او گفت تنها «قایقهای کوچک مسلح» باقی ماندهاند و افزود: «وقتی آنها را ببینیم، از بین میبریم.»
ترامپ با تشریح ارزیابی خود از توان نظامی حکومت ایران گفت: «نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته، پدافندشان از بین رفته؛ تمام تجهیزات ضدهواییشان نابود شده است.» او در عین حال افزود: «شاید در این وقفه دو هفتهای کمی خودشان را تقویت کرده باشند، اما اگر چنین کرده باشند، ما در حدود یک روز آن را از بین خواهیم برد.» او این عملیات را «فوقالعاده» توصیف کرد و گفت «رهبرانشان از بین رفتهاند» و ساختار رهبری جدید در ایران «درگیر کشمکش داخلی» است: «مثل سگ و گربه با هم میجنگند که چه کسی کنترل را به دست بگیرد.»
رییسجمهوری آمریکا در ادامه با اشاره به نقش حکومت ایران در حملات علیه نیروهای آمریکایی طی دهههای گذشته، گفت: «در ۴۷ سال گذشته بسیاری از مردم ما را کشتهاند» و به قاسم سلیمانی اشاره کرد که به گفته او «نابغهای شرور» بوده و افزود: «اگر او را از بین نمیبردم، شاید امروز اینقدر جلو نبودیم.» ترامپ همچنین از توافق هستهای دوران باراک اوباما بهعنوان «توافقی بسیار بد» یاد کرد و گفت این توافق «راهی برای دستیابی ایران به سلاح هستهای» فراهم کرده بود.
ترامپ تاکید کرد هدف اصلی واشینگتن جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هستهای است و گفت: «این موضوع کاملا درباره سلاح هستهای است. آنها نباید بمب هستهای داشته باشند و نخواهند داشت.» او افزود آمریکا «حدود ۷۵ تا ۷۸ درصد اهداف» را هدف قرار داده و زیرساختهای نظامی، موشکی و پهپادی [حکومت] ایران را در برخی موارد «تا ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ درصد» نابود کرده است. او گفت توقف عملیات پیش از تکمیل حملات به این دلیل بوده که «آنها خواهان صلح بودند.»
ترامپ با اشاره به محاصره اقتصادی علیه ایران گفت: «ما یک محاصره داریم که ۱۰۰ درصد مؤثر است و آنها هیچ تجارتی انجام نمیدهند» و افزود وضعیت اقتصادی ایران «بهشدت تضعیف شده است.» او همچنین تاکید کرد ایالات متحده «کنترل کامل تنگه هرمز» را در اختیار دارد و گفت: «آنها سه روز پیش پیشنهاد دادند تنگه را باز کنیم، اما من مخالفت کردم، چون این به معنای درآمد روزانه ۵۰۰ میلیون دلار برای آنها بود.» به گفته او، تنگه «تا زمانی که توافقی حاصل نشود یا اتفاق مثبتی رخ ندهد، بسته خواهد ماند.»
رییسجمهوری آمریکا با رد گزارشهایی مبنی بر عملکرد موفق [حکومت] ایران در جنگ، گفت: «آنها خوب نمیجنگند، کاملاً نابود شدهاند» و تاکید کرد کل ناوگان ۱۵۹ کشتیای ایران «به کف دریا رفته است.» او همچنین تاکید کرد ایالات متحده «تحت هیچ فشاری نیست» و افزود: «این آنها هستند که تحت فشارند، چون اگر نتوانند نفتشان را منتقل کنند، زیرساخت نفتیشان از بین خواهد رفت.»
ترامپ در ادامه گفت اگر [حکومت] ایران به توافق نرسد، آمریکا میتواند «۲۵ درصد باقیمانده اهداف» را هدف قرار داده و عملیات نظامی را تکمیل کند، اما تاکید کرد که ترجیح میدهد به یک توافق «ماندگار» دست یابد: «میتوانم همین حالا توافقی انجام دهم، اما نمیخواهم؛ میخواهم توافقی باشد که برای همیشه ادامه داشته باشد.»
او با اشاره به پیامدهای احتمالی هستهای شدن ایران هشدار داد: «هیچ چیز بدتر از سلاح هستهای نیست. سلاحی که میتواند شهرها را نابود کند، خاورمیانه را ویران کند یا حتی اروپا را هدف قرار دهد.» ترامپ همچنین گفت واشینگتن در حال حاضر «نمیداند دقیقاً با چه کسی در ایران طرف است» زیرا ساختار رهبری این کشور «در آشفتگی» قرار دارد.
در پایان، ترامپ تاکید کرد که ایالات متحده از سلاح هستهای استفاده نخواهد کرد و گفت: «چرا باید چنین کاری کنم؟ ما بدون آن هم آنها را کاملاً نابود کردهایم. سلاح هستهای نباید هرگز توسط هیچکس استفاده شود.»