافات عمیق دو طرف بر سر بحران تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای، در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شامگاه اول اردیبهشت آتش‌بس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده همچنان ادامه دارد.

اروپا باید بین یک رژیم خطرناک رو به احتضار و یک ایران آزاد انتخاب کند

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه، از رویکرد کشورهای اروپایی در قبال نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد: «اروپا هیچ فشاری به رژیم برای آزادی زندانیان و وصل اینترنت وارد نکرده است. تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران گام خوبی است، اما کافی نیست و باید سفارتخانه‌ها تعطیل و عوامل رژیم اخراج شوند.»

او خطاب به کشورهای اروپایی گفت: «انتخاب اروپا میان جنگ و صلح نیست، بلکه بین یک رژیم خطرناک رو به احتضار و یک ایران آزاد است. در سمت درست تاریخ و عدالت بایستید. مردم ایران دشوارترین کار را انجام داده‌اند و از جهان برای این کار اجازه نگرفتند. با اروپا یا بدون آن، مبارزه ما ادامه خواهد داشت.»

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به حمله تروریستی به رستوران میکونوس و ترور فریدون فرخزاد در آلمان افزود جمهوری اسلامی از این اقدامات خود با افتخار سخن می‌گوید و اروپا را نیز با موشک‌های دوربرد تهدید می‌کند.

شاهزاده رضا پهلوی همچنین از خطر اجرای حکم اعدام ۲۰ زندانی سیاسی خبر داد و تاکید کرد جهان باید بابت ۴۷ سال «مماشات با جمهوری اسلامی»، از مردم ایران عذرخواهی کند: «برای رژیم طناب نجات نیندازید. راه‌حل نهایی این است که کار رژیم را فیصله دهیم و این فرصتی بزرگ برای جهان است.»

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را به‌طور چشمگیری تشدید کرده است.

در هفته‌های گذشته، حکم اعدام چندین زندانی سیاسی بابت اتهامات مختلف از جمله شرکت در انقلاب ملی ، «جاسوسی» برای اسرائیل و عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اجرا درآمده است.

نسل زد بزرگ‌ترین حامی من است

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه سخنان خود در برلین گفت: «ده‌ها میلیون ایرانی نام من را صدا زدند و همچنان صدا می‌زنند. نسل زد امروز بزرگ‌ترین حامیان من هستند.»

‏او افزود میان روایت رسانه‌های جهانی و واقعیت‌های جاری در ایران شکافی عمیق وجود دارد و این رسانه‌ها «نمی‌شنوند که مردم ایران در خیابان‌ها چه می‌گویند».

شاهزاده رضا پهلوی همچنین یادآور شد: «من عامل هیچ کسی نیستم و عامل ملت ایران هستم.»

او حمایت بین‌المللی از مردم ایران در مسیر آزادی را ضروری دانست و افزود: «حمله به زیرساخت‌های رژیم و نهادهای سرکوب خواسته مردم ایران بود. عملیات هوایی برای هدف گرفتن زیرساخت‌های سرکوب یک گام ضروری بود. شما چگونه انتظار دارید مردم بدون کمک خارجی بر رژیم غلبه کنند؟»

او در عین حال تاکید کرد: «انتظار نداریم خارجی‌ها پا به خاک ایران بگذارند و ما خودمان این کار را خواهیم کرد.»

شاهزاده رضا پهلوی گفت که اگر جمهوری اسلامی بر سر کار بماند، وقوع جنگ‌های بیشتر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان برقراری آتش‌بس، به لفاظی‌های تهدیدآمیز خود علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه ادامه داده‌اند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، سوم اردیبهشت گفت باید «فرودگاه، هتل و شاه» کشورهایی که امکانات و فرودگاه‌های خود را برای کشتن مقام‌های جمهوری اسلامی در اختیار «تروریست‌ها» قرار می‌دهند، هدف قرار گیرند.

اسرائیل و آمریکا در جریان مناقشه اخیر، ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آورده‌اند.

علی خامنه‌ای ، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقام‌های بلندپایه‌ای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.